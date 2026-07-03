Το πιο τρελό δείπνο στον κόσμο: Έφαγαν ενώ έπεφταν από τα 13.000 πόδια – Βίντεο

Δείπνο σε ελεύθερη πτώση – Το Nitro Circus έκανε ξανά το αδύνατο… δυνατό

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Το πιο τρελό δείπνο στον κόσμο: Έφαγαν ενώ έπεφταν από τα 13.000 πόδια – Βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Έξι αθλητές skydiving έφαγαν δείπνο σε ελεύθερη πτώση από ύψος 13.000 ποδιών πάνω από το Ίλοϊ της Αριζόνα, διατηρώντας τις θέσεις τους για περίπου 40 δευτερόλεπτα πριν ανοίξουν τα αλεξίπτωτα.
  • Το εγχείρημα «Dinner for 6» υλοποιήθηκε από το Nitro Circus σε συνεργασία με την Arizona Arsenal και την αεροπορική υποστήριξη της Skydive Arizona.
  • Την επιχείρηση καθοδήγησαν οι διεθνούς φήμης αλεξιπτωτιστές Στιβ και Σάρα Κέρτις, με πολυάριθμες διακρίσεις και ρεκόρ στο χώρο του skydiving.
  • Το «Dinner for 6» αποτελεί προπομπό της νέας παραγωγής Nitro Circus 2.0, που θα περιοδεύσει σε ΗΠΑ και Καναδά από 5 έως 30 Αυγούστου με δεκαεπτά στάσεις.
  • Η νέα παράσταση Nitro Circus 2.0 θα παρουσιάσει πιο εντυπωσιακά κόλπα και νέα αγωνιστικά φορμάτ με τη συμμετοχή της νέας γενιάς αθλητών action sports.
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Το Nitro Circus παρουσίασε το νέο του εντυπωσιακό εγχείρημα, με τίτλο Dinner for 6, ένα τολμηρό εγχείρημα που, σύμφωνα με την ομάδα, πραγματοποιείται για πρώτη φορά παγκοσμίως στον χώρο της ελεύθερης πτώσης και των extreme sports.

Στο εγχείρημα, έξι αθλητές του skydiving κάθισαν γύρω από ένα πλήρως στρωμένο τραπέζι φαγητού, το οποίο βγήκε από την πίσω ράμπα αεροσκάφους σε ύψος 13.000 ποδιών πάνω από το Ίλοϊ της Αριζόνα. Με ποτήρια κρασιού, μαχαιροπίρουνα, πιάτα με μπριζόλα και λευκό τραπεζομάντιλο, οι αθλητές παρέμειναν στις θέσεις τους κατά την ελεύθερη πτώση, απολαμβάνοντας το γεύμα τους για περίπου 40 δευτερόλεπτα, πριν ανοίξουν τα αλεξίπτωτα.

Η πρωτοποριακή επίδειξη υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Arizona Arsenal, ενώ, την αεροπορική υποστήριξη παρείχε η Skydive Arizona.

Την επιχείρηση καθοδήγησαν οι διεθνούς φήμης αλεξιπτωτιστές, Στιβ και Σάρα Κέρτις. Ο πρώτος θεωρείται ένας από τους κορυφαίους skydivers στην ιστορία, έχοντας πραγματοποιήσει περισσότερα από 25.000 άλματα, ενώ, διαθέτει πολυάριθμες εθνικές και παγκόσμιες διακρίσεις. Η Σάρα είναι επίσης κάτοχος πολλών εθνικών και παγκόσμιων ρεκόρ, με σημαντική παρουσία σε αγώνες, επιδείξεις και διοργανώσεις του αθλήματος.

Το Nitro Circus, γνωστό για τα θεαματικά του σόου και τις πρωτότυπες ιδέες στον χώρο των action sports, συνεχίζει να επενδύει σε παραγωγές που συνδυάζουν δημιουργικότητα, τεχνική αρτιότητα και υψηλό βαθμό δυσκολίας. Ύστερα από εντυπωσιακά εγχειρήματα, όπως το περίφημο άλμα μπροστά από τον Λευκό Οίκο, το Dinner for 6 ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον πήχυ, μετατρέποντας ένα καθημερινό δείπνο σε μία μοναδική εμπειρία που εκτυλίσσεται στον ουρανό.

Το Dinner for 6 λειτουργεί και ως προπομπός της νέας παραγωγής Nitro Circus 2.0, η οποία θα περιοδεύσει το εφετινό καλοκαίρι σε στάδια και γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά. Η νέα παράσταση υπόσχεται ακόμη μεγαλύτερα κόλπα, νέα αγωνιστικά φορμάτ και πρωτόγνωρα κόλπα με πρωταγωνιστές τη νέα γενιά αθλητών των action sports.

Η περιοδεία ξεκινά την 5η Αυγούστου από την Οτάβα του Καναδά και ολοκληρώνεται την 30ή Αυγούστου στο Λέξινγκτον του Κεντάκι, με συνολικά δεκαεπτά στάσεις.

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