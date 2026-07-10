Κίνα: Στις φλόγες εργοστάσιο υποδημάτων - Έπεφταν από τα παράθυρα για να γλιτώσουν εργαζόμενοι

Snapshot Μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο υποδημάτων στην Τζιντζιάνγκ της Κίνας προκάλεσε τουλάχιστον 28 νεκρούς και ολοκληρωτική καταστροφή του κτηρίου.

Εργαζόμενοι έπεσαν από τα παράθυρα για να διαφύγουν από τις φλόγες, ενώ άλλοι παγιδεύτηκαν στην ταράτσα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης.

Η φωτιά ξεκίνησε από το ισόγειο και εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω των εύφλεκτων υλικών κατασκευής υποδημάτων που υπήρχαν στο εργοστάσιο.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ζήτησε άμεση και συνολική έρευνα του περιστατικού και αυστηρή λογοδοσία των υπευθύνων.

Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου και άλλοι υπεύθυνοι έχουν τεθεί υπό κράτηση, ενώ οι λογαριασμοί της εταιρείας έχουν παγώσει για την διερεύνηση των αιτίων. Snapshot powered by AI

Η τεράστια πυρκαγιά που ξέσπασε σε μεγάλο εργοστάσιο στην «πρωτεύουσα των παπουτσιών» της Κίνας, άφησε τουλάχιστον 28 νεκρούς και ολοσχερώς κατεστραμμένο το κτήριο.

Σε νέα πλάνα που κυκλοφορούν αποτυπώνεται η αγωνιώδης προσπάθεια των εργαζομένων να σωθούν από τις φλόγες. Εργάτες έπεσαν από τα παράθυρα καθώς οι φλόγες έζωσαν το εργοστάσιο στη συνοικία Φουτζιάν της Τζιντζιάνγκ.

??? Factory fire tragedy in China



A massive fire ripped through a shoe factory in Jinjiang, Fujian Province, triggering a major emergency response.



At least 28 people have been killed, with dozens of firefighters deployed to battle the blaze.#China #sstvi #Fujian pic.twitter.com/tmxDPPa9mn — GlobeUpdate (@Globupdate) July 9, 2026

Η φωτιά ξεκίνησε από το ισόγειο του εργοστασίου. Τα υλικά κατασκευής υποδημάτων που αποθηκεύονται στο εργοστάσιο είναι πολύ εύφλεκτα και θα μπορούσαν να προκαλέσουν την εξάπλωση της φωτιάς με γρήγορο ρυθμό, σύμφωνα με αναφορές.

Άνθρωποι παγιδεύτηκαν στην ταράτσα καθώς οι πυροσβέστες έδιναν μάχη με τις φλόγες εν μέσω μιας ξέφρενης επιχείρησης διάσωσης, ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Massive fire breaks out at Huiteng Shoes Co., Ltd. factory in Jinjiang, Quanzhou pic.twitter.com/8LBbOOHiTP — распад и неуважение (@VictorKvert2008) July 9, 2026

Οι αρχές φοβούνται ότι μπορεί να υπάρξουν περισσότερα θύματα σε μια από τις πιο θανατηφόρες πυρκαγιές στην Κίνα τα τελευταία χρόνια.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ζήτησε την Πέμπτη μια συνολική προσπάθεια έρευνας και διάσωσης». Προέτρεψε την ταχεία διερεύνηση του περιστατικού για να λογοδοτήσουν αυστηρά οι υπεύθυνοι.

Το εργοστάσιο ανήκει στην εταιρεία υποδημάτων Huiteng. Παράγει περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο ζευγάρια αθλητικών παπουτσιών ετησίως και έχει περισσότερες από 7.000 εταιρείες και συνεργάτες υποδημάτων.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται, ενώ ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου και άλλοι υπεύθυνοι έχουν τεθεί υπό κράτηση. Επίσης οι λογαριασμοί της εταιρείας έχουν παγώσει.

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