Μπορεί το WeChat να γίνει η «killer app» της τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα;

Οι τεχνολογικοί κολοσσοί και οι νεοφυείς επιχειρήσεις έχουν κατακλύσει την αγορά με νέα προϊόντα, δημιουργώντας μεγάλο ενθουσιασμό, όμως ο έντονος ανταγωνισμός έχει καταστήσει δύσκολο για οποιαδήποτε εφαρμογή να ξεχωρίσει

Newsbomb

Μπορεί το WeChat να γίνει η «killer app» της τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα;
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Tencent δοκιμάζει έναν ενσωματωμένο βοηθό τεχνητής νοημοσύνης, τον Xiaowei, μέσα στο WeChat, που χρησιμοποιούν πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι στην Κίνα.
  • Το WeChat διαθέτει πλεονεκτήματα ως οικοσύστημα για την ανάπτυξη «agents» που αναλαμβάνουν δράσεις για τον χρήστη, ενσωματώνοντας συστήματα πληρωμών και πρόσβαση σε υπηρεσίες.
  • Η Tencent προχωρά με προσεκτικές δοκιμές λόγω του ρίσκου που συνεπάγεται η πιθανή λανθασμένη λειτουργία ενός AI agent στην κυρίαρχη πλατφόρμα της Κίνας.
  • Αν και ο ανταγωνισμός από εταιρείες όπως η Alibaba και η ByteDance είναι έντονος, το WeChat έχει μοναδική υποδομή που μπορεί να καταστήσει την agentic AI πιο χρήσιμη και ευρέως αποδεκτή.
  • Η επιτυχία του εγχειρήματος εξαρτάται από την εμπιστοσύνη των χρηστών και την ικανότητα της Tencent να διαχειριστεί το υψηλό κόστος και την υπολογιστική ισχύ που απαιτεί η λειτουργία των AI agents.
Snapshot powered by AI

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του κινεζικού κλάδου τεχνητής νοημοσύνης είναι ότι καμία εταιρεία δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να δημιουργήσει μια πραγματικά «killer app» AI. Οι τεχνολογικοί κολοσσοί και οι νεοφυείς επιχειρήσεις έχουν κατακλύσει την αγορά με νέα προϊόντα, δημιουργώντας μεγάλο ενθουσιασμό, όμως ο έντονος ανταγωνισμός έχει καταστήσει δύσκολο για οποιαδήποτε εφαρμογή να ξεχωρίσει.

Κι όμως, η απάντηση, σύμφωνα με το Bloomberg, ίσως βρισκόταν μπροστά στα μάτια όλων. Η Tencent επιβεβαίωσε αυτή την εβδομάδα ότι δοκιμάζει έναν ενσωματωμένο «βοηθό τεχνητής νοημοσύνης» μέσα στο WeChat, την εφαρμογή που χρησιμοποιούν περισσότεροι από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι και η οποία λειτουργεί ως βασική ψηφιακή υποδομή της καθημερινότητας στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Η εταιρεία με έδρα τη Σενζέν συχνά παρουσιαζόταν ως ουραγός στην εγχώρια κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης, ιδιαίτερα σε σύγκριση με πιο επιθετικούς ανταγωνιστές όπως η Alibaba και η ByteDance. Ωστόσο, φαίνεται πως κρατούσε το πιο ισχυρό της χαρτί για την κατάλληλη στιγμή.

Το WeChat, γνωστό στην Κίνα ως Weixin, διαθέτει ένα πλεονέκτημα που οι ανταγωνιστές δύσκολα μπορούν να αντιγράψουν. Αν αξιοποιηθεί σωστά, μπορεί να αποτελέσει το ιδανικό οικοσύστημα για την ανάπτυξη των λεγόμενων «agents», της επόμενης φάσης στην υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, όπου τα συστήματα δεν περιορίζονται στη συνομιλία με τον χρήστη αλλά αναλαμβάνουν δράσεις εκ μέρους του.

Προς το παρόν, η νέα υπηρεσία βρίσκεται σε φάση beta και είναι διαθέσιμη μόνο σε περιορισμένο αριθμό χρηστών. Η Tencent ανακοίνωσε ότι οι χρήστες μπορούν να αλληλεπιδρούν με τον βοηθό, που ονομάζεται Xiaowei, μέσω κειμένου ή φωνής μέσα από το WeChat. Η κίνηση αυτή ενδέχεται να σηματοδοτεί την επιστροφή της Tencent στο προσκήνιο της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι αγορές αντιλαμβάνονται τη σημασία του εγχειρήματος. Δημοσιεύματα νωρίτερα μέσα στον μήνα, σύμφωνα με τα οποία η Tencent εργαζόταν πάνω σε έναν AI agent για το WeChat, οδήγησαν τη μετοχή της στη μεγαλύτερη ενδοσυνεδριακή άνοδο από το 2022.

Τον Μάρτιο, το The Information ανέφερε ότι η εταιρεία αναπτύσσει ένα νέο agent εντός του super app της, στο πλαίσιο μιας «υψηλής προτεραιότητας και άκρως απόρρητης πρωτοβουλίας» που ξεκίνησε στα τέλη του προηγούμενου έτους.

Η μυστικότητα αυτή δεν προκαλεί έκπληξη. Το WeChat δεν είναι απλώς ένα κοινωνικό δίκτυο, αλλά μια πλατφόρμα μέσω της οποίας οι χρήστες πληρώνουν λογαριασμούς, διαχειρίζονται επιχειρήσεις και διεκπεραιώνουν σημαντικό μέρος της καθημερινότητάς τους.

Γιατί το WeChat έχει το πλεονέκτημα

Η κούρσα για την ανάπτυξη agents διαφέρει σημαντικά από την αρχική μάχη για την κατασκευή ισχυρότερων γλωσσικών μοντέλων. Η επιτυχία δεν εξαρτάται μόνο από τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και από την ύπαρξη εμπιστοσύνης, ταυτότητας, συστημάτων πληρωμών και πρόσβασης σε πραγματικές υπηρεσίες.

Το οικοσύστημα του WeChat διαθέτει ήδη μεγάλο μέρος αυτής της υποδομής. Αυτό του δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα λειτουργικό περιβάλλον για agentic AI πολύ πιο εύκολα από ανταγωνιστές που θα έπρεπε να το χτίσουν από την αρχή.

Ωστόσο, όσο μεγαλύτερη είναι η ευκαιρία, τόσο μεγαλύτερο είναι και το ρίσκο. Τα λάθη ενός chatbot μπορούν συνήθως να αγνοηθούν. Αντίθετα, ένας agent που θα ενεργήσει λανθασμένα μέσα στην κυρίαρχη εφαρμογή της Κίνας θα μπορούσε να κλονίσει την εμπιστοσύνη εκατομμυρίων χρηστών. Γι’ αυτό και η Tencent προχωρά με προσεκτικές και περιορισμένες δοκιμές.

Οι Κινέζοι χρήστες είναι έτοιμοι να πειραματιστούν

Οι καταναλωτές στην Κίνα έχουν ήδη δείξει ενδιαφέρον για τα πρώτα agentic εργαλεία. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, το OpenClaw γνώρισε μεγάλη δημοτικότητα στη χώρα, εν μέρει λόγω της ανησυχίας ότι οι χρήστες θα μπορούσαν να μείνουν πίσω στις τεχνολογικές εξελίξεις.

Η Tencent αντέδρασε γρήγορα, προσφέροντας υπηρεσίες που διευκόλυναν την εγκατάσταση του λογισμικού, ενώ λάνσαρε και δικά της agentic εργαλεία, όπως τα QClaw και WorkBuddy.

Το πραγματικό ερώτημα, ωστόσο, δεν είναι αν οι χρήστες θα δοκιμάσουν έναν agent, αλλά αν θα τον εμπιστευθούν αρκετά ώστε να τον εντάξουν στην καθημερινότητά τους μέσα στο WeChat. Κάθε στοιχείο από τις δοκιμές του Xiaowei θα έχει ιδιαίτερη σημασία: τι θα ζητούν οι χρήστες από τον βοηθό, πού θα διστάζουν και αν τελικά η παρουσία του θα κάνει την εφαρμογή πιο χρήσιμη ή πιο παρεμβατική.

Ο ανταγωνισμός παραμένει ισχυρός

Η επιτυχία του εγχειρήματος μόνο δεδομένη δεν μπορεί να θεωρηθεί. Η Ant Group της Alibaba δοκιμάζει επίσης έναν agent μέσα στο Alipay, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για υπηρεσίες όπως η κράτηση μετακινήσεων ή η παραγγελία καφέ.

Παράλληλα, οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης των ανταγωνιστών φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη απήχηση στους καταναλωτές. Σύμφωνα με στοιχεία της Sensor Tower, το Doubao της ByteDance έχει καταγράψει υπερδιπλάσιες λήψεις σε σχέση με το Yuanbao της Tencent από την αρχή του έτους.

Βέβαια, οι λήψεις του Doubao κατέρρευσαν τον Μάιο μετά την εισαγωγή συνδρομητικών πακέτων επί πληρωμή, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι καταναλωτές εξακολουθούν να είναι απρόθυμοι να πληρώσουν για λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό θα μπορούσε να εξελιχθεί σε σημαντικό πρόβλημα, καθώς το κόστος λειτουργίας των agents μπορεί να αυξηθεί ταχύτατα.

Το μεγάλο στοίχημα της Tencent

Μια ακόμη πρόκληση αφορά την υπολογιστική ισχύ. Η λειτουργία agents μέσα σε μια εφαρμογή που χρησιμοποιείται από περισσότερους από ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους απαιτεί τεράστιους πόρους και δεν είναι ακόμη σαφές αν η Tencent διαθέτει επαρκή πρόσβαση σε τέτοια υποδομή.

Παρ’ όλα αυτά, ελάχιστες τεχνολογικές εταιρείες βρίσκονται σε καλύτερη θέση για να καταστήσουν την agentic AI πραγματικά χρήσιμη — ή ακόμη και αναπόφευκτη — σε τόσο μεγάλη κλίμακα.

Αν η Tencent πετύχει τον στόχο της, τότε η πρώτη πραγματικά κυρίαρχη εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα δεν θα χρειαστεί να δημιουργηθεί από το μηδέν.

Θα βρίσκεται ήδη στις τσέπες 1,4 δισεκατομμυρίων ανθρώπων.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:19ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας (25/06) με Γερμανία, Ολλανδία

08:13ΜΑΝΤΕΙΟ

Πάγωσε το σύστημα με το 21% του Αλέξη, δεξαμενές άδειες και γεμάτες, με γκάζια στο Ελληνικό ο Κυριάκος, το μπαρούτι και το σπίρτο

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο γαλλικό ποδόσφαιρο: Πνίγηκε ο Κένζο Κιές σε ηλικία 21 ετών

08:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κρέας: Ακρίβεια και αλλαγές συνηθειών μετασχηματίζουν την αγορά – Οι επιχειρηματικές κινήσεις

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στη Βενεζουέλα: Η στιγμή που ο Εγκέλαδος σαρώνει τη χώρα - Συγκλονιστικά βίντεο

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Aston Martin Valkyrie: Μία από τις πιο μικρές ανακλήσεις παγκοσμίως

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Το παιδομάζωμα (devsirme): Ο «φόρος του αίματος» της τουρκοκρατίας 

07:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα αδείας: Πόσες ημέρες άδειας δικαιούστε, πόσα χρήματα θα λάβετε

07:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκτός ορίων σύγκρουση Κωνσταντοπούλου-Γεωργαντά για ΟΠΕΚΕΠΕ: Εσείς δεν δίνατε στην αντιπολίτευση στοιχεία κατά βουλευτών της ΝΔ;

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (25/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες Αποκάλυψης στη Βενεζουέλα μετά τους «δίδυμους» σεισμούς: Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς -Μάχη με τον χρόνο στα συντρίμμια

07:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λάρισα: Εφιαλτικές στιγμές έζησε 45χρονη από τον πρώην σύζυγό της – Την κρατούσε όμηρο

07:41ΚΟΣΜΟΣ

Πέραμα: Ρομά επιβάτης απείλησε οδηγό λεωφορείου με όπλο

07:40ΕΥ ΖΗΝ

Κρυφοί κίνδυνοι υγείας στον μπουφέ πρωινού των ξενοδοχείων – Τι να αποφεύγετε

07:34ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Πού φτιάχνονται οι μπάλες του Παγκοσμίου Κυπέλλου

07:32ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στη Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ και οι χώρες της Λατινικής Αμερικής στέλνουν άμεσα βοήθεια

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δασμός €3 για αγορές από Temu, Shein και άλλες πλατφόρμες εκτός ΕΕ: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ημέρα εξελίξεων και συμβολισμών στην κεντροαριστερά

07:23WHAT THE FACT

Χαμένο χριστιανικό κείμενο αποκαλύπτει νέα στοιχεία για το πιο ανατριχιαστικό μυστήριο της Βίβλου

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός για μπλακ άουτ στην Ευρώπη: Ο ακραίος καύσωνας δοκιμάζει τις αντοχές των δικτύων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:00ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στη Βενεζουέλα: Η στιγμή που ο Εγκέλαδος σαρώνει τη χώρα - Συγκλονιστικά βίντεο

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες Αποκάλυψης στη Βενεζουέλα μετά τους «δίδυμους» σεισμούς: Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς -Μάχη με τον χρόνο στα συντρίμμια

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο γαλλικό ποδόσφαιρο: Πνίγηκε ο Κένζο Κιές σε ηλικία 21 ετών

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα μελτέμια συγκρατούν τη θερμοκρασία – Πότε θα μας επηρεάσει ο ευρωπαϊκός καύσωνας

00:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καλλιθέα: Νεκρός ένας νεαρός μετά από συμπλοκή 10 ατόμων – 14 προσαγωγές

07:00ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Τι ώρα θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες - Πώς θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι

06:53WHAT THE FACT

Εμφανίστηκαν ξανά τα «κουνέλια Φρανκενστάιν»: Γιατί βγάζουν «πλοκάμια» στο κεφάλι και το πρόσωπο

07:32ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στη Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ και οι χώρες της Λατινικής Αμερικής στέλνουν άμεσα βοήθεια

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Αυτή η «άχρηστη» συσκευή καταναλώνει περισσότερο ρεύμα από ψυγείο και τηλεόραση μαζί

07:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λάρισα: Εφιαλτικές στιγμές έζησε 45χρονη από τον πρώην σύζυγό της – Την κρατούσε όμηρο

08:13ΜΑΝΤΕΙΟ

Πάγωσε το σύστημα με το 21% του Αλέξη, δεξαμενές άδειες και γεμάτες, με γκάζια στο Ελληνικό ο Κυριάκος, το μπαρούτι και το σπίρτο

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Έφυγε στα 44 του ο Στάθης Στάικος - Γνωστός ως Iskar Azif ήταν η ψυχή του «Παραιτηθείτε» και του «Μένουμε Ευρώπη»

07:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκτός ορίων σύγκρουση Κωνσταντοπούλου-Γεωργαντά για ΟΠΕΚΕΠΕ: Εσείς δεν δίνατε στην αντιπολίτευση στοιχεία κατά βουλευτών της ΝΔ;

07:23WHAT THE FACT

Χαμένο χριστιανικό κείμενο αποκαλύπτει νέα στοιχεία για το πιο ανατριχιαστικό μυστήριο της Βίβλου

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Το παιδομάζωμα (devsirme): Ο «φόρος του αίματος» της τουρκοκρατίας 

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Πρόκληση από Βούλγαρους στις Σέρρες: Ανήρτησαν αναθηματική πλάκα για τον κομιτατζή Ντελτσεφ

07:41ΚΟΣΜΟΣ

Πέραμα: Ρομά επιβάτης απείλησε οδηγό λεωφορείου με όπλο

23:03ΕΛΛΑΔΑ

Ένας γάμος στο Ρέθυμνο που θύμισε ταινία

03:58ΚΟΣΜΟΣ

Δύο μεγάλοι σεισμοί 7,2 και 7,5 Ρίχτερ συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα – Κατέρρευσαν κτήρια σε όλη τη χώρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ