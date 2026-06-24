Πόλη - φάντασμα η Άγκυρα για την Σύνοδο του ΝΑΤΟ: Απαγορεύονται από διαδηλώσεις μέχρι γάμοι

Snapshot Η Τουρκία επιβάλλει δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 με 8 Ιουλίου, με απαγόρευση κυκλοφορίας και συγκεντρώσεων.

Έχουν εκδοθεί εντάλματα κράτησης για 241 υπόπτους, εκ των οποίων οι 209 συνελήφθησαν σε επιδρομές γύρω από την Άγκυρα.

Απαγορεύονται γάμοι, εορτασμοί, δημόσιες εκδηλώσεις και κάθε είδους διαδηλώσεις από τις 28 Ιουνίου έως τις 10 Ιουλίου 2026.

Δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν μία εβδομάδα διοικητικής άδειας και θα περιοριστεί η πρόσβαση σε ευαίσθητες περιοχές, ενώ οι πτήσεις drones θα απαγορεύονται χωρίς ειδική άδεια.

Κατασκευάζεται νέος διάδρομος προσγείωσης και VIP σαλόνι στο αεροδρόμιο της Άγκυρας με κόστος άνω των 10 δισ. τουρκικών λιρών για τη διευκόλυνση των ηγετών που θα παραβρεθούν. Snapshot powered by AI

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας αναμένεται να λάβει η Τουρκία για τη διεξαγωγή της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7-8 Ιουλίου.

Χθες το πρωί, Τούρκοι εισαγγελείς εξέδωσαν εντάλματα κράτησης για 241 υπόπτους και 209 από αυτούς στη συνέχεια συνελήφθησαν σε επιδρομές της αστυνομίας και της χωροφυλακής γύρω από την Αγκυρα, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του γενικού εισαγγελέα.

Αλλά το δόγμα νόμος και τάξη δεν περιλαμβάνει μόνο αυτά... Λόγω του φόβου τους οι Τούρκοι, αποφάσισαν να κλείσουν την Άγκυρα για δύο εβδομάδες, μη επιτρέποντας ούτε...πουλί πετούμενο.

Πρόσφατα ο Κεμάλ Οκουγιάν, Γενικός Γραμματέας του Τουρκικού Κομμουνιστικού Κόμματος (TKP) κάλεσε σε συμμετοχή στο συλλαλητήριο που είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί στην πλατεία Ταντογάν της Άγκυρας στις 5 Ιουλίου.

Αμέσως μετά το κάλεσμά του η ανακοινώθηκαν αυστηρά μέτρα, τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και απαγόρευση συγκεντρώσεων.

Και αυτό δεν είναι όλο.

Ένας νέος διάδρομος προσγείωσης και ένα σαλόνι VIP κατασκευάζονται με κόστος άνω των 10 δισεκατομμυρίων τουρκικών λιρών, ώστε το αεροπλάνο του Τραμπ να μπορεί να προσγειωθεί σε έναν «ωραιότερο» διάδρομο.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, επειδή ο Γάλλος Πρόεδρος είπε «Τρέχω κάθε πρωί», προσπαθούν να σχεδιάσουν ποιους από τους λίγους χώρους πρασίνου της πόλης θα του διαθέσουν, απομακρύνοντας βεβαίως τους πολίτες.

Και αυτό δεν είναι όλο...

Στην Άγκυρα, λαμβάνουν αποφάσεις που ουσιαστικά θα οδηγήσουν σε αδιέξοδο τη ζωή σε πολλές κρίσιμες περιοχές όπου ζουν εκατομμύρια άνθρωποι. Ήδη ανακοινώνουν ότι θα χορηγήσουν στους δημόσιους υπαλλήλους μια εβδομάδα διοικητικής άδειας και θα εμποδίσουν τους ανθρώπους να βγαίνουν έξω, να οδηγούν και να εισέρχονται σε πολλούς δρόμους και πλατείες με τη βοήθεια της αστυνομίας.

Ακόμη και η τέλεση γάμων ή εορτασμών απαγορεύεται για τους κατοίκους της Άγκυρας κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ.

Οι δημόσιοι φορείς και οργανισμοί, καθώς και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, δεν θα μπορούν να διοργανώνουν δημόσιες εκδηλώσεις, όπως εξετάσεις, συμπόσια, συζητήσεις σε πάνελ, τελετές αποφοίτησης, φεστιβάλ, συναυλίες, εκδηλώσεις ψυχαγωγίας, εορτασμούς και παρόμοιες εκδηλώσεις μεταξύ Δευτέρας 6 Ιουλίου και Κυριακής 12 Ιουλίου.

Θα απαγορεύεται η είσοδος σε μη εξουσιοδοτημένα οχήματα και άτομα όπου έχουν οριστεί ως ευαίσθητες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των χώρων διεξαγωγής της συνόδου κορυφής, των χώρων διαμονής των αντιπροσωπειών και των διαδρομών διέλευσης.

Μεταξύ των καθορισμένων ημερομηνιών, όλες οι πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones κ.λπ.) θα απαγορεύονται στον εναέριο χώρο (εκτός εάν υπάρχει άδεια από την Κυβερνητική Αρχή).

Με λίγα λόγια όλες οι συγκεντρώσεις, συσκέψεις, διαδηλώσεις, συνεντεύξεις Τύπου, απεργίες, καθιστικές διαμαρτυρίες, συλλαλητήρια, η τοποθέτηση περιπτέρων, η τοποθέτηση σκηνών, η διανομή φυλλαδίων/φυλλαδίων, η ανάρτηση αφισών/πανό κ.λπ., τόσο σε ανοιχτούς όσο και σε κλειστούς χώρους, θα απαγορεύονται για περίοδο 13 ημερών, από τις 00:00 π.μ. στις 28 Ιουνίου 2026 έως τις 23:59 μ.μ. στις 10 Ιουλίου 2026.

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?Ankara Valiliği, Ankara'da gerçekleşecek NATO Zirvesi gerekçesiyle adeta kent genelinde olağanüstü hal ilan etti. 13 gün boyunca her türlü eylem, etkinlik ve protestoyu yasaklayan… — soL Haber (@solhaberportali) June 23, 2026



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