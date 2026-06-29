Ο «Μεξικανός Μπάτμαν»: Δένει σε κολώνες κλέφτες μηχανών και γράφει μηνύματα στα πρόσωπά τους

Snapshot Ένας αυτοαποκαλούμενος «Μεξικανός Μπάτμαν» δένει υπόπτους για κλοπές μοτοσικλετών σε κολώνες φωτισμού στο Λάγος δε Μορένο, στην πολιτεία Χαλίσκο.

Τουλάχιστον πέντε άνδρες βρέθηκαν δεμένοι με μονωτική ταινία, με τη λέξη «κλέφτης» γραμμένη στο μέτωπο και με σημάδια ξυλοδαρμού.

Η αστυνομία αντιμετωπίζει τους δεμένους άνδρες ως θύματα και έχει ταυτοποιήσει δύο οχήματα που πιθανολογείται ότι σχετίζονται με τις επιθέσεις.

Η δράση του «Μεξικανού Μπάτμαν» συνδέεται με την αύξηση της εγκληματικότητας και την αδυναμία των αρχών να ελέγξουν την κατάσταση στην περιοχή.

Παράλληλα, στην κοντινή πολιτεία Μιτσοακάν, ομάδες γυναικών αυτοδικίας οργανώνονται για προστασία από τη βίαιη εγκληματική οργάνωση καρτέλ Χαλίσκο Νέα Γενιά. Snapshot powered by AI

Ένας μυστηριώδης αυτοαποκαλούμενος τιμωρός έχει χαρακτηριστεί «Μεξικανός Μπάτμαν», καθώς καταδιώκει υπόπτους για κλοπές μοτοσικλετών και τους δένει με μονωτική ταινία σε κολώνες φωτισμού.

Τουλάχιστον πέντε άνδρες έχουν βρεθεί δεμένοι σε στύλους στον δρόμο, με το στόμα τους καλυμμένο με ταινία και τη λέξη «κλέφτης» γραμμένη στα πρόσωπά τους τα τελευταία δύο εβδομάδες.

Ένας άγνωστος ντόπιος έχει αναλάβει ακραία δράση απέναντι στην τεράστια αύξηση των κλοπών μοτοσικλετών στο Λάγος δε Μορένο, στην πολιτεία Χαλίσκο, επιτιθέμενος αμείλικτα σε μια σειρά ανθρώπων.

Φωτογραφίες δείχνουν τους φερόμενους κλέφτες δεμένους σε στύλους του δρόμου με μεγάλες ποσότητες ταινίας γύρω από τα χέρια και το σώμα τους.

Σε αρκετούς είχε γραφτεί στο μέτωπο με μαρκαδόρο η λέξη «ratero», που στα ισπανικά σημαίνει κλέφτης.

Ο λεγόμενος «Μεξικανός Μπάτμαν» σχεδίασε επίσης μουστάκια και μουστάκια γάτας στα πρόσωπα των ανδρών ως «υπογραφή» του.

Ο τιμωρός άφησε επίσης μεγάλες ροζ πινακίδες πάνω από τους άνδρες που περιέγραφαν τι φέρονται να έχουν κάνει.

Οι υποτιθέμενες κλεμμένες μοτοσικλέτες αφέθηκαν επίσης κοντά για να «τεκμηριώσουν» τα φερόμενα εγκλήματα.

Η αστυνομία τόνισε ότι οι άνδρες που βρέθηκαν δεμένοι αντιμετωπίζονται ως θύματα.

Αρκετοί έφεραν σημάδια ξυλοδαρμού, με έναν να είναι αιμόφυρτος και μελανιασμένος.

Η αστυνομία στο Χαλίσκο αναζητά πλέον τον αυτοαποκαλούμενο «ήρωα».

Το πρώτο περιστατικό εντοπίστηκε στις 13 Ιουνίου, όταν ένας νεαρός βρέθηκε δεμένος σε στύλο, με ένα χαρτόνι που τον κατηγορούσε για κλοπή.

Τις επόμενες ημέρες βρέθηκαν και άλλοι άνδρες δεμένοι με ταινία, προφανώς από τον ίδιο δράστη, σε παρόμοια κατάσταση.

Ο γραμματέας Δημόσιας Ασφάλειας της πολιτείας, Χουάν Πάμπλο Ερνάντες, δήλωσε ότι έχουν αναφερθεί συνολικά πέντε περιστατικά, με την αστυνομία να βρίσκεται κοντά στον εντοπισμό του «Μεξικανού».

Πρόσθεσε ότι, παρότι δεν έχουν γίνει ακόμη συλλήψεις, οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει δύο οχήματα που πιστεύουν ότι σχετίζονται με τις επιθέσεις.

Οι άνδρες που βρέθηκαν δεμένοι λύθηκαν και έλαβαν ιατρική φροντίδα για τα τραύματά τους.

Το περιστατικό έρχεται μετά από περιπολίες γυναικών αυτοδικίας στην κοντινή πολιτεία Μιτσοακάν, οι οποίες έφεραν επιθετικά όπλα για να προστατευτούν από το αιμοσταγές καρτέλ Χαλίσκο Νέα Γενιά.

Η ομάδα των γυναικών έχει κατασκευάσει αυτοσχέδιο «τανκ» και οδοφράγματα για να αντιμετωπίσει ένοπλους του καρτέλ Χαλίσκο, οι οποίοι ευθύνονται για την αύξηση των ανθρωποκτονιών στην περιοχή.

Η αδίστακτη εγκληματική οργάνωση CJNG είναι τα τελευταία χρόνια η πιο βίαιη συμμορία του Μεξικού, επεκτείνοντας επιθετικά την επιρροή της σε όλη τη χώρα μέσω αιματηρών επιθέσεων κατά αντιπάλων και δυνάμεων ασφαλείας.

Η άνοδός της στην κυριαρχία συνοδεύεται από ακραίες εκδηλώσεις βίας και είναι γνωστή για αποτρόπαιες πρακτικές, όπως τον ακρωτηριασμό θυμάτων και το κρέμασμα πτωμάτων σε γέφυρες ως προειδοποίηση προς αντιπάλους.