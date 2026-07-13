Ιράν: Καταδικάζει τις νέες επιθέσεις - «Οι ΗΠΑ παραβίασαν σχεδόν όλα τα μέρη της συμφωνίας»

Snapshot Το Ιράν καταδίκασε τις αμερικανικές στρατιωτικές επιθέσεις ως παραβίαση σχεδόν όλων των όρων της πρόσφατης συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Νέα πλήγματα των ΗΠΑ έπληξαν περιοχές γύρω από το Στενό του Ορμούζ και διάφορες τοποθεσίες στην επαρχία Χουζεστάν, χωρίς αναφορές θυμάτων αμάχων.

Το Ιράν δήλωσε ότι δεν έχει ξεκινήσει εχθροπραξίες, αλλά ασκεί το δικαίωμα αυτοάμυνας βάσει διεθνούς δικαίου.

Οι ιρανικές αρχές προειδοποίησαν ότι θα θεωρούν νόμιμους στόχους οποιαδήποτε πηγή επιθέσεων εναντίον τους, συμπεριλαμβανομένων των εδαφών που χρησιμοποιούνται από τις ΗΠΑ.

Το Ιράν κατηγόρησε τις χώρες που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις ότι ευθύνονται για την κλιμάκωση και τις κάλεσε να αποτρέψουν τη χρήση των εδαφών τους για επιθέσεις εναντίον του. Snapshot powered by AI

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε την Κυριακή τις στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 24 ωρών, αναφέροντας ότι «παραβίασαν σχεδόν όλα τα μέρη της συμφωνίας».

Οι δηλώσεις του υπουργείου έγιναν πριν η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοινώσει νέα πλήγματα κατά του Ιράν, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, τα οποία έπληξαν περιοχές γύρω από το Στενό του Ορμούζ.

«Μόλις 25 ημέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παραβιάσει ανοιχτά σχεδόν όλα τα μέρη αυτής της συμφωνίας. Επιτιθέμενες στις υποδομές μεταφορών του Ιράν, τα αλιευτικά σκάφη, τις φορτηγίδες και τις μετεωρολογικές εγκαταστάσεις και τα κτίρια, οι ΗΠΑ έχουν διαπράξει μερικές από τις πιο αποτρόπαιες πράξεις εγκλημάτων πολέμου», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Ισχυρίστηκε επίσης ότι ο στρατός των ΗΠΑ είχε χρησιμοποιήσει το έδαφος και τις εγκαταστάσεις των χωρών κατά μήκος των νότιων ακτών του Περσικού Κόλπου για να πραγματοποιήσει επιθέσεις στο Ιράν και προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε πηγή επιθέσεων εναντίον του Ιράν θα θεωρηθεί νόμιμος στόχος για αυτό που αποκάλεσε «αμυντικά πλήγματα» από τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Breaking: HUGE fireballs and explosions seen in Hormozgan Province, Iran following America’s “PUNISHMENT” strikes against the regime.



Do you support Trump finishing the job?



A. Yes

B. No pic.twitter.com/4CJ4kaJf0G

— WWG1WGA??❤️ (@WWG1WGA_1Q) July 12, 2026



Εκρήξεις σε πολλές περιοχές

Σύμφωνα με ιρανικά επίσημα ενημέρωσης, σειρά επιθέσεων σημειώθηκε σε διάφορες τοποθεσίες σε όλη την επαρχία Χορμοζγκάν στο νότιο Ιράν.

Εκρήξεις αναφέρθηκαν στο Jask, το Qeshm, το Bandar Abbas και το Sirik στην επαρχία, όπου αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν αναφέρθηκαν θύματα αμάχων ή ζημιές σε υποδομές.

Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της νότιας επαρχίας Χουκζεστάν του Ιράν, στο πρακτορείο ειδήσεων Mehr, δύο τοποθεσίες στην πόλη Αχβάζ στοχοθετήθηκαν. Η περιοχή αυτή είναι γνωστή για τη βιομηχανία πετρελαίου, ενώ οι αρχές αξιολογούν τις ζημιές από τις επιθέσεις. Επιπλέον, χτύπημα αναφέρθηκε και στην βόρεια πόλη Αντιμέσκ.

«Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, η αποψινή επίθεση είχε στόχο τον πύργο των τηλεπικοινωνιών» στην κομητεία Σιρίκ, ανέφερε η IRIB σε ξεχωριστή έκθεση, προσθέτοντας ότι ήταν «η ίδια τοποθεσία που επλήγη επίσης κατά τη διάρκεια προηγούμενων επιθέσεων».

Footage shows large columns of smoke rising along the Ahvaz–Haftgel highway in Iran's Khuzestan Province. pic.twitter.com/ONTSvgmasD

— Open Source Intel (@Osint613) July 12, 2026



«Το Ιράν δεν έχει επιτεθεί πουθενά - Άσκηση δικαιώματος αυτοάμυνας»

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X τα ξημερώματα της Δευτέρας, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Esmaeil Baqaei απάντησε στις δηλώσεις εκπροσώπου του ΟΗΕ, οι οποίες είχαν εκφράσει την ανησυχία τους για τα ιρανικά πλήγματα κατά των αμερικανικών βάσεων στις περιφερειακές χώρες και σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

«Αυτή η κατάσταση δεν είναι μια "στρατιωτική αντιπαράθεση" αλλά μάλλον η συνέχιση της απροκάλυπτης στρατιωτικής επίθεσης που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το σιωνιστικό καθεστώς κατά του Ιράν», ανέφερε.

Τόνισε ότι το Ιράν δεν έχει ξεκινήσει εχθροπραξίες, αλλά ενεργεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

«Το Ιράν δεν έχει επιτεθεί πουθενά», δήλωσε. «Τα πλήγματα του Ιράν εναντίον στρατιωτικών βάσεων και περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, που βρίσκονται στη νότια ακτή του Περσικού Κόλπου, είναι η άσκηση του εγγενούς δικαιώματος της αυτοάμυνας βάσει του διεθνούς δικαίου.»

Ο Μπακαέι υποστήριξε περαιτέρω ότι η ευθύνη για την κλιμάκωση ανήκει στα περιφερειακά κράτη που φιλοξενούν αμερικανικά στρατιωτικά περιουσιακά στοιχεία, προτρέποντάς τα να εμποδίσουν το έδαφός τους να χρησιμοποιηθεί για να εξαπολύσει επιθέσεις στο Ιράν.

Επανέλαβε ότι είναι «ανεύθυνο» να επικρίνει το Ιράν επειδή υπερασπίστηκε τον εαυτό του, ενώ απέτυχε να καταστήσει τους επιτιθέμενους υπεύθυνους για τις «κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου».

Mr. Spokesperson,

This is not a “military confrontation.” It is the continuation of a blatant and unprovoked act of aggression initiated on 28 February by the United States and Israel.

Iran does not “attack.” Iran’s strikes on U.S. military bases and assets stationed in the… pic.twitter.com/KQVkc2DbZL

— Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) July 12, 2026



Διαβάστε επίσης