ΑΑΔΕ: Μέλος του δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα με πισίνα, στα 17 εκ. η φοροδιαφυγή

Snapshot Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε επαναλαμβανόμενα τα ίδια πρόσωπα και κοινές υποδομές σε διαφορετικές εταιρείες, με έντονη διασύνδεση φυσικών και νομικών προσώπων.

Πραγματοποιούνταν εικονικές συναλλαγές εκατομμυρίων ευρώ κυρίως στο χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων, με κοινές ενδοκοινοτικές συναλλαγές και εταιρικές σφραγίδες.

Συνελήφθησαν τρία άτομα, μεταξύ αυτών μία γυναίκα που δήλωνε άστεγη ενώ κατοικούσε σε πολυτελή βίλα με πισίνα, και δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία και τραπεζικοί λογαριασμοί.

Κατασχέθηκαν πάνω από 32.000 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων, ενώ η έρευνα της ΑΑΔΕ συνεχίζεται για την πλήρη αποδόμηση του κυκλώματος. Snapshot powered by AI

Μία ακόμη μεγάλης κλίμακας υπόθεση οργανωμένης φοροδιαφυγής έφερε στο φως η Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος (ΔΕΟΣ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αποκαλύπτοντας ένα περίπλοκο δίκτυο επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων που φέρεται να λειτουργούσε μέσω εικονικών συναλλαγών, εταιρειών με σύντομο κύκλο ζωής και λεγόμενων «εξαφανισμένων εμπόρων».

Σύμφωνα με τα ευρήματα των ελεγκτών, το κύκλωμα αποκόμιζε σημαντικά οικονομικά οφέλη εις βάρος των δημοσίων εσόδων, αξιοποιώντας ένα καλά οργανωμένο σύστημα δημιουργίας και διαδοχικής αντικατάστασης επιχειρήσεων.

Πώς αποκαλύφθηκε η δράση του κυκλώματος

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η διερεύνηση βασίστηκε στη διασταύρωση στοιχείων που προέκυψαν από φορολογικούς ελέγχους, τα δεδομένα της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA, το μητρώο επιχειρήσεων, αλλά και πληροφορίες σχετικά με τη μετοχική σύνθεση, τη διοίκηση και τη διαχείριση των εμπλεκόμενων εταιρειών.

Η ανάλυση αποκάλυψε ένα εκτεταμένο δίκτυο με έντονη διασύνδεση μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων, τα οποία παρουσίαζαν κοινό τρόπο λειτουργίας, παρόμοια διοικητική διάρθρωση και αντίστοιχη συναλλακτική συμπεριφορά.

Επαναλαμβανόμενα πρόσωπα και κοινές υποδομές

Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι τα ίδια πρόσωπα εμφανίζονταν διαρκώς σε διαφορετικές επιχειρήσεις, αναλαμβάνοντας κατά περίπτωση ρόλο διαχειριστή ή εταίρου. Παράλληλα, νέες εταιρείες δημιουργούνταν αμέσως μετά τη διακοπή λειτουργίας προηγούμενων ή έπειτα από αλλαγές στη μετοχική τους σύνθεση.

Επιπλέον, πολλές από τις επιχειρήσεις χρησιμοποιούσαν τις ίδιες επαγγελματικές διευθύνσεις, κοινά τηλέφωνα, ίδιες εγκαταστάσεις και παρόμοια εταιρικά σχήματα, στοιχεία που, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, καταδεικνύουν στενή οργανωτική σύνδεση μεταξύ τους.

Διασυνδέσεις με αλλοδαπούς και δραστηριότητα στο χονδρικό εμπόριο

Η έρευνα ανέδειξε και τη συμμετοχή αλλοδαπών προσώπων, τα οποία φέρονται να είχαν παρουσία σε σειρά εταιρειών με παρεμφερές αντικείμενο δραστηριότητας και κοινή επιχειρηματική δομή.

Οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις δραστηριοποιούνταν κυρίως στο χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων, υποδημάτων και συναφών ειδών, ενώ η επαναλαμβανόμενη συμμετοχή των ίδιων φυσικών προσώπων σε διαφορετικά εταιρικά σχήματα αποτέλεσε βασικό στοιχείο της έρευνας.

Εικονικά τιμολόγια εκατομμυρίων ευρώ

Από τον φορολογικό έλεγχο προέκυψε ότι η πλειονότητα των επιχειρήσεων χρησιμοποιήθηκε σχεδόν αποκλειστικά για την έκδοση ή τη λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων ιδιαίτερα υψηλής αξίας.

Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί, μεταξύ άλλων, περιπτώσεις επιχειρήσεων που πραγματοποίησαν εικονικές συναλλαγές ύψους:

25 εκατ. ευρώ (ατομική επιχείρηση), 15 εκατ. ευρώ (ηλεκτρονικό κατάστημα – ΟΕ), 25 εκατ. ευρώ (δεύτερη ατομική επιχείρηση), 2,5 εκατ. ευρώ (φυσικό κατάστημα – ΕΕ), 28 εκατ. ευρώ (ατομική επιχείρηση), 3,25 εκατ. ευρώ (εισαγωγική εταιρεία – ΟΕ).

Κοινά στοιχεία στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές

Η επεξεργασία των φορολογικών παραστατικών αποκάλυψε ότι διαφορετικές ελληνικές επιχειρήσεις του ίδιου δικτύου εμφανίζονταν να πραγματοποιούν συναλλαγές με τις ίδιες αλλοδαπές εταιρείες, χρησιμοποιώντας επανειλημμένα ίδιες εταιρικές σφραγίδες, στοιχεία ταυτοποίησης και λοιπά εμπορικά χαρακτηριστικά.

Το συγκεκριμένο εύρημα ενισχύει, σύμφωνα με τις αρχές, την εκτίμηση ότι οι εταιρείες λειτουργούσαν συντονισμένα στο πλαίσιο ενός ενιαίου μηχανισμού φοροδιαφυγής.

Συλλήψεις, δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και κατασχέσεις

Μέχρι σήμερα έχουν συλληφθεί τρία άτομα, μεταξύ των οποίων μία αλλοδαπή γυναίκα που εξετάζεται ως πιθανή διαχειρίστρια και ιδιοκτήτρια μίας από τις βασικές επιχειρήσεις του κυκλώματος. Κατά την ΑΑΔΕ, η ίδια εμφανίζεται να δηλώνει άστεγη, ενώ φέρεται να διαμένει σε πολυτελή κατοικία 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια της Αττικής.

Στην υπόθεση περιλαμβάνονται επίσης αλλοδαποί «εξαφανισμένοι έμποροι», οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν πραγματοποιήσει αγορές εμπορευμάτων συνολικής αξίας άνω των 40 εκατ. ευρώ.

Φοροδιαφυγή σχεδόν 18 εκατ. ευρώ

Η μέχρι στιγμής έρευνα έχει καταλογίσει απώλειες για το Δημόσιο ύψους 9,6 εκατ. ευρώ από μη αποδοθέντα ΦΠΑ και επιπλέον 8,3 εκατ. ευρώ που αφορούν φορολογία εισοδήματος.

Παράλληλα, έχουν κινηθεί οι διαδικασίες για τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και άλλων περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων, ενώ οι αρχές έχουν ήδη κατασχέσει περισσότερα από 32.000 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων. Η έρευνα της ΑΑΔΕ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να συνεχίζουν τη χαρτογράφηση του δικτύου και την αναζήτηση επιπλέον εμπλεκομένων.