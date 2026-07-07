Το εδαφικό «αγκάθι» κοντά στα Κανάρια Νησιά: Το αρχιπέλαγος που διεκδικούν Ισπανία και Πορτογαλία
Τρεις μικρές νησίδες ανάμεσα στη Μαδέρα και τις Κανάριες Νήσους βρίσκονται στο επίκεντρο μιας διαμάχης Ισπανίας και Πορτογαλίας που διαρκεί εδώ και πέντε αιώνες
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Η Ισπανία και η Πορτογαλία μπορεί να θεωρούνται δύο γειτονικές και ιστορικά στενά συνδεδεμένες χώρες, όμως εδώ και περίπου 500 χρόνια διαφωνούν για την κυριαρχία ενός μικρού αρχιπελάγους στον Ατλαντικό Ωκεανό. Πρόκειται για τις Νήσους Σαλβάζες (Islas Salvajes), ένα σύμπλεγμα τριών μικρών νησίδων που βρίσκεται περίπου 165 χιλιόμετρα από την Τενερίφη και 280 χιλιόμετρα από τη Μαδέρα.
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