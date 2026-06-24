Εντυπωσιακές εικόνες από τον κόκκινο ουρανό στην Ρωσία - «Θύμιζε ταινία τρόμου», λένε μάρτυρες
Ένα μοναδικό φαινόμενο καταγράφηκε πάνω από το Μιάς της Ρωσίας
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Ένας εντυπωσιακός ουρανός καταγράφηκε στην περιοχή των Ουραλίων, στη Ρωσία, θυμίζοντας σαν να έχει ανοίξει μια πύλη προς το «Upside Down» του Stranger Things.
Το κατακόκκινο shelf cloud, γνωστό και ως γραμμή καταιγίδας, μοιάζει με σκηνή βγαλμένη από ταινία τρόμου.
Βίντεο αυτόπτη μάρτυρα, που καταγράφηκε την Κυριακή 21 Ιουνίου, δείχνει τον ουρανό πάνω από το Μιάς, μια πόλη-θέρετρο στην περιοχή Τσελιάμπινσκ της Ρωσίας, να έχει βαφτεί με εντυπωσιακές αποχρώσεις του κόκκινου, την ώρα που οι τοπικές Αρχές προειδοποιούσαν για ισχυρές βροχές και καταιγίδες.
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