Φράουλες: Πώς η κατανάλωσή τους συνδέεται με την πρόληψη της κατάθλιψης και της άνοιας

Τα οφέλη για την υγεία μας και ποιοι δεν πρέπει να το παρακάνουν με την κατανάλωσή τους

Ανθή Κουρεντζή

Φράουλες: Πώς η κατανάλωσή τους συνδέεται με την πρόληψη της κατάθλιψης και της άνοιας

Unsplash

ΥΓΕΙΑ
9'
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Οι φράουλες είναι αγαπημένο φρούτο μικρών και μεγάλων, ιδίως όταν συνδυάζεται με με κρέμα, σοκολάτα ή ζάχαρη.

Όταν καταναλώνονται μόνες τους είναι πλούσιες σε βιταμίνη C και αντιοξειδωτικές φυτικές ενώσεις, ενώ παραμένουν χαμηλές σε θερμίδες. Έχουν επίσης υψηλή περιεκτικότητα σε νερό και περιέχουν λιγότερη ζάχαρη από φρούτα όπως το μάνγκο και οι μπανάνες, γεγονός που τις καθιστά μια εύκολη επιλογή για το καλοκαίρι, χωρίς να επιβαρύνουν τη διατροφή με πρόσθετη ζάχαρη.

«Οι φράουλες είναι απολύτως ωφέλιμες για εμάς», λέει ο Rob Hobson, διατροφολόγος και συγγραφέας του Unprocess Your Family Life.

«Είναι ένα φρούτο πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, καθώς προσφέρει βιταμίνη C, φυτικές ίνες, φυλλικό οξύ και μια σειρά από ευεργετικές πολυφαινόλες, συμπεριλαμβανομένων των ανθοκυανινών, που δίνουν στις φράουλες το κόκκινο χρώμα τους, και του ελλαγικού οξέος. Και τα δύο διαθέτουν αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες».

φράουλες

Unsplash

Είναι οι φράουλες υγιεινές;

Μια μερίδα 100 γραμμαρίων φράουλας περιέχει μόλις 32 θερμίδες, γεγονός που τις καθιστά ένα από τα πιο «ελαφριά» φρούτα που μπορεί κανείς να βάλει άφοβα στο μπολ του.

Αποτελούνται κατά περίπου 91% από νερό, κάτι που εξηγεί γιατί έχουν τόσο δροσερή γεύση όταν ο καιρός είναι ζεστός.

Η ίδια ποσότητα προσφέρει 7,7 γραμμάρια υδατανθράκων, εκ των οποίων τα 4,9 γραμμάρια είναι φυσικά σάκχαρα, καθώς και 2 γραμμάρια φυτικών ινών, 0,7 γραμμάρια πρωτεΐνης και μόλις 0,3 γραμμάρια λίπους.

Με άλλα λόγια, οι φράουλες είναι φυσικά γλυκές και χορταστικές, ενώ παραμένουν χαμηλές σε θερμίδες, σχεδόν χωρίς λιπαρά και ιδιαίτερα ενυδατικές.

Είναι εξαιρετικά ωφέλιμες για το έντερο

Οι φράουλες θεωρούνται φιλική επιλογή για το έντερο, καθώς —σε αντίθεση με ορισμένα άλλα φρούτα— έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε FODMAPs, δηλαδή ζυμώσιμους υδατάνθρακες που μπορούν να προκαλέσουν φούσκωμα, αέρια και πεπτική δυσφορία σε άτομα με σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου.

Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να είναι πιο εύπεπτες σε σχέση με άλλα φρούτα πλούσια σε φυτικές ίνες, ιδιαίτερα για όσους έχουν ευαίσθητο στομάχι.

Ο Hobson λέει: «Οι φράουλες προσφέρουν φυτικές ίνες, οι οποίες βοηθούν στη θρέψη των ωφέλιμων βακτηρίων του εντέρου και στηρίζουν την πεπτική υγεία. Περιέχουν επίσης πολυφαινόλες που αλληλεπιδρούν με το μικροβίωμα του εντέρου, ενώ νεότερες έρευνες δείχνουν ότι αυτές οι ενώσεις μπορεί να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη ωφέλιμων βακτηρίων. Δεν είναι μια θαυματουργή τροφή για την υγεία του εντέρου, αλλά σίγουρα αποτελούν μια χρήσιμη προσθήκη σε μια διατροφή πλούσια σε ποικιλία φυτικών τροφών».

φράουλες

Unsplash

Μελέτη του 2025, που δημοσιεύθηκε στο Microbiology Spectrum, διαπίστωσε ότι μια καθημερινή μερίδα φράουλας θα μπορούσε να βοηθήσει στη «θρέψη» των καλών βακτηρίων του εντέρου και να περιορίσει δυνητικά επιβλαβή μικρόβια.

Ερευνητές στη Γερμανία μελέτησαν 69 υγιείς ηλικιωμένους ενήλικες για διάστημα 10 εβδομάδων, δίνοντας σε διαφορετικές ομάδες ποικίλες ποσότητες φρέσκων φραουλών, αποξηραμένων με κατάψυξη φραουλών και κάπαρης σε ελαιόλαδο. Διαπίστωσαν ότι η ομάδα που κατανάλωνε τη μεγαλύτερη ποσότητα φραουλών, χωρίς κάπαρη, παρουσίασε αυξημένη ποικιλομορφία στο εντερικό μικροβίωμα, μείωση δυνητικά παθογόνων βακτηρίων και υψηλότερα επίπεδα βακτηρίων που συνδέονται με μειωμένη φλεγμονή και καλύτερη μεταβολική υγεία.

Οι Γερμανοί ερευνητές κατέληξαν: «Τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι μια διατροφική παρέμβαση βασισμένη στις φράουλες μπορεί να αλλάξει θετικά το εντερικό μικροβίωμα υγιών ηλικιωμένων ανθρώπων».

Ωστόσο, επρόκειτο για μια μικρή μελέτη σε ηλικιωμένους Γερμανούς ενήλικες, επομένως δεν αποδεικνύει ότι οι φράουλες μπορούν να προλάβουν ασθένειες ή ότι θα έχουν την ίδια επίδραση σε όλους.

Οι φράουλες είναι πλούσιες σε αντιοξειδωτικά που ενισχύουν το ανοσοποιητικό

Μπορεί να μην χαρακτηρίζονται ως superfood, όμως οι φράουλες αποτελούν εξαιρετική πηγή βιταμίνης C, με μια τυπική μερίδα να καλύπτει σημαντικό μέρος των ημερήσιων αναγκών.

Το NHS συνιστά στους περισσότερους ενήλικες ηλικίας 19 έως 64 ετών να λαμβάνουν 40 mg βιταμίνης C την ημέρα. Η βιταμίνη C είναι ζωτικής σημασίας για την απορρόφηση του σιδήρου και την προστασία του οργανισμού από εποχικούς ιούς.

Ωστόσο, η κατανάλωση πολλών συσκευασιών φράουλας δεν θα σας κάνει ξαφνικά «άτρωτους», προειδοποιεί ο Hobson.

φράουλες

Unsplash

«Η βιταμίνη C υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, αν και η κατανάλωση επιπλέον φραουλών δεν θα “υπερενισχύσει” την ανοσία σας», εξηγεί.

«Το πραγματικό όφελος προκύπτει από τη συστηματική ένταξη τροφών πλούσιων σε βιταμίνη C στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής».

Έρευνες έχουν δείξει ότι η τακτική κάλυψη των ημερήσιων συνιστώμενων ποσοτήτων μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος και στην ταχύτερη ανάρρωση από το κρυολόγημα.

Η βιταμίνη C είναι επίσης απαραίτητη για την παραγωγή κολλαγόνου, της δομικής «σκαλωσιάς» του δέρματος. Έτσι, αν και μερικές επιπλέον φράουλες δεν θα εξαφανίσουν τις ρυτίδες σας, η τακτική ένταξη τροφών πλούσιων σε βιταμίνη C στη διατροφή σας μπορεί να χαρίσει στο δέρμα μια πιο υγιή λάμψη.

Ένα φλιτζάνι την ημέρα θα μπορούσε να βοηθήσει στην πρόληψη της κατάθλιψης και της άνοιας

Υπάρχουν ορισμένες έρευνες που δείχνουν ότι οι φράουλες μπορεί να συνδέονται με χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας, αλλά είναι σημαντικό να μην το υπερτονίζουμε, λέει ο Hobson.

Μελέτη του 2023 διαπίστωσε ότι η καθημερινή κατανάλωση φράουλας για 12 εβδομάδες συνδέθηκε με βελτίωση της διάθεσης και λιγότερες δυσκολίες μνήμης σε υπέρβαρους μεσήλικες ενήλικες, οι οποίοι ήδη παρουσίαζαν ενδείξεις ήπιας γνωστικής έκπτωσης.

Οι συμμετέχοντες κατανάλωναν ποσότητα αντίστοιχη με περίπου ένα φλιτζάνι φράουλες την ημέρα, ενώ οι ερευνητές υπέθεσαν ότι η επίδραση μπορεί να συνδέεται με τις αντιφλεγμονώδεις φυτικές ενώσεις του φρούτου, όπως οι ανθοκυανίνες και οι πολυφαινόλες.

Οι φράουλες παρέχουν επίσης φυλλικό οξύ και βιταμίνη C, δύο συστατικά που αποτελούν μέρος μιας υγιεινής διατροφής. Ωστόσο, η μελέτη ήταν μικρή και δεν αποδεικνύει ότι οι φράουλες μπορούν να προλάβουν την άνοια.

«Ωστόσο, η κατανάλωση φράουλας από μόνη της δεν θα αποτρέψει την άνοια», προειδοποίησε ο Hobson.

«Αποτελούν ένα μόνο κομμάτι ενός συνολικά υγιεινού διατροφικού προτύπου, όπως η μεσογειακή διατροφή, η οποία διαθέτει τα ισχυρότερα στοιχεία για την υποστήριξη της υγείας του εγκεφάλου».

Καθώς, όμως, η βρετανική σεζόν της φράουλας ξεκινά πλέον τον Μάιο και διαρκεί ακόμη και έως τον Σεπτέμβριο, ο Hobson επισημαίνει ότι το φρούτο αυτό αποτελεί έναν οικονομικό και εύκολο τρόπο για να προσθέσει κανείς περισσότερο χρώμα και φυτικές ενώσεις στη διατροφή του.

Επηρεάζουν οι φράουλες τα φάρμακα;

Για τη συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων, ένα μπολ με φρέσκες φράουλες είναι απίθανο να προκαλέσει κάποιο πρόβλημα. Ωστόσο, όσοι λαμβάνουν τακτικά φαρμακευτική αγωγή θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί με πολύ μεγάλες ή συμπυκνωμένες ποσότητες, όπως σκόνες φράουλας, εκχυλίσματα ή συμπληρώματα.

Ορισμένες εργαστηριακές έρευνες δείχνουν ότι ενώσεις που περιέχονται στις φράουλες μπορεί να επηρεάζουν συστήματα μεταφοράς φαρμάκων, όπως η P-γλυκοπρωτεΐνη, η οποία βοηθά στον έλεγχο του τρόπου με τον οποίο ορισμένα φάρμακα απορροφώνται και αποβάλλονται από τον οργανισμό. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι οι φυσιολογικές μερίδες φρέσκιας φράουλας αποτελούν αποδεδειγμένο κίνδυνο.

Τα άτομα που λαμβάνουν αντιπηκτική ή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή, όπως βαρφαρίνη, κλοπιδογρέλη ή καθημερινά ασπιρίνη, θα πρέπει επίσης να αποφεύγουν τις ξαφνικές μεγάλες αλλαγές στη διατροφή τους χωρίς ιατρική συμβουλή.

Αν και οι φράουλες περιέχουν φυσικές φυτικές ενώσεις που μπορεί να έχουν ήπιες επιδράσεις στα αιμοφόρα αγγεία και τη φλεγμονή, δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως τροφή με αντιπηκτική δράση με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούν τα φάρμακα.

φράουλες

Unsplash

Ο καλύτερος τρόπος να εντάξετε τις φράουλες στη διατροφή σας

Οι φράουλες είναι εντυπωσιακά ευέλικτες. Μπορούν να καταναλωθούν σκέτες, να σερβιριστούν με κρέμα, να συνοδευτούν με λίγο βαλσαμικό ξίδι ή μαύρη σοκολάτα, να μπουν σε smoothies ή ακόμη και σε σαλάτες.

«Οι φρέσκες φράουλες δύσκολα ξεπερνιούνται, όμως οι κατεψυγμένες είναι εξίσου θρεπτικές», λέει ο Hobson. «Ο συνδυασμός τους με γιαούρτι ή με μια χούφτα ξηρούς καρπούς τις μετατρέπει επίσης σε ένα πιο χορταστικό σνακ, καθώς προσθέτει πρωτεΐνη και καλά λιπαρά».

Ωστόσο, οι φράουλες συχνά βρίσκονται στο επίκεντρο συζητήσεων σχετικά με τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων. Στις ΗΠΑ έχουν εμφανιστεί επανειλημμένα στη λεγόμενη λίστα «Dirty Dozen» της Environmental Working Group, με προϊόντα που εντοπίζεται ότι περιέχουν υψηλότερα επίπεδα υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων. Ωστόσο, η κατάταξη αυτή βασίζεται σε ελέγχους στις ΗΠΑ και δεν σημαίνει ότι οι συμβατικά καλλιεργημένες φράουλες δεν είναι ασφαλείς για κατανάλωση.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων παρακολουθούνται και έχουν θεσπιστεί νόμιμα όρια, ώστε τα επίπεδα να παραμένουν εντός ασφαλών ορίων. Παρ’ όλα αυτά, ορισμένοι μπορεί να προτιμούν να αγοράζουν βιολογικές φράουλες όταν έχουν τη δυνατότητα, ιδιαίτερα αν προσπαθούν να μειώσουν τη συνολική έκθεσή τους σε υπολείμματα φυτοφαρμάκων.

«Οι βιολογικές φράουλες δεν θα έχουν τόσο πολλά φυτοφάρμακα», λέει ο Hobson, «αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι συμβατικά καλλιεργημένες φράουλες δεν είναι ασφαλείς για κατανάλωση. Αν μπορείτε να αγοράσετε βιολογικές, είναι πολύ καλό, αλλά μην αφήσετε αυτό να σας αποτρέψει από το να τρώτε φράουλες. Το σχολαστικό πλύσιμο κάτω από κρύο τρεχούμενο νερό πριν από την κατανάλωση βοηθά στην απομάκρυνση χώματος, βακτηρίων και μέρους των επιφανειακών υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων».

Οι ώριμες φράουλες είναι επίσης πιθανό να προσφέρουν την καλύτερη γεύση και τη μεγαλύτερη θρεπτική αξία. Επιλέξτε φράουλες που είναι κατακόκκινες σε όλη την επιφάνειά τους, με φρέσκα πράσινα φύλλα και γλυκιά μυρωδιά. Αποφύγετε όσες είναι χλωμές, μαλακές ή έχουν έντονη, ζυμωμένη μυρωδιά, καθώς μπορεί να είναι άγουρες ή να έχουν περάσει το καλύτερο στάδιό τους.

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