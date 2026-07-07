Ο γάτος του Βέλγου πρωθυπουργού «τρολάρει» τον Τραμπ μετά την ήττα των ΗΠΑ στο Μουντιάλ

Και ο Μάξιμος, ένα από τα γνωστότερα κατοικίδια πολιτικών στην Ευρώπη... μίλησε. Στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram ο γάτος του Βέλγου πρωθυπουργού σχολίασε με τον τρόπο του τον θρίαμβο της εθνικής ομάδας επί των ΗΠΑ , μετά την αμφιλεγόμενη παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μάξιμους, η αγαπημένη γάτα του Βέλγου πρωθυπουργού Μπαρτ ντε Βέβερ, εμφανίστηκε στο Instagram ξαπλωμένος σε ένα χαλί κρατώντας ένα λούτρινο παιχνίδι με την εικόνα του προέδρου των ΗΠΑ . «Κοιμήθηκα πολύ καλά χθες το βράδυ. Εσύ;» γράφει στα ολλανδικά το συννεφάκι πάνω από το κεφάλι του.

https://www.instagram.com/p/Dae3tvwutHJ/

Το λογαριασμό του στο Instagram διαχειρίζεται η ομάδα του ντε Βέβερ και συχνά ξεφεύγει από το πολιτικό πεδίο, με σαρδόνια, αν και έμμεσα, σχόλια για συναδέλφους πολιτικούς ή γεγονότα. Ο εκπρόσωπος του Ντε Βέβερ αρνήθηκε τη Δευτέρα να σχολιάσει την αμφιλεγόμενη και επιτυχημένη άσκηση πίεσης από τον Τραμπ για την ανατροπή της κόκκινης κάρτας που δόθηκε στον Αμερικανό επιθετικό Φαλορίν Μπαλογκάν.

Αντ' αυτού, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης παρέπεμψαν σε μια άλλη ανάρτηση του Μάξιμου, η οποία εμφάνιζε μια φωτογραφία του γάτου να σκύβει δίπλα σε μια κόκκινη κάρτα: «Κόκκινη κάρτα: Θα παίξω ούτως ή άλλως!», σχολίασε το αιλουροειδές.

Ο Ντε Βέβερ και ο Τραμπ θα παραστούν και οι δύο στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που ξεκίνησε στην Άγκυρα, αν και ο Βέλγος ηγέτης δεν θα βρίσκεται σε τόσο άνετο έδαφος. Το Βέλγιο έχει δεσμευτεί να επιτύχει τον στόχο του ΝΑΤΟ για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ, αλλά προβλεπόταν να επιτύχει τον στόχο του 2% μόλις το 2025 μετά από χρόνια καθυστέρησης.