«Δείπνο για Έξι» στα 13.000 πόδια: Το γεύμα των με μπριζόλα και κρασί λίγο πριν την ελεύθερη πτώση

Έξι ειδικά εκπαιδευμένοι αλεξιπτωτιστές κάθονται σε ένα τραπέζι που περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα για ένα πλήρες δείπνο πριν πραγματοποιήσουν ελεύθερη πτώση

Ελένη Ευστρατίου

«Δείπνο για Έξι» στα 13.000 πόδια: Το γεύμα των με μπριζόλα και κρασί λίγο πριν την ελεύθερη πτώση
Στιγμιότυπο/Instagram
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Έξι εκπαιδευμένοι αλεξιπτωτιστές γευμάτισαν καθισμένοι σε τραπέζι δεμένο σε αεροπλάνο στα 13.000 πόδια πριν την ελεύθερη πτώση τους.
  • Το τραπέζι ήταν πλήρως εξοπλισμένο με λευκό τραπεζομάντηλο, μαχαιροπίρουνα, ποτήρια κρασιού και πιάτα με μπριζόλα και φρούτα.
  • Η δράση πραγματοποιήθηκε πάνω από το Έλοϊ της Αριζόνα και διήρκεσε περίπου 40 δευτερόλεπτα πριν οι αθλητές ανοίξουν τα αλεξίπτωτά τους.
  • Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Nitro Circus σε συνεργασία με την Arizona Arsenal, με επικεφαλής τον παγκοσμίου φήμης Steve Curtis.
  • Η Nitro Circus συνεχίζει να καινοτομεί στα αθλήματα δράσης, δημιουργώντας πρωτοποριακές και θεαματικές εμπειρίες που προβάλλουν θάρρος και δημιουργικότητα.
Snapshot powered by AI

Ένα «δείπνο για έξι» στα 13,000 πόδια ετοίμασε η ομάδα ακροβατών και αθλημάτων δράσης Nitro Circus, το οποίο παρουσιάστηκε εχθές, Πέμπτη, στον αέρα της Αριζόνα.

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Έξι ειδικά εκπαιδευμένοι αλεξιπτωτιστές κάθονται σε ένα τραπέζι που περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα για ένα πλήρες δείπνο πριν πραγματοποιήσουν ελεύθερη πτώση. Το τραπέζι είναι δεμένο στο αεροπλάνο και πετά στα 13,000 πόδια πάνω από το Ελόι της Αριζόνα. Είναι στολισμένο με λευκό τραπεζομάντηλο και πλήρως εξοπλισμένο με μαχαιροπίρουνα, ποτήρια κρασιού και πιάτα με μπριζόλα και φρούτα.

Οι αθλητές παρέμειναν καθισμένοι στο τραπέζι για περίπου 40 δευτερόλεπτα, όπου έφαγαν και ήπιαν μαζί, μέχρι να ανοίξουν τα αλεξίπτωτά τους και να πραγματοποιήσουν ελεύθεροι πτώση. Το πρωτοφανές κόλπο του Nitro Circus εκτελέστηκε σε συνεργασία με την Arizona Arsenal.


Ανάμεσα στους αλεξιπτωτιστές ήταν και ο παγκοσμίου φήμης αθλητής, προπονητής και εκπαιδευτής Steve Curtis, ο οποίος ηγήθηκε και της παρουσίασης. Η Nitro Circus είναι γνωστή παγκοσμίως για τον επαναπροσδιορισμό της ψυχαγωγίας στα αθλήματα δράσης, σχεδιάζει ακροβατικά για να εκπλήξει και να ενθουσιάσει τους θαυμαστές, προβάλλοντας παράλληλα τη δημιουργικότητα, το θάρρος και την καινοτομία που είναι συνώνυμα με την επωνυμία.

Πρόσφατες δραστηριότητες περιλαμβάνουν το διαφημισμένο άλμα από ράμπα στον Λευκό Οίκο και άλλα πρωτοποριακά κατορθώματα που ωθούν τα όρια του τι είναι δυνατό στα αθλήματα δράσης. «Στη Nitro Circus, προκαλούμε συνεχώς τους εαυτούς μας να ονειρευόμαστε μεγαλύτερα πράγματα και να δημιουργούμε στιγμές που δεν έχουμε ξαναδεί», δήλωσε ο Tal Cooperman, Chief Marketing Officer της Thrill Sports.

«Το Dinner for Six αποτυπώνει τέλεια αυτό που πρεσβεύει το Nitro Circus 2.0 - καινοτομία, θέαμα και προσφορά αξέχαστων εμπειριών που κάνουν τους θαυμαστές να αναρωτιούνται: "Πώς το έκαναν αυτό;" Αυτό που ξεκίνησε ως μια υπηρεσία δείπνου επιπέδου Michelin για έξι άτομα στα 13.000 πόδια μπορεί σύντομα να γίνει η πιο περιζήτητη κράτηση στα σπορ δράσης». Ανέφερε.

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