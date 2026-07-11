Βουδιστές μοναχοί οργανώνουν προγράμματα γνωριμιών για singles στη Νότια Κορέα

Στη Νότια Κορέα, βουδιστικοί ναοί διοργανώνουν ειδικά προγράμματα γνωριμιών για singles, με στόχο να ενισχύσουν το ποσοστό γεννήσεων στη χώρα.

Τα συγκεκριμένα προγράμματα γνωριμιών, που πραγματοποιούνται κάθε δύο μήνες, ξεκίνησαν το 2023, όταν η Νότια Κορέα κατέγραψε το χαμηλότερο ποσοστό γεννήσεων στον κόσμο.

Σήμερα, οι γεννήσεις στη χώρα δείχνουν σημάδια ανάκαμψης, ενώ το ενδιαφέρον των νέων για τα ραντεβού και τον γάμο αυξάνεται θεαματικά.

Ένα «σεμινάριο γνωριμιών» που έχει στόχο τον έρωτα

Ένας μοναχός, ντυμένος με κεραμιδί ράσα, στέκεται απέναντι από μια σειρά νεαρών ανδρών και γυναικών και τους λέει ότι βρίσκονται εκεί με μια αποστολή: να σώσουν τη χώρα τους. Πώς; Βρίσκοντας σύντροφο και, κάποια μέρα, αποκτώντας παιδιά.

Οι συμμετέχοντες γελούν αμήχανα, ανταλλάσσοντας κλεφτές ματιές με τα πιθανά τους ταίρια.

Δεν πρόκειται για την έναρξη κάποιου νέου επιτυχημένου reality show. Είναι ένα πραγματικό retreat γνωριμιών, που πραγματοποιείται σε έναν βουδιστικό ναό του 8ου αιώνα, φωλιασμένο στο καταπράσινο τοπίο του βουνού Palgongsan στη Νότια Κορέα.

Η εμπειρία διαρκεί 30 ώρες και περιλαμβάνει διαδοχικές δραστηριότητες, αλλά και μια σταθερή δόση αμήχανων στιγμών, όλες με έναν στόχο: να «σπάσει ο πάγος» και να γεννηθεί ο έρωτας.

«Οι Βουδιστές ήταν πάντα οι πρώτοι που αναλάμβαναν δράση όταν η χώρα μας βρισκόταν σε κίνδυνο», λέει ο οικοδεσπότης Yoo Cheol-ju, αναφερόμενος στην εποχή που ο ναός Donghwasa λειτουργούσε ως στρατόπεδο μοναχών-πολεμιστών, οι οποίοι υπερασπίζονταν την Κορέα απέναντι στους Ιάπωνες εισβολείς τον 16ο αιώνα.

Αυτή τη φορά, όμως, η απειλή δεν έρχεται από το εξωτερικό.

«Η υπογεννητικότητα είναι εθνική κρίση. Έπρεπε να κάνουμε κάτι γι’ αυτό», λέει ο Yoo.

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Όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες του κόσμου, οι γεννήσεις στη Νότια Κορέα έχουν μειωθεί δραματικά, καθώς η χώρα έγινε πλουσιότερη.

Το 2023, ο μέσος αριθμός παιδιών που αποκτά μια γυναίκα στη Νότια Κορέα κατά τη διάρκεια της ζωής της —ο λεγόμενος συνολικός δείκτης γονιμότητας— υποχώρησε στο ιστορικό χαμηλό του 0,72, πολύ κάτω από το όριο αναπλήρωσης του πληθυσμού, που είναι 2,1 παιδιά ανά γυναίκα.

Ορισμένοι αποδίδουν την κατάσταση στο εκτοξευμένο κόστος στέγασης και στην έλλειψη οικονομικής στήριξης για τη φροντίδα των παιδιών. Άλλοι επισημαίνουν ότι οι γυναίκες δίνουν προτεραιότητα στην καριέρα τους ή απλώς αξιοποιούν μια επιλογή που πλέον έχουν.

Ωστόσο, οι νέοι στη Νότια Κορέα βγαίνουν λιγότερο και κάνουν λιγότερα ραντεβού σε σχέση με το παρελθόν, σύμφωνα με μελέτες. Κάποιοι επιλέγουν συνειδητά να μείνουν μόνοι, ενώ πολλοί δυσκολεύονται να γνωρίσουν έναν σύντροφο, γεγονός που συμπαρασύρει προς τα κάτω και τα ποσοστά γάμων.

Η κυβέρνηση έχει αρχίσει να προσφέρει μεγαλύτερη γονική άδεια, χρηματικά επιδόματα για τη γέννηση παιδιών και επιδοτούμενα διαμερίσματα για νεόνυμφους.

Οι τοπικές αρχές και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών έχουν πάει ένα βήμα παραπέρα, διοργανώνοντας κρατικά υποστηριζόμενες εκδηλώσεις γνωριμιών, όπως αυτή στον ναό Donghwasa.

Και είναι πολύ πιο διασκεδαστικές απ’ όσο θα φανταζόταν κανείς.

Η Kim Ah-kyung, η οποία χρησιμοποιεί το βουδιστικό της όνομα, Sunhyeji, είναι από τις πρώτες που φτάνουν.

Η 28χρονη, με ζωηρή και εξωστρεφή διάθεση, κάθεται στη βεράντα ενός μπανγκαλόου στο συγκρότημα του ναού και χαιρετά τις υπόλοιπες γυναίκες, που αρχίζουν σιγά σιγά να καταφθάνουν στον χώρο.

Όλες τους έχουν περάσει από μια εξαιρετικά ανταγωνιστική διαδικασία επιλογής, η οποία περιλάμβανε ερωτηματολόγια και βίντεο selfie, προκειμένου να αξιολογηθεί πόσο σοβαρά βλέπουν τον γάμο και την απόκτηση παιδιών. Οι συμμετέχουσες κατάφεραν να ξεχωρίσουν ανάμεσα σε περισσότερους από 1.580 υποψηφίους για να βρεθούν σε αυτό το retreat, το οποίο ήταν ανοιχτό σε όλους, ανεξαρτήτως θρησκεύματος.

Η Sunhyeji δυσκολεύτηκε να γνωρίσει έναν κατάλληλο σύντροφο αφότου έφυγε από την περιοχή της Σεούλ για να εργαστεί σε γραφείο στις νοτιοανατολικές επαρχίες της χώρας.

«Πραγματικά δεν υπάρχει καμία ευκαιρία να γνωρίσεις άνδρες», λέει. «Πηγαίνω μόνο από τη δουλειά στο σπίτι και από το σπίτι στη δουλειά. Δεν έχω κάποιο χόμπι. Προσπάθησα να αποκτήσω ένα, αλλά όλα ήταν δραστηριότητες για ένα άτομο». Στο γραφείο της, προσθέτει, όλοι είναι πολύ μεγαλύτεροι σε ηλικία.

Τα ραντεβού μπορεί να είναι δύσκολη υπόθεση στη Νότια Κορέα.

Οι άνθρωποι συνήθως γνωρίζουν ερωτικούς συντρόφους στο σχολείο, στη δουλειά ή μέσω του λεγόμενου sogaeting — των ραντεβού στα τυφλά που κανονίζουν φίλοι ή συγγενείς. Αν αυτό δεν λειτουργήσει, οι αυθόρμητες γνωριμίες στις μεγάλες πόλεις είναι σπάνιες. Η κατανάλωση αλκοόλ έχει μειωθεί. Οι εφαρμογές γνωριμιών δεν κατάφεραν ποτέ να απογειωθούν πραγματικά. Το 2015, έπειτα από χρόνια στάσιμης ανάπτυξης, το Tinder άρχισε να προβάλλεται στη χώρα ως εφαρμογή για την εύρεση φίλων, ώστε να προσελκύσει περισσότερο τους νέους.

Ο 30χρονος Kwon Seung-oh, ο οποίος χρησιμοποιεί το όνομα Enyo, πάντα ένιωθε άβολα με την ιδέα να γνωρίσει έναν άγνωστο μέσω διαδικτύου.

Οι φίλοι του τού κανόνισαν περίπου δέκα ραντεβού στα τυφλά, όμως εκείνος τα βρήκε όλα επιφανειακές επαφές που δεν οδήγησαν πουθενά. Επιπλέον, το 97% των συναδέλφων του σε ένα μεγάλο εργοστάσιο γαλακτοκομικών έξω από την πόλη Daegu είναι άνδρες.

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Έτσι, τώρα, βρίσκεται και εκείνος στο Donghwasa.

Η ιπποτική διάθεση κάνει την εμφάνισή της πριν καν αρχίσει η μέρα.

Καθώς οι γυναίκες φτάνουν στο συγκρότημα του ναού, οι πιθανοί μνηστήρες τους σπεύδουν να τις υποδεχθούν, προσφέροντας να τις βοηθήσουν να μεταφέρουν τις αποσκευές τους στα δωμάτια.

Ο Enyo είναι αποφασισμένος να βρει ταίρι. Κατά τη διάρκεια της πρώτης δραστηριότητας της ημέρας —του γύρου των συστάσεων— μοιράζει γαλλικά γλυκίσματα που έχει ψήσει ο ίδιος, αποσπώντας επιφωνήματα ενθουσιασμού από τους υπόλοιπους.

Έπειτα έρχεται η ώρα του πρώτου ραντεβού. Η Sunhyeji γίνεται ζευγάρι με τον Minho, έναν 32χρονο ήπιων τόνων δημόσιο υπάλληλο. Οι δυο τους κάνουν έναν περίπατο στο δασωμένο μονοπάτι γύρω από τον ναό, καταφέρνοντας να έχουν μια ιδιωτική συζήτηση.

Αργότερα, οι άνδρες καλούνται να δώσουν ένα πλαστικό τριαντάφυλλο στη γυναίκα που θα ήθελαν να γνωρίσουν καλύτερα σε ένα μεσημεριανό ραντεβού. Ο Minho επιλέγει τη Ruby, μια 28χρονη σχεδιάστρια, της οποίας η ήρεμη ιδιοσυγκρασία ταιριάζει με τη δική του.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του γεύματος υπάρχουν ευγενικά χαμόγελα και αμήχανα γέλια. Τα ζευγάρια μαθαίνουν ο ένας για τα χόμπι, τη δουλειά και τις αγαπημένες σειρές του άλλου. Η συζήτηση κυλά και όλοι δείχνουν να ανοίγονται περισσότερο.

Όταν τελειώνουν, τους βλέπει κανείς να στέκονται πιο κοντά απ’ ό,τι πριν, καθώς συγκεντρώνονται στους νεροχύτες για να πλύνουν μαζί τα πιάτα.

Όμως όλα ανατρέπονται όταν η μέρα φτάνει στο αμήχανο και κάπως αδέξιο αποκορύφωμά της: το talent show.

Ο Minho ξεκινά πρώτος, κινούμενος προσεκτικά καθώς προσπαθεί να θυμηθεί τα βήματα από το viral τραγούδι My House των 2PM, με το διάσημο ρεφρέν: «Θέλω να σε πάω στο σπίτι μου».

Η Sunhyeji χορεύει με άνεση στο νέο pop hit Catch Catch, ενώ ο Enyo ερμηνεύει δυναμικά μια μπαλάντα. Η Ruby επιδεικνύει τις γνώσεις της στα ισπανικά, με μια κάπως διστακτική εισαγωγή που γοητεύει τον Minho. Μία από τις γυναίκες βγάζει ένα φλάουτο και παίζει ένα τραγούδι από το KPop Demon Hunters.

Οι ασταμάτητες δραστηριότητες αρχίζουν να εξαντλούν τους συμμετέχοντες.

Υπάρχουν μόλις λίγα λεπτά για ένα σύντομο διάλειμμα, πριν ξεκινήσει ένας γύρος speed dating με πράσινο τσάι — το οποίο, τελικά, δεν πίνει κανείς.

Στη συνέχεια, έρχεται η σειρά των γυναικών να επιλέξουν τον άνδρα με τον οποίο θα βγουν για δείπνο.

Η Sunhyeji δίνει το τριαντάφυλλό της στον Minho, προς εμφανή ενόχληση της Ruby. Ο Enyo δεν επιλέγεται από καμία γυναίκα και καταλήγει να δειπνεί με τους υπόλοιπους που δεν βρήκαν ταίρι.

Τέλος, για να κλείσει η μέρα, ένας ανώτερος μοναχός εκφωνεί έναν εμψυχωτικό λόγο, υπενθυμίζοντας στους συμμετέχοντες το καθήκον τους να τεκνοποιήσουν, πριν αρχίσει να τραγουδά τον εθνικό ύμνο.

Οι singles, περισσότερο ανήσυχοι για τη ρομαντική τους τύχη παρά για το πατριωτικό τους καθήκον, ψελλίζουν τους στίχους.

Οι κορεατικές αρχές διοργανώνουν εκδηλώσεις γνωριμιών από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 — από ραντεβού με δραστηριότητες ξυλουργικής μέχρι βραδιές με DJ δίπλα στο ποτάμι.

Παρά τις προσπάθειες αυτές, οι οποίες εφαρμόστηκαν παράλληλα με τα κυβερνητικά προγράμματα ενίσχυσης των γεννήσεων, που έχουν κοστίσει περίπου 250 δισεκατομμύρια δολάρια από το 2006, τα ποσοστά γεννήσεων συνέχισαν να μειώνονται για χρόνια.

Μέχρι το 2024, όταν οι αριθμοί άρχισαν να κινούνται ελαφρώς ανοδικά. Φέτος, οι γυναίκες αναμένεται να αποκτήσουν κατά μέσο όρο 1 παιδί η καθεμία, από 0,8 το 2025.

Δεν είναι σαφές αν αυτό αποτελεί άμεσο αποτέλεσμα των κυβερνητικών πρωτοβουλιών. Οι αξιωματούχοι είναι προσεκτικοί και αποδίδουν την αύξηση κυρίως στο γεγονός ότι η πανδημία καθυστέρησε γάμους και γεννήσεις, αλλά και στο ότι μια μεγάλη γενιά ανθρώπων, γεννημένων από baby boomers, έχει πλέον φτάσει στην ηλικία που αποκτά δικά της παιδιά.

Ίσως, όμως, να υπάρχει και μια αλλαγή στη στάση της κοινωνίας. Έρευνα του Μαρτίου έδειξε ότι οι άγαμοι άνθρωποι εμφανίζονται σχεδόν κατά 10% πιο θετικοί απέναντι στον γάμο και την απόκτηση παιδιών σε σχέση με μόλις δύο χρόνια πριν.

Αυτό συμβαδίζει και με όσα λένε ορισμένες από τις γυναίκες στον ναό, οι οποίες αναφέρουν ότι βλέπουν όλο και περισσότερες αναρτήσεις φίλων τους στα social media που παντρεύονται και αποκτούν παιδιά.

Σε αυτό το σημείο της βραδιάς, με έναν τελευταίο γύρο γνωριμιών να απομένει, η κοινωνική αντοχή της ομάδας φαίνεται να εξαντλείται.

Ο Yoo, ο οικοδεσπότης, επιμένει ότι υπάρχει ακόμη αρκετός χρόνος για να βρεθεί το κατάλληλο ταίρι.

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Η ώρα ύπνου στις 22:00 είναι απλώς μια πρόταση, προσθέτει. Η νύχτα μπορεί να είναι «γεμάτη εκπλήξεις».

Σαν να θέλει να τον επιβεβαιώσει, μια υπεύθυνη της εκδήλωσης αποφασίζει να δοκιμάσει την τύχη της με έναν από τους συμμετέχοντες. Παραδέχεται ότι έχει σχέση, αλλά λέει πως αυτή είναι ούτως ή άλλως καταδικασμένη.

Η Ruby τελικά φεύγει με τον Minho για έναν περίπατο. Η Sunhyeji δείχνει κουρασμένη.

Ο Enyo και οι υπόλοιποι που δεν βρήκαν ταίρι αποχωρούν ένας ένας.

Το επόμενο πρωί, όλοι αστειεύονται και συζητούν, καθώς στέλνουν τις τελικές επιλογές τους στον Yoo μέσω μηνύματος.

Μέχρι το τέλος του retreat, έχουν σχηματιστεί οκτώ ζευγάρια, μεταξύ των οποίων και δύο «ταιριάσματα» ανάμεσα σε μέλη του προσωπικού της εκδήλωσης και συμμετέχοντες. Η ομάδα συγκεντρώνεται για μια τελευταία φωτογραφία.

Ο Enyo παρακολουθεί απογοητευμένος, καθώς δεν έχει βρει ταίρι. Δεν έχει εγκαταλείψει όμως την προσπάθεια. Όπως λέει, θα ήθελε να δοκιμάσει ξανά σε ένα αντίστοιχο retreat, «αν με αφήσουν να μπω πάλι».

Η Sunhyeji, από την άλλη, έχει ανακτήσει το κέφι της. Έμεινε ξύπνια μέχρι τις 03:00, κουβεντιάζοντας και ανταλλάσσοντας κουτσομπολιά με τις άλλες γυναίκες στο δωμάτιό της. «Έκανα πολλές φίλες!», λέει ενθουσιασμένη, προσθέτοντας ότι ήδη σχεδιάζουν να βγουν μαζί για brunch.

Για εκείνη, η εμπειρία έμοιαζε με ένα διασκεδαστικό sleepover, που την έκανε να νιώσει ξανά έφηβη — αυθόρμητη, τολμηρή και χωρίς φόβο να κάνει γενναίες επιλογές.

Οι single άνδρες συμφωνούν. Συνέχισαν να κάνουν παρέα, μόνο που πλέον στο τραπέζι θα υπάρχουν αλκοόλ και κρέας.

Δεν φεύγουν όλοι από τον ναό με σύντροφο. Σχεδόν όλοι, όμως, φεύγουν με κάτι που δεν είχαν πριν: νέους φίλους και ανανεωμένη αυτοπεποίθηση.

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