Συναγερμός στον Ειρηνικό: Η Κίνα «δείχνει τα δόντια της» με εκτόξευση πυραύλου από υποβρύχιο

Το Πεκίνο αναζωπυρώνει τις γεωπολιτικές εντάσεις στην περιοχή του Ειρηνικού Ωκεανού με μία σπάνια και άκρως προκλητική στρατιωτική κίνηση

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Συναγερμός στον Ειρηνικό: Η Κίνα «δείχνει τα δόντια της» με εκτόξευση πυραύλου από υποβρύχιο
Πυρηνοκίνητο υποβρύχιο του Κινεζικού Ναυτικού πλέει κατά τη διάρκεια μιας διεθνούς επιθεώρησης στόλου ανοιχτά του Τσινγκτάο της Κίνας
Getty Images POOL
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  • Το κινεζικό Ναυτικό εκτόξευσε δοκιμαστικά βαλλιστικό πύραυλο από υποβρύχιο στον Ειρηνικό, προκαλώντας ανησυχίες στην περιοχή.
  • Η Κίνα υποστηρίζει ότι η δοκιμή ήταν μέρος της ετήσιας στρατιωτικής εκπαίδευσης και σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο, χωρίς στόχο συγκεκριμένη χώρα.
  • Η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία καταδίκασαν τη δοκιμή, επισημαίνοντας την αποσταθεροποιητική της επίδραση και την παραβίαση της Ζώνης Χωρίς Πυρηνικά Όπλα του Νότιου Ειρηνικού.
  • Η Κίνα επιταχύνει την ανάπτυξη πυρηνοκίνητων υποβρυχίων και βαλλιστικών πυραύλων, ενισχύοντας τις πυρηνικές της δυνάμεις.
  • Η δοκιμή θεωρείται επίδειξη στρατιωτικής ισχύος και στρατηγικής πυρηνικής αποτροπής, προκαλώντας ανησυχίες λόγω της μυστικότητας γύρω από το κινεζικό εξοπλιστικό πρόγραμμα.
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Το κινεζικό Ναυτικό πραγματοποίησε δοκιμαστική εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου από υποβρύχιο, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των γειτονικών κρατών, με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία να κάνουν λόγο για μια άκρως αποσταθεροποιητική ενέργεια που απειλεί την περιφερειακή ειρήνη.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Ναυτικού του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού της Κίνας, το υποβρύχιο εκτόξευσε τον πύραυλο, ο οποίος έφερε εικονική κεφαλή, προς την ανοιχτή θάλασσα του Ειρηνικού Ωκεανού, με το βλήμα να πλήττει με ακρίβεια τον προκαθορισμένο θαλάσσιο στόχο. Ο εκπρόσωπος του κινεζικού Ναυτικού, λοχαγός Γουάνγκ Σουεμένγκ, έσπευσε να υποβαθμίσει το γεγονός, χαρακτηρίζοντας τη δοκιμή ως μέρος του «συνήθους ετήσιου προγράμματος στρατιωτικής εκπαίδευσης». Παράλληλα, τόνισε πως η επιχείρηση ήταν πλήρως εναρμονισμένη με το διεθνές δίκαιο και δεν στρεφόταν εναντίον καμίας συγκεκριμένης χώρας, ενώ σημείωσε ότι τα ενδιαφερόμενα έθνη είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων.

Οι διαβεβαιώσεις του Πεκίνου δεν στάθηκαν αρκετές για να κατευνάσουν τις έντονες ανησυχίες στην περιοχή. Ο υπουργός Εξωτερικών της Νέας Ζηλανδίας, Ουίνστον Πίτερς, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του, αποκαλύπτοντας ότι η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε εντός των υδάτων της Ζώνης Χωρίς Πυρηνικά Όπλα του Νότιου Ειρηνικού, η οποία έχει θεσπιστεί από το 1986 με τη Συνθήκη της Ραροτόνγκα. Ο Πίτερς χαρακτήρισε την εξέλιξη ως ανεπιθύμητη και ανησυχητική, ξεκαθαρίζοντας ότι οι χώρες του Ειρηνικού δεν επιθυμούν να μετατραπεί η περιοχή τους σε πεδίο δοκιμών για το πυραυλικό οπλοστάσιο της Κίνας, ενώ υπενθύμισε μια παρόμοια προκλητική δοκιμή διηπειρωτικού πυραύλου που είχε γίνει το 2024.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας, Πένι Γουόνγκ, η οποία υπογράμμισε ότι η κίνηση αυτή πρέπει να εξεταστεί υπό το πρίσμα της ραγδαίας και αδιαφανούς στρατιωτικής ανάπτυξης της Κίνας. Η Γουόνγκ τόνισε ότι η δοκιμή στερείται των απαραίτητων διαβεβαιώσεων για τις πραγματικές προθέσεις του Πεκίνου, τις οποίες η ευρύτερη περιοχή αναμένει να δει στην πράξη.

Αν και οι δοκιμές βαλλιστικών πυραύλων αποτελούν συνήθη πρακτική για τις μεγάλες πυρηνικές δυνάμεις, όπως οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η Ινδία, η συγκεκριμένη ενέργεια της Κίνας προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία λόγω της μυστικότητας που περιβάλλει το εξοπλιστικό της πρόγραμμα. Το Πεκίνο απέφυγε να διευκρινίσει τον ακριβή τύπο του πυραύλου που χρησιμοποιήθηκε, όμως είναι γνωστό ότι το κινεζικό ναυτικό διαθέτει τους εξελιγμένους βαλλιστικούς πυραύλους JL-2 και JL-3. Ο τελευταίος, σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές, διαθέτει βεληνεκές ικανό να πλήξει ακόμη και την επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών, επιχειρώντας από τα κινεζικά παράλια ή τη Νότια Σινική Θάλασσα.

Η Κίνα, η οποία διαχειρίζεται έξι υποβρύχια βαλλιστικών πυραύλων τύπου Type 094 (κλάσης Jin), επιταχύνει τη ναυπήγηση πυρηνοκίνητων υποβρυχίων με ρυθμούς που ξεπερνούν κάθε προηγούμενο, στο πλαίσιο της συνολικής ενίσχυσης των πυρηνικών δυνάμεών της. Εκθέσεις του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ επισημαίνουν ότι, αν και το Πεκίνο συνήθως πραγματοποιεί δοκιμές εντός των συνόρων του, οι σπάνιες αυτές έξοδοι στον ανοιχτό ωκεανό αποτελούν σαφή επίδειξη ισχύος και μέρος της στρατηγικής της για επιχειρήσεις πυρηνικής αποτροπής υψηλής έντασης.

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