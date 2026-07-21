Θύμα απάτης 40χρονη στις Σέρρες: Άρπαξαν χρήματα και κοσμήματα αξίας 26.000 ευρώ

Snapshot Άγνωστος προσποιήθηκε υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ και ενημέρωσε 40χρονη στις Σέρρες για υποτιθέμενη διαρροή ρεύματος στο διαμέρισμά της.

Ο δράστης έπεισε τη γυναίκα να αφήσει στην είσοδο της πολυκατοικίας χρήματα και κοσμήματα για να τα προστατεύσει.

Η 40χρονη άφησε σακούλα με 22.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 4.000 ευρώ, τα οποία έκλεψε άγνωστος.

Την υπόθεση διερευνά η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών. Snapshot powered by AI

Ακόμα ένα περιστατικό τηλεφωνικής απάτης σε βάρος μίας 40χρονης σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (20/7) στην πόλη των Σερρών.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, άγνωστος τηλεφώνησε στην 40χρονη γυναίκα, υπήκοο Αλβανίας, που διαμένει στις Σέρρες, προσποιήθηκε υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ και της είπε ότι εντοπίστηκε διαρροή ρεύματος στο διαμέρισμά της με κίνδυνο πυρκαγιάς.

Ο δράστης ζήτησε από τη ανυποψίαστη γυναίκα να κατεβάσει στην είσοδο της πολυκατοικίας ότι χρήματα και κοσμήματα είχε για να μην καταστραφούν. Η 40χρονη έβαλε σε μια σακούλα το ποσό των 22.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 4.000 ευρώ και την άφησε στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου ήρθε ένας άγνωστος την πήρε και έγινε καπνός.

Την υπόθεση ερευνούν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών.

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