Αλκοόλ και ζέστη - Γιατί είναι κακή ιδέα

Ο τρόπος που επιδρά το αλκοόλ στο σώμα είναι το κρίσιμο στοιχείο που μπορεί να προκαλέσει περιπέτειες

Δέσποινα Σοφιανίδου

Αλκοόλ και ζέστη - Γιατί είναι κακή ιδέα
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  • Το αλκοόλ λειτουργεί ως διουρητικό και αυξάνει την απώλεια υγρών, εντείνοντας την αφυδάτωση στη ζέστη.
  • Η κατανάλωση αλκοόλ σε υψηλές θερμοκρασίες προκαλεί διεύρυνση αιμοφόρων αγγείων και πτώση αρτηριακής πίεσης, επιβαρύνοντας την καρδιακή λειτουργία.
  • Η αφυδάτωση από την κατανάλωση αλκοόλ μειώνει τους ηλεκτρολύτες, αυξάνοντας τον κίνδυνο ακανόνιστου καρδιακού ρυθμού ή καρδιακής προσβολής.
  • Το αλκοόλ μπορεί να καλύψει τα προειδοποιητικά σημάδια θερμοπληξίας, καθυστερώντας την αναγνώριση σοβαρών συμπτωμάτων.
  • Συνιστάται μέτρια κατανάλωση ελαφρών αλκοολούχων ποτών συνοδευόμενων από νερό για την αποφυγή αφυδάτωσης.
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Ο καύσωνας που πλήττει μεγάλο μέρος της Ευρώπης, έχει οδηγήσει αρκετές ηγεσίες στη λήψη μέτρων, που αφορούν ακόμα και στην κατανάλωση αλκοόλ.

Το Παρίσι έχει απαγορεύσει προσωρινά την κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους, επειδή τα νοσοκομεία υπερφορτώνονται.

Σύμφωνα με αναφορές, σε ένα μόνο 24ωρο, καθώς η θερμοκρασία ανέβηκε, οι καρδιακές ανακοπές αυξήθηκαν τέσσερις φορές.

Το ερώτημα ωστόσο είναι, αν πραγματικά ένα κρύο ποτό είναι κακή επιλογή σε καύσωνα; Η απάντηση είναι ναι. Αλλά δεν έχει να κάνει τόσο με το αλκοόλ, όσο με τον τον εσωτερικό θερμοστάτη του σώματός σας.

Στη ζέστη, το σώμα σας ιδρώνει για να κρυώσει και χάνει νερό στη διαδικασία. Το αλκοόλ, εν τω μεταξύ, σας στραγγίζει από μέσα προς τα έξω. Είναι ένα διουρητικό, το οποίο είναι απλώς ένας ιατρικός τρόπος να πούμε ότι αναγκάζει το σώμα σας να κατουρήσει πολύ περισσότερα υγρά από όσα πίνετε στην πραγματικότητα.

Για παράδειγμα ένα τυπικό σφηνάκι ουίσκι. Αυτό το μικροσκοπικό κομμάτι ποτού (25 ml) αναγκάζει το σώμα σας να ρίξει περίπου τέσσερις φορές τον όγκο του στα ούρα (100 ml).

Τι κάνει το αλκοόλ στην καρδιά σας

Όταν κάνει ζέστη, το σώμα σας προσπαθεί να κρυώσει διευρύνοντας τα αιμοφόρα αγγεία κοντά στο δέρμα σας για να αφήσει τη θερμότητα να διαφύγει. Ιδρώνετε επίσης, γεγονός που μειώνει τον συνολικό όγκο του αίματός σας.

Όταν προσθέτετε αλκοόλ, αναγκάζει αυτά τα αιμοφόρα αγγεία να ανοίξουν ακόμη περισσότερο. Ο χαμηλός όγκος αίματος και τα ορθάνοιχτα αγγεία ισοδυναμούν με μαζική πτώση της αρτηριακής πίεσης. Ξαφνικά, η καρδιά σας πρέπει να αντλεί σαν τρελή μόνο και μόνο για να κρατήσει το οξυγόνο να κινείται στον εγκέφαλο και τα όργανά σας. Γι' αυτό οι άνθρωποι ζαλίζονται ή λιποθυμούν.

Ακόμη χειρότερα, όταν αφυδατώνεστε, χάνετε ηλεκτρολύτες όπως νάτριο και κάλιο. Η καρδιά σας τα χρειάζεται για να κρατήσει σταθερό ρυθμό. Αν χάσετε πάρα πολλά, κινδυνεύετε με ακανόνιστο καρδιακό παλμό ή, στη χειρότερη περίπτωση, με καρδιακή προσβολή.

Θολώνοντας τα προειδοποιητικά σημάδια

Το αλκοόλ ανοίγει επίσης το δρόμο για θερμοπληξία, η οποία είναι μια κυριολεκτική έκτακτη ανάγκη ζωής ή θανάτου όπου το σύστημα ψύξης του σώματός σας απλώς καταρρέει. Επειδή είστε αφυδατωμένοι, σταματάτε να ιδρώνετε σωστά.

Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ο εγκέφαλός σας. Μερικά ποτά και πιθανότατα δεν πρόκειται να παρατηρήσετε ότι ο πονοκέφαλος, η ναυτία ή ο σφυγμός σας είναι στην πραγματικότητα επείγουσα ιατρική κατάσταση. Χάνετε τα προειδοποιητικά σημάδια μέχρι να είναι πολύ αργά.

Λοιπόν, πρέπει να αποφεύγετε εντελώς το αλκοόλ;

Όχι απαραίτητα. Οι γιατροί διαπιστώνουν ότι αν πείτε απλώς στους ανθρώπους «μην πίνετε», δεν θα πιουν αυτόματα νερό ή χυμό. Απλώς δεν πίνουν τίποτα, κάτι που τους κάνει ακόμα πιο αφυδατωμένους. Αν πρόκειται να πιείτε ένα ποτό, παραλείψτε το βαρύ ποτό και τα κοκτέιλ. Επιλέξτε κάτι ελαφρύ, όπως μια μπύρα με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ, πίνετε με μέτρο και συνοδεύστε το με νερό.

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