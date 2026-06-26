Παραλίγο τραγωδία σε αεροδρόμιο στο Τέξας: Αεροσκάφος πέταξε μόλις λίγα πόδια πάνω από το έδαφος

Ένα ανησυχητικό περιστατικό σημειώθηκε στο αεροδρόμιο Horseshoe Bay Resort Jet Center στο Τέξας, όπου ένα αεροσκάφος Boeing 777 πραγματοποίησε έναν εξαιρετικά χαμηλό ελιγμό πάνω από το έδαφος, πριν απογειωθεί ξανά.

Σύμφωνα με το CNN, το αεροσκάφος ανήκει προς το παρόν στην αεροπορική εταιρεία Jetran LLC, η οποία μετατρέπει επιβατικά αεροσκάφη σε φορτηγά, και έχει προγραμματιστεί να παραδοθεί στην Qatar Airways Cargo.

Δείτε το βίντεο:

Jetran, owner of Boeing 777-200LR N705DN, just issued a statement on that risky test flight maneuver in Texas.



They’re not happy with the crew’s actions, stressing the aircraft isn’t Qatar Airways’ yet — no Qatar pilots were onboard. The plane is still theirs during… pic.twitter.com/54XxtOpdRT — SLCScanner (@SLCScanner) June 26, 2026

«Έχουμε ενημερωθεί για ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο φαίνεται ένα μεταφορικό αεροσκάφος της εταιρείας μας να πραγματοποιεί πτήση σε χαμηλό ύψος με τρόπο που δεν ανταποκρίνεται στα πρωτόκολλα μας», ανέφερε η Jetran LLC σε δήλωσή της.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ προβλέπει ότι τα αεροσκάφη δεν επιτρέπεται να πετούν σε ύψος χαμηλότερο των 1.000 ποδιών σε κατοικημένες περιοχές, ενώ σε αγροτικές περιοχές τα αεροσκάφη πρέπει να πετούν τουλάχιστον 500 πόδια πάνω από το έδαφος.

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