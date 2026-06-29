Ο «Μεξικανός Μπάτμαν»: Δένει σε κολώνες κλέφτες μηχανών και γράφει μηνύματα στα πρόσωπά τους

Ένας άγνωστος ντόπιος έχει αναλάβει ακραία δράση απέναντι στην τεράστια αύξηση των κλοπών μοτοσικλετών στο Λάγος δε Μορένο

Δημήτρης Δρίζος

Ο «Μεξικανός Μπάτμαν»: Δένει σε κολώνες κλέφτες μηχανών και γράφει μηνύματα στα πρόσωπά τους
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένας αυτοαποκαλούμενος «Μεξικανός Μπάτμαν» δένει υπόπτους για κλοπές μοτοσικλετών σε κολώνες φωτισμού στο Λάγος δε Μορένο, στην πολιτεία Χαλίσκο.
  • Τουλάχιστον πέντε άνδρες βρέθηκαν δεμένοι με μονωτική ταινία, με τη λέξη «κλέφτης» γραμμένη στο μέτωπο και με σημάδια ξυλοδαρμού.
  • Η αστυνομία αντιμετωπίζει τους δεμένους άνδρες ως θύματα και έχει ταυτοποιήσει δύο οχήματα που πιθανολογείται ότι σχετίζονται με τις επιθέσεις.
  • Η δράση του «Μεξικανού Μπάτμαν» συνδέεται με την αύξηση της εγκληματικότητας και την αδυναμία των αρχών να ελέγξουν την κατάσταση στην περιοχή.
  • Παράλληλα, στην κοντινή πολιτεία Μιτσοακάν, ομάδες γυναικών αυτοδικίας οργανώνονται για προστασία από τη βίαιη εγκληματική οργάνωση καρτέλ Χαλίσκο Νέα Γενιά.
Snapshot powered by AI

Ένας μυστηριώδης αυτοαποκαλούμενος τιμωρός έχει χαρακτηριστεί «Μεξικανός Μπάτμαν», καθώς καταδιώκει υπόπτους για κλοπές μοτοσικλετών και τους δένει με μονωτική ταινία σε κολώνες φωτισμού.

Τουλάχιστον πέντε άνδρες έχουν βρεθεί δεμένοι σε στύλους στον δρόμο, με το στόμα τους καλυμμένο με ταινία και τη λέξη «κλέφτης» γραμμένη στα πρόσωπά τους τα τελευταία δύο εβδομάδες.

Ένας άγνωστος ντόπιος έχει αναλάβει ακραία δράση απέναντι στην τεράστια αύξηση των κλοπών μοτοσικλετών στο Λάγος δε Μορένο, στην πολιτεία Χαλίσκο, επιτιθέμενος αμείλικτα σε μια σειρά ανθρώπων.

Φωτογραφίες δείχνουν τους φερόμενους κλέφτες δεμένους σε στύλους του δρόμου με μεγάλες ποσότητες ταινίας γύρω από τα χέρια και το σώμα τους.

Σε αρκετούς είχε γραφτεί στο μέτωπο με μαρκαδόρο η λέξη «ratero», που στα ισπανικά σημαίνει κλέφτης.

22.jpg

Ο λεγόμενος «Μεξικανός Μπάτμαν» σχεδίασε επίσης μουστάκια και μουστάκια γάτας στα πρόσωπα των ανδρών ως «υπογραφή» του.

Ο τιμωρός άφησε επίσης μεγάλες ροζ πινακίδες πάνω από τους άνδρες που περιέγραφαν τι φέρονται να έχουν κάνει.

Οι υποτιθέμενες κλεμμένες μοτοσικλέτες αφέθηκαν επίσης κοντά για να «τεκμηριώσουν» τα φερόμενα εγκλήματα.

Η αστυνομία τόνισε ότι οι άνδρες που βρέθηκαν δεμένοι αντιμετωπίζονται ως θύματα.

4.jpg

Αρκετοί έφεραν σημάδια ξυλοδαρμού, με έναν να είναι αιμόφυρτος και μελανιασμένος.

Η αστυνομία στο Χαλίσκο αναζητά πλέον τον αυτοαποκαλούμενο «ήρωα».

Το πρώτο περιστατικό εντοπίστηκε στις 13 Ιουνίου, όταν ένας νεαρός βρέθηκε δεμένος σε στύλο, με ένα χαρτόνι που τον κατηγορούσε για κλοπή.

Τις επόμενες ημέρες βρέθηκαν και άλλοι άνδρες δεμένοι με ταινία, προφανώς από τον ίδιο δράστη, σε παρόμοια κατάσταση.

Ο γραμματέας Δημόσιας Ασφάλειας της πολιτείας, Χουάν Πάμπλο Ερνάντες, δήλωσε ότι έχουν αναφερθεί συνολικά πέντε περιστατικά, με την αστυνομία να βρίσκεται κοντά στον εντοπισμό του «Μεξικανού».

screenshot-2026-06-29-114037.jpg

Πρόσθεσε ότι, παρότι δεν έχουν γίνει ακόμη συλλήψεις, οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει δύο οχήματα που πιστεύουν ότι σχετίζονται με τις επιθέσεις.

Οι άνδρες που βρέθηκαν δεμένοι λύθηκαν και έλαβαν ιατρική φροντίδα για τα τραύματά τους.

Το περιστατικό έρχεται μετά από περιπολίες γυναικών αυτοδικίας στην κοντινή πολιτεία Μιτσοακάν, οι οποίες έφεραν επιθετικά όπλα για να προστατευτούν από το αιμοσταγές καρτέλ Χαλίσκο Νέα Γενιά.

Η ομάδα των γυναικών έχει κατασκευάσει αυτοσχέδιο «τανκ» και οδοφράγματα για να αντιμετωπίσει ένοπλους του καρτέλ Χαλίσκο, οι οποίοι ευθύνονται για την αύξηση των ανθρωποκτονιών στην περιοχή.

Η αδίστακτη εγκληματική οργάνωση CJNG είναι τα τελευταία χρόνια η πιο βίαιη συμμορία του Μεξικού, επεκτείνοντας επιθετικά την επιρροή της σε όλη τη χώρα μέσω αιματηρών επιθέσεων κατά αντιπάλων και δυνάμεων ασφαλείας.

Η άνοδός της στην κυριαρχία συνοδεύεται από ακραίες εκδηλώσεις βίας και είναι γνωστή για αποτρόπαιες πρακτικές, όπως τον ακρωτηριασμό θυμάτων και το κρέμασμα πτωμάτων σε γέφυρες ως προειδοποίηση προς αντιπάλους.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:06ΚΟΣΜΟΣ

Το ανεπίσημο Μουντιάλ της Γάζας στην πολύπαθη Χαν Γιουνίς – Παίζουν ξυπόλητοι και κρατούν ζωντανή την ελπίδα

12:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται δύσκολο 15μέρο για την Αθήνα - Η πρόγνωση Κολυδά

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Λήμνος: 5χρονος διασώθηκε από το Λιμενικό καθώς τον είχαν παρασύρει τα ρεύματα με θαλάσσιο στρώμα

11:55ANNOUNCEMENTS

Παγκόσμιο: Σούπερ προσφορά από το Pamestoixima.gr για τα σημερινά νοκ άουτ παιχνίδια

11:55ΠΑΙΔΕΙΑ

Μηχανογραφικό 2026: Πώς θα το συμπληρώσετε σωστά - Αναλυτικός οδηγός για τους υποψήφιους

11:46ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 17χρονη με συμπτώματα μέθης - Συνελήφθη ιδιοκτήτης κέντρου διασκέδασης

11:44ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Μεξικανός Μπάτμαν»: Δένει σε κολώνες κλέφτες μηχανών και γράφει μηνύματα στα πρόσωπά τους

11:42LIFESTYLE

Διάσημη παρουσιάστρια ποζάρει τόπλες δείχνοντας τα σημάδια πρόωρης γήρανσης από τον ήλιο - «Η ηλιοθεραπεία ήταν το ναρκωτικό της επιλογής μου»

11:35ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο με τον Ρουτζέρι της Ατλέτικο Μαδρίτης: Κατηγορείται ότι πλήρωνε γυναίκες για να του στέλνουν ηχητικά μηνύματα με ρατσιστικό και σεξουαλικό περιεχόμενο

11:33ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Πώς συνέβη η τραγωδία στην Κύπρο με τα δύο νεκρά αδέλφια μέσα στο αυτοκίνητο του πατέρα

11:33ΚΟΣΜΟΣ

Το άγνωστο ρήγμα που απειλεί το Λος Άντζελες με σεισμό... τέρας - Η ανασκαφή και η προειδοποίηση

11:33ΥΓΕΙΑ

Απογευματινά χειρουργεία: Ολοκληρώθηκε το δωρεάν πρόγραμμα - Μειώθηκε η λίστα αναμονής στους 4 μήνες

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη 3χρονου Άγγελου: «Ποτέ δεν τον χτύπησα» ισχυρίζεται ο 44χρονος - «Μη σκύβει το κεφάλι η μάνα»

11:19ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ 2026: Ρομπότ στην Κίνα «φορούν» τα ποδοσφαιρικά τους παπούτσια και εκτελούν πέναλτι – Βίντεο

11:17ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Τεχνικές ομάδες του Ιράν και των ΗΠΑ θα συναντηθούν στη Ντόχα τις επόμενες ημέρες

11:16ΚΟΣΜΟΣ

Εξαφάνιση Μπεν: «Η ΕΛΑΣ δεν νοιάζεται για το τι συνέβη στο παιδί μου» - Ξεσπά η Κέρι Νίνταμ

11:15LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Αντελίνα Βαρθακούρη: «Χάσαμε όλο μας το βιός, μου έφευγαν μαλλιά από την απελπισία»

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε βγάλει μέχρι τον Αύγουστο

11:10ANNOUNCEMENTS

H Cyclon και η Ιαπωνική ενώνουν δυνάμεις - Νέα εποχή στο Automotive Aftermarket στην Ελλάδα

11:07ΥΓΕΙΑ

Προσλήψεις 441 μόνιμων γιατρών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:38ΚΟΣΜΟΣ

Ουαλία: Έκπληκτοι διασώστες εντόπισαν επιζώντες αεροπορικού δυστυχήματος να κάθονται πάνω στα συντρίμμια του αεροσκάφους που επέπλεαν στη θάλασσα

11:15LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Αντελίνα Βαρθακούρη: «Χάσαμε όλο μας το βιός, μου έφευγαν μαλλιά από την απελπισία»

07:35ΚΟΣΜΟΣ

Μια αποστολή στο Έβερεστ για τη σορό του «Green Boots» - Παγωμένος στη «ζώνη του θανάτου» 30 χρόνια

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Μωρό 10 μηνών λιποθύμησε κατά τη διάρκεια της βάφτισης στο Βόλο

10:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται επικίνδυνα φαινόμενα μετά τη ζέστη - «Καμπανάκι» από Μαρουσάκη

11:35ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο με τον Ρουτζέρι της Ατλέτικο Μαδρίτης: Κατηγορείται ότι πλήρωνε γυναίκες για να του στέλνουν ηχητικά μηνύματα με ρατσιστικό και σεξουαλικό περιεχόμενο

11:42LIFESTYLE

Διάσημη παρουσιάστρια ποζάρει τόπλες δείχνοντας τα σημάδια πρόωρης γήρανσης από τον ήλιο - «Η ηλιοθεραπεία ήταν το ναρκωτικό της επιλογής μου»

11:33ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Πώς συνέβη η τραγωδία στην Κύπρο με τα δύο νεκρά αδέλφια μέσα στο αυτοκίνητο του πατέρα

09:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμικός θόλος «κυκλώνει» την Ελλάδα - Η πρόγνωση του ECMWF για τις επόμενες ημέρες

11:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ανακαινίζω»: Τι αλλάζει στο πρόγραμμα για τους ιδιοκτήτες

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Ιουνίου: Σήμερα η μεγάλη γιορτή των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε βγάλει μέχρι τον Αύγουστο

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Απόγνωση στη Βενεζουέλα: Μετά τους φονικούς σεισμούς οι καταστροφικές πλημμύρες - Βίντεο

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο Λος Άντζελες: Βρέθηκαν παρατημένα hypercars αξίας 95 εκατ. ευρώ σε χώρο του αεροδρομίου

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη 3χρονου Άγγελου: «Ποτέ δεν τον χτύπησα» ισχυρίζεται ο 44χρονος - «Μη σκύβει το κεφάλι η μάνα»

11:44ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Μεξικανός Μπάτμαν»: Δένει σε κολώνες κλέφτες μηχανών και γράφει μηνύματα στα πρόσωπά τους

06:46ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματικός πυρετός για τις σχέσεις της Ελλάδας με Λιβύη και Αίγυπτο - Ιταλία και Τυνησία στο πλευρό της Αθήνας - Τι γίνεται με το τουρκολιβυκό μνημόνιο

11:33ΚΟΣΜΟΣ

Το άγνωστο ρήγμα που απειλεί το Λος Άντζελες με σεισμό... τέρας - Η ανασκαφή και η προειδοποίηση

09:16WHAT THE FACT

Το AI δίνει τη λύση για τα περιστέρια - Η έξυπνη συσκευή που προστατεύει το μπαλκόνι

11:16ΚΟΣΜΟΣ

Εξαφάνιση Μπεν: «Η ΕΛΑΣ δεν νοιάζεται για το τι συνέβη στο παιδί μου» - Ξεσπά η Κέρι Νίνταμ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ