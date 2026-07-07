«Μεγάλη ανησυχία» στις ΗΠΑ για τη δοκιμή πυραύλου SLBM από την Κίνα

Snapshot Οι ΗΠΑ εκφράζουν μεγάλη ανησυχία για τη δοκιμή κινεζικού βαλλιστικού πυραύλου από υποβρύχιο στον Ειρηνικό.

Το Πεκίνο κατηγορείται για ταχεία και αδιαφανή ενίσχυση του πυρηνικού του οπλοστασίου.

Η δοκιμή SLBM από το κινεζικό πολεμικό ναυτικό θεωρείται αντίθετη με τις προσπάθειες των ΗΠΑ για αποτροπή εξάπλωσης πυρηνικών όπλων.

Η κινεζική στρατιωτική δράση προκαλεί ανησυχία τόσο στην περιφέρεια όσο και παγκοσμίως. Snapshot powered by AI

Η διπλωματία των ΗΠΑ εξέφρασε σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα τη «μεγάλη ανησυχία» της για τη δοκιμή από το πολεμικό ναυτικό της Κίνας διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου εκτοξευόμενου από υποβρύχιο (SLBM) στον Ειρηνικό ωκεανό.

«Την περίοδο που οι ΗΠΑ εργάζονται πιο σκληρά παρά ποτέ για να αποτρέψουν την εξάπλωση των πυρηνικών όπλων, η Κίνα κάνει το αντίθετο. Η ταχεία και αδιαφανής μεγέθυνση του πυρηνικού οπλοστασίου του Πεκίνου εγείρει μεγάλη ανησυχία στην περιφέρεια και στον κόσμο», αναφέρει η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, που υπογράφεται από τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών Τόμι Πίγκοτ.