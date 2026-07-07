«Μεγάλη ανησυχία» στις ΗΠΑ για τη δοκιμή πυραύλου SLBM από την Κίνα

Οι ΗΠΑ εκφράζουν «μεγάλη ανησυχία» για τη δοκιμή κινεζικού βαλλιστικού πυραύλου από υποβρύχιο στον Ειρηνικό, κατηγορώντας το Πεκίνο για ταχεία και αδιαφανή ενίσχυση του πυρηνικού του οπλοστασίου.

Γιάννης Φιλιππάκος

«Μεγάλη ανησυχία» στις ΗΠΑ για τη δοκιμή πυραύλου SLBM από την Κίνα
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι ΗΠΑ εκφράζουν μεγάλη ανησυχία για τη δοκιμή κινεζικού βαλλιστικού πυραύλου από υποβρύχιο στον Ειρηνικό.
  • Το Πεκίνο κατηγορείται για ταχεία και αδιαφανή ενίσχυση του πυρηνικού του οπλοστασίου.
  • Η δοκιμή SLBM από το κινεζικό πολεμικό ναυτικό θεωρείται αντίθετη με τις προσπάθειες των ΗΠΑ για αποτροπή εξάπλωσης πυρηνικών όπλων.
  • Η κινεζική στρατιωτική δράση προκαλεί ανησυχία τόσο στην περιφέρεια όσο και παγκοσμίως.
Snapshot powered by AI

Η διπλωματία των ΗΠΑ εξέφρασε σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα τη «μεγάλη ανησυχία» της για τη δοκιμή από το πολεμικό ναυτικό της Κίνας διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου εκτοξευόμενου από υποβρύχιο (SLBM) στον Ειρηνικό ωκεανό.

«Την περίοδο που οι ΗΠΑ εργάζονται πιο σκληρά παρά ποτέ για να αποτρέψουν την εξάπλωση των πυρηνικών όπλων, η Κίνα κάνει το αντίθετο. Η ταχεία και αδιαφανής μεγέθυνση του πυρηνικού οπλοστασίου του Πεκίνου εγείρει μεγάλη ανησυχία στην περιφέρεια και στον κόσμο», αναφέρει η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, που υπογράφεται από τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών Τόμι Πίγκοτ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βλάβη σε ενοικιαζόμενο σπίτι: Τι μπορεί να κάνει ο ενοικιαστής αν δεν πληρώνει ο ιδιοκτήτης

03:22ΚΟΣΜΟΣ

«Μεγάλη ανησυχία» στις ΗΠΑ για τη δοκιμή πυραύλου SLBM από την Κίνα

02:58ΕΛΛΑΔΑ

Καθυστερήσεις πτήσεων: Σύσκεψη για τα προβλήματα στα ελληνικά αεροδρόμια εν μέσω θερινής περιόδου

02:34ΠΑΙΔΕΙΑ

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Συνεχίζονται οι ηλεκτρονικές αιτήσεις – Αναλυτικά όλες οι πληροφορίες

02:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θερινές εκπτώσεις 2026 – Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξή τους

01:44ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις σάρωσαν τα νότια της χώρας – Τουλάχιστον εννέα νεκροί

01:22ΚΟΣΜΟΣ

«Ξύπνησε» η Αίτνα: Αναστολή πτήσεων στο αεροδρόμιο της Κατάνια λόγω της ηφαιστειακής τέφρας – Δείτε live εικόνα

01:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ανατριχίλα: «Λύγισε» ο Κριστιάνο Ρονάλντο, έκλαψε μετά το… last dance (Video)

00:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γράφτηκε ιστορία στη Wall Street – Πάνω από τις 53.000 μονάδες ο Dow Jones

00:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Πικρό «αντίο» για Κριστιάνο Ρονάλντο και Πορτογαλία – Στους «8» η Ισπανία

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Γιατί 40 προσωπικότητες «μπλοκάρουν» τον ΒΟΑΚ μέσω UNESCO

23:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή φόρου: Πώς θα δείτε αν δικαιούστε και πότε θα καταβληθεί

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Ο Πηνειός εκπέμπει «SOS»: Εξαιρετικά χαμηλή η στάθμη του – Ανησυχία στους καλλιεργητές

23:35ΚΟΣΜΟΣ

Βρυξέλλες: Φωτιά σε υπό κατασκευή μουσείο

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με την Γιου Τινγκ: «Πίστευα πως έχει πάει κάπου και δεν έχει ειδοποιήσει» λέει ο σύζυγος της - Γιατί καθυστέρησε να δηλώσει την εξαφάνισή της

23:21LIFESTYLE

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε έγινε 80 ετών: Οι δημόσιες ευχές της συζύγου και των παιδιών του

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Δεκαπενταύγουστος: Τι μέρα «πέφτει» φέτος - Πώς πληρώνονται όσοι εργάζονται

23:03ΚΟΣΜΟΣ

Le Petit Journal: Πώς ο ελληνικός πολιτισμός διαμόρφωσε τη γέννηση των Ηνωμένων Πολιτειών

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Χαϊδάρι: Γνωστός επιχειρηματίας ο δράστης του ξυλοδαρμού σε ιδιωτικό ιατρείο - Εκκρεμούν κι άλλες μηνύσεις εναντίον του

22:54LIFESTYLE

H AI ηθοποιός, Tilly Norwood ετοιμάζεται για την πρώτη της μεγάλου μήκους ταινία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:37ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη αναστάτωση στην Πλαζ Πάτρας: Λαγοκέφαλος δάγκωσε λουόμενη στο λαιμό

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στο Αίγιο: Εντοπίστηκαν ίχνη αίματος εκτός του μοιραίου υπνοδωματίου

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Χαϊδάρι: Γνωστός επιχειρηματίας ο δράστης του ξυλοδαρμού σε ιδιωτικό ιατρείο - Εκκρεμούν κι άλλες μηνύσεις εναντίον του

20:48ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: «Έρχεται πολλή ζέστη στην Αθήνα» - «Φρένο» στις υπερβολές για καύσωνα

07:24ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αλλαγές στα αυτοκίνητα από την Τρίτη - Ποια οχήματα επηρεάζονται και πώς

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με την Γιου Τινγκ: «Πίστευα πως έχει πάει κάπου και δεν έχει ειδοποιήσει» λέει ο σύζυγος της - Γιατί καθυστέρησε να δηλώσει την εξαφάνισή της

22:36LIFESTYLE

Τραϊανός Δέλλας: Αγκάλιασε συγκινημένος την κόρη του - «Σε ευχαριστώ για όλα όσα είσαι»

03:22ΚΟΣΜΟΣ

«Μεγάλη ανησυχία» στις ΗΠΑ για τη δοκιμή πυραύλου SLBM από την Κίνα

03:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βλάβη σε ενοικιαζόμενο σπίτι: Τι μπορεί να κάνει ο ενοικιαστής αν δεν πληρώνει ο ιδιοκτήτης

13:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ με την Γιου Τινγκ: Εμπλέκεται πρώην σύζυγος τηλεοπτικής περσόνας στην εξαφάνισή της;

19:56ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Προφυλακίστηκε προπονητής στίβου που κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικων αθλητριών - Το ανώνυμο τηλεφώνημα στο «Χαμόγελο» που ξετύλιξε το κουβάρι

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Την Πέμπτη στην Κοζάνη το τελευταίο αντίο στη Βάγια Νέστορα - Τι ζητεί η οικογένεια

00:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Πικρό «αντίο» για Κριστιάνο Ρονάλντο και Πορτογαλία – Στους «8» η Ισπανία

21:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Σπάρτη: Δύο νεκροί μετά από σύγκρουση ΙΧ με πυροσβεστικό

21:19ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με την Γιου Τινγκ: «Είχαμε ραντεβού την ημέρα της εξαφάνισής της και δεν εμφανίστηκε ποτέ»

01:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ανατριχίλα: «Λύγισε» ο Κριστιάνο Ρονάλντο, έκλαψε μετά το… last dance (Video)

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία για τις Πανελλαδικές: Βαθμολόγησαν μαθητές ΕΠΑΛ με 100 επειδή τους δόθηκαν λάθος θέματα - «Υπό διερεύνηση το θέμα», απαντά το υπουργείο Παιδείας

20:12LIFESTYLE

Καλοκαιρινή εξόρμηση για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και τη Ρία Ελληνίδου μαζί με τον μικρό Πάρη

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται μεγάλες αλλαγές στις πολυκατοικίες - Τι θα ισχύει για συνιδιοκτησία και κοινόχρηστα

00:48ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Με δυσκολίες η επιστροφή προς Αθήνα – Ουρές χιλιομέτρων από Αγίους Θεοδώρους μέχρι Ελευσίνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ