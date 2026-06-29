Παράξενος αποχαιρετισμός: «Twerking» της χήρας πάνω από το φέρετρο - Το viral βίντεο

Snapshot Στο Μεξικό, μια χήρα έγινε viral όταν χόρεψε twerking πάνω στο φέρετρο του συζύγου της κατά τη διάρκεια της κηδείας του.

Η τελετή περιλάμβανε μουσική reggaeton, ραπ και πενθούντες που χειροκροτούσαν φορώντας μπλουζάκια με τη φωτογραφία του νεκρού.

Το βίντεο κοινοποιήθηκε από τον Περουβιανό καλλιτέχνη Cristian Huancahuari, που προωθεί εναλλακτικούς, πιο χαρούμενους τρόπους αποχαιρετισμού.

Η δημοσίευση έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές και ποικίλα σχόλια για τον ιδιαίτερο τρόπο πένθους. Snapshot powered by AI

Το πένθος και το πώς το βιώνει ο καθένας είναι μία εντελώς προσωπική υπόθεση, αλλά υπάρχουν ορισμένοι άγραφοι κανόνες που συνήθως από τους περισσότερους ακολουθούνται πιστά.

Από άλλους όχι και τόσο. Στο Μεξικό, μία γυναίκα, η οποία έχασε τον άνδρα της, έγινε viral όταν καταγράφηκε να χορεύει «twerk» υπό τους ήχους του τραγουδιού «En La Cama», μία επιτυχία του 1999, πάνω στο φέρετρο του συζύγου της, κατά τη διάρκεια μιας παράξενης τελετής αποχαιρετισμού.

Στο σουρεαλιστικό αυτό βίντεο, πενθούντες με δάκρυα στα μάτια χειροκροτούν στο ρυθμό της μουσικής reggaeton, φορώντας μπλουζάκια με τυπωμένη τη φωτογραφία του νεκρού.

Δύο άνδρες με καπέλα του μπέιζμπολ φαίνονταν να ραπάρουν σε μικρόφωνα δίπλα στο ανοιχτό φέρετρο, με το κεφάλι του νεκρού να είναι ορατό μέσα από το άνοιγμα του φέρετρου.

Η χήρα φαίνεται να κουνάει τους γοφούς της πάνω στο πλαϊνό του φέρετρου, υπό τις προτροπές των υπολοίπων.

Στη συνέχεια, σήκωσε το ένα πόδι, και μετά το άλλο, πάνω στο φέρετρο, πριν σηκώσει το χέρι της στον αέρα, ακολουθώντας τον ρυθμό του τραγουδιού.

Με τα μάτια της εμφανώς υγρά, η χήρα συνέχισε το twerking πριν προσκαλέσει μια άλλη γυναίκα να «εμφανιστεί» μπροστά στο φέρετρο.

Un servicio ofrece en funerales presentaciones del artista Cristian Huancahuari, conocido popularmente como "El Cangri del Callao". ?



En redes sociales comentan que esta es una manera de despedir a los difuntos, que muchas veces preferirían ver a su familia feliz. ?️



¿Estás… pic.twitter.com/r7Xs9fgfxW — El Heraldo de México (@heraldodemexico) June 29, 2026

Το βίντεο που προκάλεσε έκπληξη κοινοποιήθηκε από τον Περουβιανό καλλιτέχνη Cristian Huancahuari, γνωστό με το ψευδώνυμο «El Cangri del Callao», γνωστός για ιδιωτικές παραστάσεις προσφέροντας έναν εναλλακτικό τρόπο, πιο χαρούμενο, αποχαιρετισμού.

Το βίντεο έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές από τη δημοσίευσή του το Σάββατο (27 Ιουνίου). Ένας θεατής σχολίασε: «Το να χορεύεις reggaeton ενώ κλαις είναι σε άλλο επίπεδο».

Ένας άλλος έγραψε: «Τι όμορφος τρόπος να αποχαιρετήσεις κάποιον. Πρέπει να ήταν κάποιος που έβρισκε χαρά στις πιο θλιβερές στιγμές, και έτσι τον τίμησαν».

Και ένας τρίτος αστειεύτηκε: «Υπάρχει περισσότερη ατμόσφαιρα εδώ απ’ ό,τι στο γάμο της θείας μου Μαρισόλ».