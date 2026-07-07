Ο «πόλεμος του μπακλαβά» κλιμακώνεται: Τουρκία και Ελλάδα προσφεύγουν στην UNESCO

Snapshot Η Τουρκία ζήτησε από την UNESCO να αναγνωρίσει τον μπακλαβά ως μέρος της τουρκικής πολιτιστικής κληρονομιάς, αγνοώντας την ελληνική καταγωγή του γλυκού.

Η Ελλάδα απάντησε με αντίστοιχη διεκδίκηση στην UNESCO, αναφέροντας την παράδοση της πολίτικης κουζίνας και αρχαία ελληνικά γλυκά.

Η απόφαση για την αίτηση αναμένεται στην 21η συνεδρίαση της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO στο Σιαμέν της Κίνας.

Η Συρία επίσης διεκδικεί τον μπακλαβά, επισημαίνοντας τη μακραίωνη παράδοση παραγωγής του στο Χαλέπι και τη Δαμασκό.

Ιστορικοί εντάσσουν τον μπακλαβά σε μια μακραίωνη ανταλλαγή γαστρονομικών παραδόσεων των βυζαντινών, ανατολιακών και αραβικών κουζινών, με τη σύγχρονη τεχνική παρασκευής να διαμορφώνεται στην Κωνσταντινούπολη τον 15ο και 16ο αιώνα. Snapshot powered by AI

Η τουρκική κυβέρνηση ξεκίνησε «πόλεμο» με την Ελλάδα για τον μπακλαβά. Ζήτησε επίσημα από την UNESCO να αναγνωρίσει τον τουρκικό ισχυρισμό ότι ο μπακλαβάς είναι μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της Τουρκίας, αγνοώντας την κληρονομιά της ελληνικής πολίτικης κουζίνας, επισημαίνεται σε γερμανικό δημοσίευμα της hersfelder-zeitung.

Η απόφαση για την αίτηση αναμένεται να ληφθεί αργότερα μέσα στο έτος, κατά την 21η συνεδρίαση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που θα πραγματοποιηθεί στο Σιαμέν της Κίνας.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Ελλάδας, η οποία προχώρησε σε ανάλογη διεκδίκηση στην UNESCO. Ενώ η Άγκυρα επικαλείται τις πρώιμες συνταγές της κουζίνας της Κωνσταντινούπολης κατά την οθωμανική περίοδο, Έλληνες ιστορικοί αναφέρονται σε βυζαντινά και αρχαία ελληνικά γλυκά, τονίζεται στο δημοσίευμα της περιφερειακής καθημερινή εφημερίδας της Έσσης.

Τέτοιες αναγνωρίσεις έχουν μεγάλη συμβολική σημασία για τον τουρισμό, το διεθνές branding και την πολιτιστική υπερηφάνεια, επισημαίνεται στο γερμανικό δημοσίευμα

Η διαμάχη δεν περιορίζεται πλέον στον ανταγωνισμό μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας. Η Συρία, από την πλευρά της, τονίζει τη μακραίωνη παράδοση της παραγωγής μπακλαβά σε Χαλέπι και Δαμασκό, καθώς και τη σημασία των φιστικιών του Χαλεπίου για τις ποιοτικότερες εκδοχές του γλυκού.

Αιώνες πολιτισμικών επιρροών

Ιστορικοί της γαστρονομίας εντάσσουν τη συζήτηση σε μια μακραίωνη ανταλλαγή γαστρονομικών παραδόσεων που συνδέει βυζαντινά, ανατολιακά και αραβικά στοιχεία, μεταξύ των οποίων και αρχαία ελληνικά, πριν το γλυκό πάρει τη σημερινή του μορφή στις κουζίνες της Κωνσταντινούπολης. Σύμφωνα με την Alghad, ημερήσια εφημερίδα της Ιορδανίας, οι περιοχές όπου εμφανίστηκαν οι πρώιμες εκδοχές του ήταν πολιτικά και πολιτισμικά στενά συνδεδεμένες, ενώ οι συνταγές διαδίδονταν μέσω εμπόρων, μαγείρων και στρατών, πολύ πριν υπάρξουν σύγχρονα εθνικά σύνορα.

Οι κουζίνες των ανακτόρων

Μελέτες επισημαίνουν την ύπαρξη αρχαίων ελληνικών γλυκισμάτων με ξηρούς καρπούς και μέλι, σύμφωνα με το γερμανικό δημοσίευμα.

Η σύγχρονη τεχνική παρασκευής πιθανότατα διαμορφώθηκε τον 15ο και 16ο αιώνα στην Κωνσταντινούπολη, στις πολίτικες κουζίνες και εξαπλώθηκε από εκεί στα Βαλκάνια έως τη Λεβαντίνη.

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