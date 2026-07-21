Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Πού εντοπίζονται προβλήματα

Snapshot Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται από το πρωί σε βασικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου Αττικής.

Η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη στη Λεωφόρο Κηφισίας, με σοβαρά προβλήματα στο ύψος του Ψυχικού, Χολαργού και Μαρουσίου.

Προβλήματα κυκλοφορίας παρατηρούνται επίσης σε Λεωφόρο Μεσογείων, Αλεξάνδρας, Βασιλίσσης Σοφίας και Συγγρού, κυρίως προς το κέντρο.

Οι δρόμοι γύρω από το Σύνταγμα, την Ομόνοια και το ιστορικό κέντρο της Αθήνας παρουσιάζουν αυξημένη κυκλοφορία με χαμηλές ταχύτητες.

Η κυκλοφορία είναι πιο ομαλή στην Αττική Οδό και τους περισσότερους δρόμους των νοτίων και ανατολικών προαστίων χωρίς σημαντικά προβλήματα. Snapshot powered by AI

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής το πρωί της Τρίτης 21 Ιουλίου, με σημαντικές καθυστερήσεις να σημειώνονται σε αρκετούς κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Κηφισίας, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να παρατηρούνται στο ύψος του Ψυχικού, του Χολαργού και προς το Μαρούσι.

Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη Λεωφόρο Μεσογείων, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στη Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και στη Λεωφόρο Συγγρού, κυρίως στο ρεύμα προς το κέντρο.

Αυξημένη κυκλοφορία παρουσιάζουν ακόμη οι δρόμοι γύρω από το Σύνταγμα, την Ομόνοια και το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, όπου σε αρκετά σημεία οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Καλύτερη εικόνα στα νότια προάστια και την Αττική Οδό

Πιο ομαλή εμφανίζεται η κυκλοφορία στην Αττική Οδό, καθώς και στους περισσότερους δρόμους των νοτίων και ανατολικών προαστίων, όπου δεν καταγράφονται ιδιαίτερα προβλήματα.

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