«Μπλε ελεκτρίκ» κύματα στις ακτές της Ουαλίας: Το απόκοσμο φαινόμενο που κόβει την ανάσα

Snapshot Στις ακτές της Ουαλίας, το βιοφωταυγές πλαγκν δημιουργεί μπλε ελεκτρίκ κύματα, ένα φαινόμενο γνωστό ως βιοφωταύγεια.

Ο Πολ Τζόελς ταξίδεψε εκατοντάδες μίλια για να φωτογραφίσει το φαινόμενο στο Πένμον Πόιντ στο Άνγκλεσι, μαζί με άλλους φωτογράφους και ντόπιους.

Η βιοφωταύγεια προκαλείται από μικροσκοπικά οργανισμούς που εκπέμπουν φως όταν ενοχλούνται από κίνηση ή αρπακτικά.

Το φαινόμενο προσελκύει θεατές και φωτογράφους που οργανώνουν ταξίδια και ανταλλάσσουν πληροφορίες μέσω κοινωνικών δικτύων.

Η βιοφωταύγεια δεν είναι μόνο στα πλαγκτόν αλλά εμφανίζεται και σε καλαμάρια, μέδουσες και πυγολαμπίδες. Snapshot powered by AI

Ένας άντρας ταξίδεψε εκατοντάδες μίλια για να φωτογραφίσει «μπλε ελεκτρικ κύματα» τη νύχτα σε μια παραλία της Ουαλίας. Το εντυπωσιακό φαινόμενο, γνωστό ως βιοφωταύγεια, εντοπίστηκε από θεατές στο Πένμον Πόιντ στο Άνγκλεσι το Σάββατο.

Ο 44χρονος Πολ Τζόελς οδήγησε από το Νότιγχαμσαϊρ για να απαθανατίσει τις «λάμψεις», μαζί με άλλους φωτογράφους και ντόπιους της περιοχής. Η φυσική εμφάνιση φωτός προκαλείται από βιοφωταυγές πλαγκτόν, μικροσκοπικούς οργανισμούς (φυτοπλαγκτόν, όπως τα δινοφλαγελλικά), που επιπλέουν στη θάλασσα και έχουν την ικανότητα να εκπέμπουν φως όταν ενοχλούνται από ένα αρπακτικό ή μια κίνηση.

Ο Τζόελς είπε ότι παρόλο που γνώριζε πολύ καλά ότι κάποιοι μπορεί να τον θεωρούσαν «τρελό» επειδή έκανε αυτό το μεγάλο ταξίδι, για τον ίδιο άξιζε τον κόπο. «Είναι μια φωτογραφία που πραγματικά αγαπώ και απολαμβάνω, όχι μόνο βιοφωταύγεια αλλά και νυχτερινή φωτογραφία», είπε.

Παραδέχθηκε πάντως ότι απαιτείται πολύς σχεδιασμός για την προετοιμασία ενός ταξιδιού. «Ποτέ δεν ξέρεις ακριβώς αν όλα θα πάνε καλά, αλλά αυτό είναι μέρος της απόλαυσης με έναν περίεργο τρόπο», πρόσθεσε. Η Σάρλοτ Κάιτ, 45 ετών, από το Ντένμπι, φωτογραφίζει τη νύχτα εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο και έχει προσπαθήσει τουλάχιστον πέντε φορές να εξασφαλίσει μια φωτογραφία βιοφωταύγειας, αλλά δεν τα κατάφερε.

Αυτό συνέβαινε μέχρι που συνάντησε τον Τζόελς στην παραλία το Σάββατο με περίπου έξι άλλα άτομα, αφού είδε λάμψεις στο νερό το προηγούμενο βράδυ. Είπε ότι ήταν τυχερή που μπόρεσαν να δουν μια τόσο καλή παράσταση. «Είναι πραγματικά τόσο φωτεινό όσο φαίνεται στις φωτογραφίες, δεν είναι κόλπο της κάμερας», πρόσθεσε.

Τι είναι η βιοφωταύγεια;

Η βιοφωταύγεια είναι το φως που εκπέμπεται από τους ζωντανούς οργανισμούς ως αποτέλεσμα χημικών αντιδράσεων στο σώμα τους. Το πλαγκτόν, μικροσκοπικά πλάσματα που επιπλέουν στη θάλασσα, έχουν την ικανότητα να εκπέμπουν βιοφωταύγεια όταν ενοχλούνται από ένα αρπακτικό ζώο ή από κίνηση.

Το κόλπο το μοιράζονται επίσης ορισμένα είδη καλαμαριών και μεδουσών, καθώς και έντομα όπως πυγολαμπίδες. Το αποτέλεσμα είναι ότι ορδές θεατών συρρέουν τακτικά σε ορισμένα μέρη των ακτών του Ηνωμένου Βασιλείου κάθε χρόνο για να το δουν από πρώτο χέρι τη μαγική λάμψη, κατά τις νυχτερινές ώρες.

Υπάρχουν μάλιστα και πολυάριθμες ιστοσελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου οι λάτρεις του φαινομένου συναντώνται για να μοιραστούν πληροφορίες με άλλους που αναζητούν πλαγκτόν σχετικά με τις καλύτερες ώρες και μέρη για να το κάνουν