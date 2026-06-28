Νέα Υόρκη: Ο Μαμντάνι βούτηξε με το κοστούμι και τις κάλτσες σε πισίνα της Νέας Υόρκης

Snapshot Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, βούτηξε στην πισίνα Τόμας Τζέφερσον φορώντας το κοστούμι του, παραβιάζοντας τους κανονισμούς ασφαλείας και υγιεινής.

Η κίνηση αυτή έγινε για να τιμήσει μια παλιά παράδοση της πόλης και να κηρύξει την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου για τις δημόσιες πισίνες.

Η παράδοση της πρώτης βουτιάς από τον δήμαρχο είχε σταματήσει επί των προηγούμενων δημάρχων Μπιλ ντε Μπλάζιο και Έρικ Άνταμς, ενώ είχε τηρηθεί από τον Μάικλ Μπλούμπεργκ.

Η απόφαση του Μαμντάνι να επαναφέρει το έθιμο είχε ανακοινωθεί τον Μάρτιο και υλοποιήθηκε πρόσφατα, παρά τις αντιδράσεις για την παραβίαση των κανονισμών.

Ο δήμαρχος εμφανίστηκε χαμογελαστός και αποδέχτηκε την προσοχή των μέσων ενημέρωσης μετά τη βουτιά. Snapshot powered by AI

Μια ασυνήθιστη εικόνα αντίκρισαν όσοι βρέθηκαν το πρωί του Σαββάτου στην πισίνα Τόμας Τζέφερσον του Ανατολικού Χάρλεμ, καθώς νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, αποφάσισε να τιμήσει μια παλιά παράδοση της πόλης βουτώντας στο νερό με το κοστούμι του.

Με αυτόν τον τρόπο, ωστόσο, παραβίασε ανοιχτά τους κανονισμούς ασφαλείας και υγιεινής των δημοτικών εγκαταστάσεων.

Επιθυμώντας να κηρύξει επισήμως την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου για τις δημόσιες πισίνες, ο δήμαρχος ενώθηκε με δεκάδες παιδιά και νεαρούς κολυμβητές για την καθιερωμένη πρώτη βουτιά. Αντί για το προβλεπόμενο μαγιό, επέλεξε να φορέσει το επίσημο ένδυμά του, παρακάμπτοντας τα αυστηρά πρωτόκολλα. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του άλματός του στο νερό διατήρησε ακόμα και τις μαύρες κάλτσες του.

Η συγκεκριμένη κίνηση προκάλεσε χαμόγελα στους παρευρισκόμενους, αλλά παράλληλα πυροδότησε συζητήσεις, καθώς ο κανονισμός των κολυμβητηρίων της Νέας Υόρκης είναι σαφής και επιβάλλει την αποκλειστική χρήση κατάλληλου μαγιό από όλους τους λουόμενους.

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Μια ξεχασμένη παράδοση

Η απόφαση του νέου δημάρχου να προχωρήσει σε αυτή την ενέργεια δεν ήταν τυχαία. Η αφορμή δόθηκε τον περασμένο Μάρτιο, όταν η δημοσιογράφος Κέιτι Χόναν από το δίκτυο The City τον ρώτησε αν σκοπεύει να επαναφέρει το παλιό, ανεπίσημο έθιμο των τοπικών αρχόντων. Τότε είχε απαντήσει χαρακτηριστικά: «Θα είμαι ειλικρινής, μπορεί να το κάνω. Μπορεί να δεσμευτώ γι’ αυτό». Η οριστική του απόφαση ελήφθη μόλις πριν από λίγες ημέρες.

Ιστορικά, ο τελευταίος επικεφαλής του δήμου που είχε δεχτεί να βουτήξει στο νερό για την έναρξη της σεζόν ήταν ο Μάικλ Μπλούμπεργκ. Στον αντίποδα, οι μετέπειτα δήμαρχοι Μπιλ ντε Μπλάζιο και Έρικ Άνταμς είχαν επιλέξει να αγνοήσουν τη συγκεκριμένη παράδοση. Παρά την παραβίαση του ενδυματολογικού κώδικα, ο Ζοχράν Μαμντάνι φάνηκε να απολαμβάνει την περίσταση, καθώς βγήκε από την πισίνα χαμογελαστός με μια πετσέτα στους ώμους, συγκεντρώνοντας την προσοχή των φωτογράφων.

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