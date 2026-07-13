Βρετανία: Περισσότερες από 250 εκατ. λίρες θα διαθέσει για την προστασία των εβραϊκών κοινοτήτων

Snapshot Η βρετανική κυβέρνηση θα διαθέσει πάνω από 250 εκατ. λίρες για την προστασία των εβραϊκών κοινοτήτων λόγω αύξησης αντισημιτικών επιθέσεων.

Θα προσληφθούν περισσότεροι από 500 αστυνομικοί σε Αγγλία και Ουαλία, με επιπλέον 300 στο Λονδίνο και 80 στο Μάντσεστερ.

43 εκατ. λίρες θα κατευθυνθούν για ενίσχυση αστυνομικών δυνάμεων σε άλλες περιοχές με σημαντικούς εβραϊκούς πληθυσμούς.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου θα λάβει 86 εκατ. λίρες και 59 εκατ. λίρες θα διατεθούν στην αντιτρομοκρατική αστυνόμευση.

Η κυβέρνηση θα αυξήσει τις περιπολίες σε περιοχές και περιόδους αυξημένου κινδύνου για την αποτροπή εγκλημάτων μίσους και την ενίσχυση της ασφάλειας των εβραϊκών κοινοτήτων. Snapshot powered by AI

Περισσότερες από 250 εκατ. λίρες αναμένεται να διαθέσει η βρετανική κυβέρνηση για την προστασία των εβραϊκών κοινοτήτων της χώρας.

Μετά από μία σειρά αντισημιτικών επιθέσεων που έχουν καταγραφεί στη Βρετανία τους τελευταίους μήνες, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα σχέδιο χρηματοδότησης περισσότερων από 500 αστυνομικών σε Αγγλία και Ουαλία, για την ενίσχυση της ασφάλειας σε εβραϊκούς χώρους. Επίσης, περίπου 300 αστυνομικοί αναμένεται να προστεθούν στο Λονδίνο και 80 στο Μάντσεστερ.

Παράλληλα, 43 εκατ. λίρες θα διατεθούν για την ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων σε άλλες περιοχές με σημαντικούς εβραϊκούς πληθυσμούς.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου θα λάβει 86 εκατ. λίρες από το νέο πρόγραμμα, ενώ ακόμη 59 εκατ. λίρες θα κατευθυνθούν στην αντιτρομοκρατική αστυνόμευση.

Στάρμερ: Προτεραιότητα η αντιμετώπιση του αντισημιτισμού

Σε δήλωσή του, ο παραιτηθείς πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ υπογράμμισε ότι η αύξηση των αντισημιτικών περιστατικών τα τελευταία χρόνια αποτελεί δοκιμασία για τις αξίες της χώρας και τόνισε ότι η αντιμετώπιση του φαινομένου αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησής του.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ακόμη ότι η αστυνομία θα ενισχύσει τις περιπολίες σε περιοχές και χρονικές περιόδους αυξημένου κινδύνου, με στόχο την αποτροπή εγκλημάτων μίσους και αντισημιτικών επιθέσεων, καθώς και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των εβραϊκών κοινοτήτων.

Διαβάστε επίσης