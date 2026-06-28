Γυναίκα θέλει να υποβληθεί σε ευθανασία μετά από επίθεση του πρώην συντρόφου της

Η 28χρονη κατά την επίθεση υπέστη εγκεφαλική βλάβη και έχασε την αίσθηση της γεύσης και της όσφρησης

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Γυναίκα θέλει να υποβληθεί σε ευθανασία μετά από επίθεση του πρώην συντρόφου της

H 28χρονη Ainhoa Caballero Medina

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η 28χρονη Ainhoa Caballero Medina ζητά να υποβληθεί σε ευθανασία λόγω χρόνιου πόνου και ψυχολογικής οδύνης μετά από επίθεση του πρώην συντρόφου της.
  • Κατά την επίθεση υπέστη εγκεφαλική βλάβη, απώλεια γεύσης και όσφρησης, σοβαρούς πονοκεφάλους και αμνησία, που της στέρησαν την ικανότητα να εργαστεί.
  • Ο τοπικός δήμος αρνείται να την αναγνωρίσει ως θύμα ενδοοικογενειακής βίας, παρά τις απειλές του δράστη που συνεχίζονται από τη φυλακή.
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«Πρέπει να περνάω κάθε μέρα προσποιούμενη ότι όλα είναι εντάξει, ενώ στην πραγματικότητα πονάει ακόμα και η ψυχή μου. Όταν ζεις με συνεχή πόνο, ζεις μέσα στον θυμό. Αυτό δεν είναι ζωή». Αυτά είναι τα λόγια της 28χρονης Ainhoa Caballero Medina, η οποία ζήτησε να υποβληθεί σε ευθανασία στην Ισπανία, αφού ζει με χρόνια πόνο μετά από απόπειρα δολοφονίας της από τον πρώην σύντροφό της.

Η 28χρονη κατά την επίθεση υπέστη εγκεφαλική βλάβη και έχασε την αίσθηση της γεύσης και της όσφρησης. Παράλληλα, αναφέρει ότι ο τοπικός δήμος της την απογοήτευσε επανειλημμένα, αρνούμενος να την αναγνωρίσει ως θύμα ενδοοικογενειακής βίας, ακόμη κι αν πρώην σύντροφός της συνέχιζε να την απειλεί από τη φυλακή.

Αδυνατώντας να ξεφύγει από τη σωματική της αγωνία και έχοντας χάσει κάθε ελπίδα ότι οι αρχές θα την βοηθούσαν ποτέ, τελικά ζήτησε να υποβληθεί σε υποβοηθούμενο θάνατο σύμφωνα με τον ισπανικό νόμο περί ευθανασίας.

Εξηγώντας τους λόγους πίσω από την οριστική της απόφαση, είπε: «Αν ένας σκύλος έχει το δικαίωμα σε έναν αξιοπρεπή θάνατο για να τερματιστεί η ταλαιπωρία του, πιστεύω ότι και ένας άνθρωπος πρέπει να έχει το ίδιο δικαίωμα».

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H 28χρονη Ainhoa Caballero Medina με τον πρώην σύντροφό της

Και συνέχισε: «Είναι λόγω του πόνου, αλλά έχω χάσει και την ελπίδα μου. Πάντα λέω ότι τουλάχιστον εκείνος προσπάθησε να με σκοτώσει άμεσα. Όμως, πολλοί από όσους χειρίστηκαν την υπόθεσή μου μου προκάλεσαν το ίδιο είδος βλάβης με διαφορετικό τρόπο, μέσω της αδιαφορίας τους. Επέζησα, αλλά έχασα τη ζωή μου. Μακάρι να είχα πεθάνει εκείνη τη μέρα. Καταστρέφουν τη ζωή μου σιγά-σιγά».

«Δεν έχουν κάνει τίποτα άλλο παρά να βάζουν εμπόδια στο δρόμο μου. Η δίκη μου δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί επειδή η μητέρα του έχει χρήματα και συνεχίζει να κάνει ό,τι μπορεί για να την καθυστερήσει. Μέχρι να γίνει η δίκη, δεν μπορώ να προχωρήσω με τη ζωή μου», είπε η 28χρονη.

Πώς έγινε η επίθεση

Η δοκιμασία της Medina ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια όταν εργαζόταν ως σεφ και βρισκόταν σε σχέση με τον άνδρα με τον οποίο πίστευε ότι θα χτίσει το μέλλον της.
Όμως, στις 24 Ιουνίου 2024, ο άνδρας φέρεται να προσπάθησε να τη σκοτώσει, χτυπώντας το κεφάλι της πάνω σε ένα κράσπεδο και αφήνοντάς την να πεθάνει στο δρόμο.

Μιλώντας στην εφημερίδα Daily Mail από το σπίτι της στη Γκραν Κανάρια της Ισπανίας, η Medina μίλησε για τα γεγονότα που άλλαξαν για πάντα τη ζωή της. «Δύο εβδομάδες πριν από τις 24 Ιουνίου, είχαμε έναν καβγά και με χτύπησε. Είπα στους άλλους ότι είχα πέσει από τις σκάλες, αλλά έληξα τη σχέση», ανέφερε.

Αν και όπως είπε ο σύντροφός της την κακοποιούσε συναισθηματικά και έκανε εξευτελιστικά σχόλια σε βάρος της εκείνη δεν πίστεψε ποτέ ότι θα γίνει βίαιος σωματικά.

«Στις 24 Ιουνίου, μου ζήτησε να κατέβω έξω από το διαμέρισμά μου για να μιλήσουμε. Όταν είδα το πρόσωπό του, δεν τον αναγνώρισα. Δεν χρειάστηκε να πει τίποτα – το πρόσωπό του τα έλεγε όλα: “Θέλω να σε σκοτώσω”», είπε η 28χρονη.

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Η Ainhoa Caballero Medina

«Με άρπαξε από το λαιμό. Μου έριξε γροθιές στο λαιμό, στο αυτί και στον κρόταφο. Προσπάθησα να τρέξω, αλλά με έπιασε. Είναι ψηλός και εγώ είμαι πολύ κοντή. Με άρπαξε από τα πόδια και με έριξε στο έδαφος. Μετά χτύπησε το κεφάλι μου με δύναμη στο κράσπεδο. Το έκανε μία φορά, και μετά το έκανε για δεύτερη φορά. Μετά τη δεύτερη φορά, δεν μπορούσα πια να αισθανθώ το σώμα μου. Το τελευταίο πράγμα που θυμάμαι είναι ότι μου πίεζε το κεφάλι στο έδαφος και με πάταγε στο πρόσωπο. Πριν χάσω τις αισθήσεις μου, άκουσα κάποιον να φωνάζει: “Σταμάτα, φίλε, θα την σκοτώσεις!” Μετά ξύπνησα στο νοσοκομείο», σημείωσε.

Τα νοσοκομειακά της αρχεία από εκείνη την ημέρα δείχνουν ότι, ενώ ήταν σχεδόν αναίσθητη, είπε ψέματα στο ιατρικό προσωπικό ότι είχε πέσει από ύψος, σε μια προσπάθεια να προστατεύσει τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος τελικά συνελήφθη μετά από καταθέσεις μαρτύρων.

Οι ιατρικές εκθέσεις επιβεβαίωσαν ότι υπέστη εγκεφαλική αιμαρρογία και κάταγμα στο πρόσωπο. Η διαδικασία ανάρρωσής της διήρκεσε 301 ημέρες. «Υπέστην εγκεφαλική βλάβη και ανέπτυξα μια σοβαρή λοίμωξη που συνέχιζε να επιδεινώνεται. Οι γιατροί αναγκάστηκαν να μου ανοίξουν το λαιμό για να τοποθετήσουν έναν παροχετευτήρα από το κεφάλι μου, ενώ έβαλαν επίσης σωληνάκια στο αυτί μου και κάτω από τη γλώσσα μου. Υποβλήθηκα σε αρκετές αποτυχημένες χειρουργικές επεμβάσεις», είπε.

Η επίθεση της προκάλεσε σοβαρούς πονοκεφάλους, αμνησία και απώλεια της αίσθησης της όσφρησης και της γεύσης. Αυτό σήμαινε ότι δεν μπορούσε πλέον να εργαστεί ως σεφ.

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