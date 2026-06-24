Μπορεί το WeChat να γίνει η «killer app» της τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα;

Snapshot Η Tencent δοκιμάζει έναν ενσωματωμένο βοηθό τεχνητής νοημοσύνης, τον Xiaowei, μέσα στο WeChat, που χρησιμοποιούν πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι στην Κίνα.

Το WeChat διαθέτει πλεονεκτήματα ως οικοσύστημα για την ανάπτυξη «agents» που αναλαμβάνουν δράσεις για τον χρήστη, ενσωματώνοντας συστήματα πληρωμών και πρόσβαση σε υπηρεσίες.

Η Tencent προχωρά με προσεκτικές δοκιμές λόγω του ρίσκου που συνεπάγεται η πιθανή λανθασμένη λειτουργία ενός AI agent στην κυρίαρχη πλατφόρμα της Κίνας.

Αν και ο ανταγωνισμός από εταιρείες όπως η Alibaba και η ByteDance είναι έντονος, το WeChat έχει μοναδική υποδομή που μπορεί να καταστήσει την agentic AI πιο χρήσιμη και ευρέως αποδεκτή.

Η επιτυχία του εγχειρήματος εξαρτάται από την εμπιστοσύνη των χρηστών και την ικανότητα της Tencent να διαχειριστεί το υψηλό κόστος και την υπολογιστική ισχύ που απαιτεί η λειτουργία των AI agents. Snapshot powered by AI

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του κινεζικού κλάδου τεχνητής νοημοσύνης είναι ότι καμία εταιρεία δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να δημιουργήσει μια πραγματικά «killer app» AI. Οι τεχνολογικοί κολοσσοί και οι νεοφυείς επιχειρήσεις έχουν κατακλύσει την αγορά με νέα προϊόντα, δημιουργώντας μεγάλο ενθουσιασμό, όμως ο έντονος ανταγωνισμός έχει καταστήσει δύσκολο για οποιαδήποτε εφαρμογή να ξεχωρίσει.

Κι όμως, η απάντηση, σύμφωνα με το Bloomberg, ίσως βρισκόταν μπροστά στα μάτια όλων. Η Tencent επιβεβαίωσε αυτή την εβδομάδα ότι δοκιμάζει έναν ενσωματωμένο «βοηθό τεχνητής νοημοσύνης» μέσα στο WeChat, την εφαρμογή που χρησιμοποιούν περισσότεροι από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι και η οποία λειτουργεί ως βασική ψηφιακή υποδομή της καθημερινότητας στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Η εταιρεία με έδρα τη Σενζέν συχνά παρουσιαζόταν ως ουραγός στην εγχώρια κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης, ιδιαίτερα σε σύγκριση με πιο επιθετικούς ανταγωνιστές όπως η Alibaba και η ByteDance. Ωστόσο, φαίνεται πως κρατούσε το πιο ισχυρό της χαρτί για την κατάλληλη στιγμή.

Το WeChat, γνωστό στην Κίνα ως Weixin, διαθέτει ένα πλεονέκτημα που οι ανταγωνιστές δύσκολα μπορούν να αντιγράψουν. Αν αξιοποιηθεί σωστά, μπορεί να αποτελέσει το ιδανικό οικοσύστημα για την ανάπτυξη των λεγόμενων «agents», της επόμενης φάσης στην υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, όπου τα συστήματα δεν περιορίζονται στη συνομιλία με τον χρήστη αλλά αναλαμβάνουν δράσεις εκ μέρους του.

Προς το παρόν, η νέα υπηρεσία βρίσκεται σε φάση beta και είναι διαθέσιμη μόνο σε περιορισμένο αριθμό χρηστών. Η Tencent ανακοίνωσε ότι οι χρήστες μπορούν να αλληλεπιδρούν με τον βοηθό, που ονομάζεται Xiaowei, μέσω κειμένου ή φωνής μέσα από το WeChat. Η κίνηση αυτή ενδέχεται να σηματοδοτεί την επιστροφή της Tencent στο προσκήνιο της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι αγορές αντιλαμβάνονται τη σημασία του εγχειρήματος. Δημοσιεύματα νωρίτερα μέσα στον μήνα, σύμφωνα με τα οποία η Tencent εργαζόταν πάνω σε έναν AI agent για το WeChat, οδήγησαν τη μετοχή της στη μεγαλύτερη ενδοσυνεδριακή άνοδο από το 2022.

Τον Μάρτιο, το The Information ανέφερε ότι η εταιρεία αναπτύσσει ένα νέο agent εντός του super app της, στο πλαίσιο μιας «υψηλής προτεραιότητας και άκρως απόρρητης πρωτοβουλίας» που ξεκίνησε στα τέλη του προηγούμενου έτους.

Η μυστικότητα αυτή δεν προκαλεί έκπληξη. Το WeChat δεν είναι απλώς ένα κοινωνικό δίκτυο, αλλά μια πλατφόρμα μέσω της οποίας οι χρήστες πληρώνουν λογαριασμούς, διαχειρίζονται επιχειρήσεις και διεκπεραιώνουν σημαντικό μέρος της καθημερινότητάς τους.

Γιατί το WeChat έχει το πλεονέκτημα

Η κούρσα για την ανάπτυξη agents διαφέρει σημαντικά από την αρχική μάχη για την κατασκευή ισχυρότερων γλωσσικών μοντέλων. Η επιτυχία δεν εξαρτάται μόνο από τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και από την ύπαρξη εμπιστοσύνης, ταυτότητας, συστημάτων πληρωμών και πρόσβασης σε πραγματικές υπηρεσίες.

Το οικοσύστημα του WeChat διαθέτει ήδη μεγάλο μέρος αυτής της υποδομής. Αυτό του δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα λειτουργικό περιβάλλον για agentic AI πολύ πιο εύκολα από ανταγωνιστές που θα έπρεπε να το χτίσουν από την αρχή.

Ωστόσο, όσο μεγαλύτερη είναι η ευκαιρία, τόσο μεγαλύτερο είναι και το ρίσκο. Τα λάθη ενός chatbot μπορούν συνήθως να αγνοηθούν. Αντίθετα, ένας agent που θα ενεργήσει λανθασμένα μέσα στην κυρίαρχη εφαρμογή της Κίνας θα μπορούσε να κλονίσει την εμπιστοσύνη εκατομμυρίων χρηστών. Γι’ αυτό και η Tencent προχωρά με προσεκτικές και περιορισμένες δοκιμές.

Οι Κινέζοι χρήστες είναι έτοιμοι να πειραματιστούν

Οι καταναλωτές στην Κίνα έχουν ήδη δείξει ενδιαφέρον για τα πρώτα agentic εργαλεία. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, το OpenClaw γνώρισε μεγάλη δημοτικότητα στη χώρα, εν μέρει λόγω της ανησυχίας ότι οι χρήστες θα μπορούσαν να μείνουν πίσω στις τεχνολογικές εξελίξεις.

Η Tencent αντέδρασε γρήγορα, προσφέροντας υπηρεσίες που διευκόλυναν την εγκατάσταση του λογισμικού, ενώ λάνσαρε και δικά της agentic εργαλεία, όπως τα QClaw και WorkBuddy.

Το πραγματικό ερώτημα, ωστόσο, δεν είναι αν οι χρήστες θα δοκιμάσουν έναν agent, αλλά αν θα τον εμπιστευθούν αρκετά ώστε να τον εντάξουν στην καθημερινότητά τους μέσα στο WeChat. Κάθε στοιχείο από τις δοκιμές του Xiaowei θα έχει ιδιαίτερη σημασία: τι θα ζητούν οι χρήστες από τον βοηθό, πού θα διστάζουν και αν τελικά η παρουσία του θα κάνει την εφαρμογή πιο χρήσιμη ή πιο παρεμβατική.

Ο ανταγωνισμός παραμένει ισχυρός

Η επιτυχία του εγχειρήματος μόνο δεδομένη δεν μπορεί να θεωρηθεί. Η Ant Group της Alibaba δοκιμάζει επίσης έναν agent μέσα στο Alipay, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για υπηρεσίες όπως η κράτηση μετακινήσεων ή η παραγγελία καφέ.

Παράλληλα, οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης των ανταγωνιστών φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη απήχηση στους καταναλωτές. Σύμφωνα με στοιχεία της Sensor Tower, το Doubao της ByteDance έχει καταγράψει υπερδιπλάσιες λήψεις σε σχέση με το Yuanbao της Tencent από την αρχή του έτους.

Βέβαια, οι λήψεις του Doubao κατέρρευσαν τον Μάιο μετά την εισαγωγή συνδρομητικών πακέτων επί πληρωμή, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι καταναλωτές εξακολουθούν να είναι απρόθυμοι να πληρώσουν για λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό θα μπορούσε να εξελιχθεί σε σημαντικό πρόβλημα, καθώς το κόστος λειτουργίας των agents μπορεί να αυξηθεί ταχύτατα.

Το μεγάλο στοίχημα της Tencent

Μια ακόμη πρόκληση αφορά την υπολογιστική ισχύ. Η λειτουργία agents μέσα σε μια εφαρμογή που χρησιμοποιείται από περισσότερους από ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους απαιτεί τεράστιους πόρους και δεν είναι ακόμη σαφές αν η Tencent διαθέτει επαρκή πρόσβαση σε τέτοια υποδομή.

Παρ’ όλα αυτά, ελάχιστες τεχνολογικές εταιρείες βρίσκονται σε καλύτερη θέση για να καταστήσουν την agentic AI πραγματικά χρήσιμη — ή ακόμη και αναπόφευκτη — σε τόσο μεγάλη κλίμακα.

Αν η Tencent πετύχει τον στόχο της, τότε η πρώτη πραγματικά κυρίαρχη εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα δεν θα χρειαστεί να δημιουργηθεί από το μηδέν.

Θα βρίσκεται ήδη στις τσέπες 1,4 δισεκατομμυρίων ανθρώπων.