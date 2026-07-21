Η χώρα των 55.000 κατοίκων που έσκαψε 4 τούνελ κάτω από τον Αταλαντικό
Στα 72 μέτρα κάτω από τη θάλασσα υπάρχει ο μοναδικός υποθαλάσσιος κυκλικός κόμβος στον κόσμο
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Στη μέση του Βόρειου Ατλαντικού, ανάμεσα στη Σκωτία και την Ισλανδία, βρίσκεται ένα μικρό αρχιπέλαγος που αποφάσισε να λύσει ένα τεράστιο πρόβλημα με έναν τρόπο που μοιάζει βγαλμένος από ταινία επιστημονικής φαντασίας.
Οι Νήσοι Φερόε, ένα αυτόνομο έδαφος του Βασιλείου της Δανίας με λίγο περισσότερους από 55.000 κατοίκους, δεν μπορούσαν να βασιστούν μόνο στα πλοία για να ενώσουν τις απομονωμένες κοινότητές τους. Η λύση τους ήταν εντυπωσιακή: να κατασκευάσουν δρόμους μέσα στα βουνά και κάτω από τον πυθμένα του Ατλαντικού.
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