Το μυστικό που έκρυβε το «νησί των πλουσίων»: Κινηματογραφική επιχείρηση της ιταλικής αστυνομίας

Νησί Πόντσα: Μεγάλη επιχείρηση των ιταλικών αρχών στη «σπηλιά των πλουσίων»

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Το μυστικό που έκρυβε το «νησί των πλουσίων»: Κινηματογραφική επιχείρηση της ιταλικής αστυνομίας
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Στην Πόντσα πραγματοποιήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση όπου κατασχέθηκαν 40 κιλά κάνναβης και χασίς αξίας άνω των 500.000 δολαρίων, κρυμμένα σε θαλάσσια σπηλιά.
  • Οι αρχές παρακολουθούσαν τη σπηλιά λόγω υποψιών ότι τα ναρκωτικά επρόκειτο να διατεθούν στην τοπική παράνομη αγορά πριν την καλοκαιρινή τουριστική περίοδο.
  • Η επιχείρηση απαιτούσε συνεργασία της 4ης Ναυτικής Μονάδας Gaeta και του τοπικού τμήματος οικονομικής αστυνομίας, με πρόσβαση μέσω δύσβατης σήραγγας.
  • Η περιορισμένη αστυνόμευση του νησιού με μόλις πέντε αστυνομικούς καθιστά την Πόντσα ευάλωτη σε παράνομες δραστηριότητες, παρά την αυξημένη επισκεψιμότητα.
  • Η Πόντσα είναι ένας δημοφιλής και ιστορικός προορισμός της ελίτ, με σημαντική πολιτιστική κληρονομιά και τουριστική ζήτηση.
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Στο επίκεντρο μιας εντυπωσιακής αστυνομικής επιχείρησης βρέθηκε το ειδυλλιακό νησί Πόντσα στην Ιταλία, ένας από τους πιο αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς, «παιδική χαρά» για την ελίτ και τους διάσημους του πλανήτη. Οι εξειδικευμένοι δύτες της αστυνομίας έφεραν στο φως ένα τεράστιο φορτίο κάνναβης και χασίς, η αξία του οποίου ξεπερνά το μισό εκατομμύριο δολάρια.

Οι αρχές του γραφικού νησιού κατάφεραν να εντοπίσουν και να κατασχέσουν 330 μπλοκ ναρκωτικών, συνολικού βάρους 40 κιλών. Το παράνομο φορτίο ήταν επιμελώς κρυμμένο μέσα σε μια θαλάσσια σπηλιά στην περιοχή Chiaia di Luna, ένα σημείο με εντυπωσιακούς βράχους που είναι προσβάσιμο αποκλειστικά και μόνο μέσω θαλάσσης.

Η αστυνομία της Πόντσα παρακολουθούσε διακριτικά το στόμιο της σπηλιάς, καθώς υπήρχαν βάσιμες υποψίες ότι τα ναρκωτικά προορίζονταν για να τροφοδοτήσουν την εγχώρια παράνομη αγορά ενόψει της έναρξης της καλοκαιρινής τουριστικής περιόδου. Η ζήτηση αναμενόταν να κορυφωθεί κατά τη διάρκεια του τριημέρου για τη γιορτή των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, με το νησί να προετοιμάζεται να υποδεχθεί χιλιάδες επισκέπτες.

Για την ολοκλήρωση της επιχείρησης χρειάστηκε η στενή συνεργασία της 4ης Ναυτικής Μονάδας των Ναυτικών Επιχειρήσεων Gaeta και του τοπικού παραρτήματος της οικονομικής αστυνομίας. Οι Αρχές προσέγγισαν το σημείο με σκάφος και χρειάστηκε να διεισδύσουν μέσα από μια στενή, εξαιρετικά δύσβατη σήραγγα για να φτάσουν στο εσωτερικό του σπηλαίου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, τα ναρκωτικά είχαν μεταφερθεί στο σημείο με βάρκα από την περιοχή Άντσιο της ιταλικής ηπειρωτικής χώρας.

Ένας VIP προορισμός με περιορισμένη αστυνόμευση

Ο δήμαρχος του νησιού, Φραντσέσκο Αμπροσίνο, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιτυχία των αρχών, σημειώνοντας ότι το νησί των 3.000 μόνιμων κατοίκων περίμενε πάνω από 15.000 επισκέπτες για το Σαββατοκύριακο. Όπως εξήγησε, η περιορισμένη αστυνομική δύναμη του νησιού, η οποία αποτελείται από μόλις πέντε αστυνομικούς που ασχολούνται κυρίως με τη ρύθμιση της κυκλοφορίας από τα φέρι μποτ, καθιστά την περιοχή ελκυστική για τους διακινητές. Ωστόσο, η συγκεκριμένη καίρια παρέμβαση στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι αρχές βρίσκονται σε διαρκή εγρήγορση.

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Η Πόντσα είναι το μεγαλύτερο νησί του αρχιπελάγους Πόντιν και εκτείνεται σε μόλις τρία τετραγωνικά μίλια. Παρά το μικρό της μέγεθος, αποτελεί πόλο έλξης για κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας showτης, με προσωπικότητες όπως ο εκλιπών Τζόρτζιο Αρμάνι, η Μπιγιονσέ και η Ναόμι Κάμπελ να την επιλέγουν συχνά για τις αποδράσεις τους. Κατοικημένο από τη Νεολιθική εποχή, υπήρξε επίσης τόπος εξορίας. Ο δικτάτορας της Ιταλίας κατά τη διάρκεια του πολέμου Μπενίτο Μουσολίνι φυλακίστηκε στο νησί τον Ιούλιο του 1943, αφού ανατράπηκε και συνελήφθη.

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