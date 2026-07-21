«Όχι» 13 εκατ.ευρώ από 86χρονο αγρότη: Ήθελαν να γίνει η γη του κέντρο δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης

Όταν μια εταιρεία χτυπά την πόρτα σου και προσφέρει ένα ποσό που αγγίζει τα 13 εκατομμύρια ευρώ για τα κτήματά σου, το πιο σύνηθες είναι να αποδεχτείς την πρόταση χωρίς δεύτερη σκέψη.

Ωστόσο, ο Μέρβιν Ρόντεμπο επέλεξε τον αντίθετο δρόμο. Στα 86 του χρόνια, ο αγρότης από την κομητεία Κάμπερλαντ της Πενσυλβάνια απέρριψε μια τεράστια προσφορά από κατασκευαστές που σκόπευαν να εγκαταστήσουν ένα γιγαντιαίο συγκρότημα κέντρου δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης στα χωράφια του.

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