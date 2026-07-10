Ρωσία: Επαφές με την Τουρκία για πιθανή πώληση των S-400 σε τρίτη χώρα

Snapshot Η Ρωσία και η Τουρκία συζητούν τη δυνατότητα μεταπώλησης των ρωσικών συστημάτων S-400 από την Τουρκία σε τρίτη χώρα, με έγκριση της Μόσχας.

Η Τουρκία προμηθεύτηκε τα συστήματα S-400 το 2017 και εξετάζεται η μεταπώλησή τους σε χώρα του Κόλπου.

Η Ρωσία δηλώνει ότι παραμένει ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις για την επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία, ενώ κατηγορεί την Ουκρανία για απροθυμία συνομιλιών.

Το Κρεμλίνο κατηγορεί την Ουκρανία για κλιμάκωση «τρομοκρατικών ενεργειών» γύρω από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, προειδοποιώντας για εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση.

Ρωσία και Ουκρανία αλληλοκατηγορούνται για ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της πυρηνικής εγκατάστασης της Ζαπορίζια. Snapshot powered by AI

Η Ρωσία και η Τουρκία βρίσκονται σε επαφή σχετικά με το ενδεχόμενο μεταπώλησης από την Άγκυρα των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400 σε τρίτη χώρα, διαδικασία που προϋποθέτει την έγκριση της Μόσχας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

«Είχαμε επαφές με την τουρκική πλευρά για το θέμα και θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου. Η τοποθέτησή του ακολούθησε δημοσίευμα τουρκικού μέσου ενημέρωσης, σύμφωνα με το οποίο εξετάζεται η μεταπώληση των συστημάτων, που η Άγκυρα προμηθεύτηκε το 2017, σε χώρα του Κόλπου.

Τι είπε για το ουκρανικό

Παράλληλα, ο Πεσκόφ επανέλαβε ότι «η Ρωσία παραμένει ανοιχτή στην επίτευξη των στόχων της μέσω διαπραγματεύσεων», σχολιάζοντας δημοσίευμα του Reuters, το οποίο ανέφερε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν εμφανίζεται διατεθειμένος να κλιμακώσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία με στόχο την πλήρη κατάληψη της περιοχής του Ντονμπάς.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου υποστήριξε ακόμη ότι, κατά την εκτίμηση της Μόσχας, η Ουκρανία δεν επιθυμεί να προσέλθει σε συνομιλίες αυτή την περίοδο και γι’ αυτό η Ρωσία συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Τέλος, το Κρεμλίνο κατηγόρησε την Ουκρανία για «κλιμάκωση» των, όπως τις χαρακτήρισε, «τρομοκρατικών ενεργειών» γύρω από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, ο οποίος βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, προειδοποιώντας ότι η κατάσταση είναι «εξαιρετικά επικίνδυνη».

Σύμφωνα με τον Πεσκόφ, ουκρανικές επιθέσεις έχουν στόχο μη στρατιωτικές υποδομές, καθώς και εγκαταστάσεις που συνδέονται άμεσα με τον πυρηνικό σταθμό. Ρωσία και Ουκρανία εξακολουθούν να αλληλοκατηγορούνται ότι οι στρατιωτικές τους ενέργειες θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της πυρηνικής εγκατάστασης.

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