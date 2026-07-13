Νέο μπαράζ χτυπημάτων στον Περσικό από ΗΠΑ και Ιράν - Διελκυστίνδα τα Στενά του Ορμούζ

«Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν ζωτικό θαλάσσιο διάδρομο για το παγκόσμιο εμπόριο. Το Ιράν δεν το ελέγχει», δήλωσε η CENTCOM

Μάνος Χατζηγιάννης

Νέο μπαράζ χτυπημάτων στον Περσικό από ΗΠΑ και Ιράν - Διελκυστίνδα τα Στενά του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η CENTCOM ανακοίνωσε νέα επιθέσεις στις 12 Ιουλίου κατά ιρανικών στόχων για να μειώσει την ικανότητα του Ιράν να απειλεί τη διεθνή ναυτιλία στα Στενά του Ορμούζ.
  • Οι αμερικανικές επιθέσεις στόχευσαν συστήματα αεροπορικής άμυνας, ραντάρ, πυραύλους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και μικρά σκάφη.
  • Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν στην αεροπορική βάση Πρίγκιπας Χασάν στην Ιορδανία με πυραύλους και drones, πλήττοντας αποθήκες καυσίμων και πυρομαχικών.
  • Ιρανικά κρατικά μέσα ανέφεραν εκτεταμένες επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων και πλοίων στην περιοχή, χωρίς ανεξάρτητη επιβεβαίωση.
  • Η CENTCOM τόνισε ότι το Ιράν δεν ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ, που αποτελούν ζωτικό διάδρομο για το παγκόσμιο εμπόριο.
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Νέο μπαράζ χτυπημάτων σημειώθηκε τις πρωινές ώρες στην περιοχή του Περσικού Κόλπου στην ασταμάτητη σύγκρουση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν στις 12 Ιουλίου, πλήττοντας δεκάδες στόχους σε διάφορες τοποθεσίες, σε μια προσπάθεια να αποδυναμώσει την ικανότητα της Τεχεράνης να επιτεθεί στη διεθνή ναυτιλία στα Στενά του Ορμούζ.

Η CENTCOM ανέφερε ότι οι στόχοι περιλάμβαναν ιρανικά συστήματα αεροπορικής άμυνας, παράκτιες εγκαταστάσεις ραντάρ, πυραυλικές και μη επανδρωμένες αεροπορικές δυνατότητες, καθώς και μικρά σκάφη.
Ανέφερε επίσης ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν μαχητικά αεροσκάφη και πολεμικά πλοία των ΗΠΑ, μαζί με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μίας χρήσης και, για πρώτη φορά, μη επανδρωμένα θαλάσσια σκάφη μίας χρήσης.
«Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν ζωτικό θαλάσσιο διάδρομο για το παγκόσμιο εμπόριο. Το Ιράν δεν το ελέγχει», δήλωσε το CENTCOM.

Από την πλευρά του οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) δήλωσαν ότι στόχευσαν διάφορες αποθήκες πυραύλων και εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων στην αεροπορική βάση «Πρίγκιπας Χασάν» της Ιορδανίας, ως απάντηση σε αυτό που περιέγραψαν ως επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον ιρανικών παράκτιων στρατιωτικών βάσεων.
Σε δήλωσή του το IRGC ανέφερε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.
Η αεροπορική βάση «Πρίγκιπας Χασάν» χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ και τις συμμαχικές δυνάμεις για περιφερειακές επιχειρήσεις.

Κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ισχυρίστηκαν νωρίς τη Δευτέρα ότι το Ιράν είχε εξαπολύσει ένα νέο κύμα επιθέσεων με πυραύλους και drones εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων και ναυτικών δυνάμεων σε ολόκληρη την περιοχή.

Το Nour News, το οποίο συνδέεται με το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, ανέφερε ότι είχαν ξεκινήσει «εκτεταμένες επιθέσεις με πυραύλους και drones» εναντίον αμερικανικών βάσεων και πλοίων.

Το «Sabereen News», ένα κανάλι στο Telegram που είναι κοντά σε ένοπλες ομάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν, ισχυρίστηκε ότι είχαν εκτοξευθεί αρκετοί βαλλιστικοί πύραυλοι από το δυτικό και κεντρικό Ιράν προς αμερικανικές στρατιωτικές θέσεις στην περιοχή.

Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν μπόρεσαν να επαληθευτούν από ανεξάρτητη πηγή, ενώ δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τον αμερικανικό στρατό.

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