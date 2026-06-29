Γουινέα: Τουλάχιστον 15 νεκροί σε τροχαίο

Snapshot Τουλάχιστον 15 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων αρκετοί μαθητές, έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο στην κεντρική Γουινέα.

Οι αρχές της Γουινέας διέταξαν έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Τα θανατηφόρα τροχαία στη Γουινέα σχετίζονται συχνά με κακή κατάσταση των δρόμων, ανεπαρκή συντήρηση οχημάτων και απερίσκεπτη οδήγηση. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον 15 νεκροί, ανάμεσά τους «αρκετοί μαθητές», είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στην κεντρική Γουινέα, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της αφρικανικής χώρας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στη 1 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 04:00 στην Ελλάδα), σε δρόμο με απότομες στροφές κοντά στην πόλη Μαμού. Σύμφωνα με την ενημέρωση από την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, «όχημα στο οποίο επέβαιναν 16 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων αρκετών μαθητών (…) συγκρούστηκε με νταλίκα».

Οι Aρχές διέταξαν έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια της τραγωδίας.

Τα θανατηφόρα τροχαία είναι συχνά στη Γουινέα και αποδίδονται συνήθως στην κακή κατάσταση του οδικού δικτύου, σε ελλιπή συντήρηση των οχημάτων και σε απερίσκεπτη οδήγηση.

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ αυτών και αρκετοί μαθητές, σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας στην κεντρική Γουινέα, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Το δυστύχημα προκλήθηκε από σύγκρουση οχήματος με νταλίκα σε επικίνδυνο οδικό σημείο κοντά στην πόλη Μαμού.