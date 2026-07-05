Κριμαία: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες από ουκρανική επίθεση

Η επίθεση, που τραυμάτισε άλλους δυο ανθρώπους, ο ένας από τους οποίους είναι σε σοβαρή κατάσταση, έγινε στο βόρειο τμήμα της χερσονήσου

Παναγιώτης Βελισσάρης

Κριμαία: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες από ουκρανική επίθεση
ΚΟΣΜΟΣ
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Ένας νεκρός καταγράφηκε στην υπό ρωσικό έλεγχο χερσόνησο της Κριμαίας κατά τη διάρκεια ουκρανικής επίθεσης, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο επικεφαλής των τοπικών αρχών που έχει ονομάσει η Μόσχα.

Η επίθεση, που τραυμάτισε άλλους δυο ανθρώπους, ο ένας από τους οποίους είναι σε σοβαρή κατάσταση, έγινε στο βόρειο τμήμα της χερσονήσου, διευκρίνισε.

Η Κριμαία, προσαρτημένη στη Ρωσία από το 2014, τέθηκε σε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» στα τέλη Ιουνίου λόγω των συνεπειών ουκρανικών πληγμάτων, ιδίως τις ελλείψεις καυσίμων και τις διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Για εβδομάδες οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις αποπειρώνται ενεργειακό αποκλεισμό της Κριμαίας πλήττοντας υποδομές και βυτιοφόρα που εφοδιάζουν τη χερσόνησο.

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