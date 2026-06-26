Παραλίγο τραγωδία σε αεροδρόμιο στο Τέξας: Αεροσκάφος πέταξε μόλις λίγα πόδια πάνω από το έδαφος
Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ προβλέπει ότι τα αεροσκάφη δεν επιτρέπεται να πετούν σε ύψος χαμηλότερο των 1.000 ποδιών σε κατοικημένες περιοχές
Ένα ανησυχητικό περιστατικό σημειώθηκε στο αεροδρόμιο Horseshoe Bay Resort Jet Center στο Τέξας, όπου ένα αεροσκάφος Boeing 777 πραγματοποίησε έναν εξαιρετικά χαμηλό ελιγμό πάνω από το έδαφος, πριν απογειωθεί ξανά.
Σύμφωνα με το CNN, το αεροσκάφος ανήκει προς το παρόν στην αεροπορική εταιρεία Jetran LLC, η οποία μετατρέπει επιβατικά αεροσκάφη σε φορτηγά, και έχει προγραμματιστεί να παραδοθεί στην Qatar Airways Cargo.
Δείτε το βίντεο:
«Έχουμε ενημερωθεί για ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο φαίνεται ένα μεταφορικό αεροσκάφος της εταιρείας μας να πραγματοποιεί πτήση σε χαμηλό ύψος με τρόπο που δεν ανταποκρίνεται στα πρωτόκολλα μας», ανέφερε η Jetran LLC σε δήλωσή της.
Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ προβλέπει ότι τα αεροσκάφη δεν επιτρέπεται να πετούν σε ύψος χαμηλότερο των 1.000 ποδιών σε κατοικημένες περιοχές, ενώ σε αγροτικές περιοχές τα αεροσκάφη πρέπει να πετούν τουλάχιστον 500 πόδια πάνω από το έδαφος.