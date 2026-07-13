Ραχόι: Θύελλα αντιδράσεων για το ρατσιστικό σχόλιο κατά της Εθνικής Γαλλίας

Snapshot Ο πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας Μαριάνο Ραχόι προκάλεσε σάλο με ρατσιστικές δηλώσεις για τη σύνθεση της Εθνικής Γαλλίας πριν το Μουντιάλ.

Η δήλωση του Ραχόι καταδικάστηκε έντονα από πολιτικούς και κόμματα στη Γαλλία και την Ισπανία, χαρακτηρίστηκε ως προσβολή και ρατσιστική επίθεση.

Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα της Ισπανίας χαρακτήρισε «ντροπή» τις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού.

Παρόμοιες ρατσιστικές επιθέσεις έχουν σημειωθεί πρόσφατα και κατά του αστέρα της Γαλλίας Κιλιάν Εμπαπέ και της ίδιας της γαλλικής ομάδας.

Η ένταση γύρω από τις δηλώσεις σαρώνει πριν από τη σημαντική ποδοσφαιρική αναμέτρηση μεταξύ Ισπανίας και Γαλλίας. Snapshot powered by AI

Αντιδράσεις έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού της Ισπανίας, Μαριάνο Ραχόι. Η τοποθέτησή του για τη σύνθεση της εθνικής ομάδας της Γαλλίας προκάλεσε άμεση και σφοδρή καταδίκη από σύσσωμη την αριστερά και το κέντρο τόσο στη Γαλλία όσο και στην πατρίδα του, ρίχνοντας βαριά σκιά πριν από την επικείμενη ποδοσφαιρική αναμέτρηση των δύο χωρών.

Σε άρθρο γνώμης που συνέγραψε στην ισπανική εφημερίδα El Debate, ο Ραχόι, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός της Ισπανίας από το 2011 έως το 2018 με το κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα, αναφέρθηκε στην ομάδα της Γαλλίας. Αν και αναγνώρισε ότι πρόκειται για ένα σύνολο «πολύ υψηλού επιπέδου», έσπευσε να προσθέσει τη φράση «φυσικά, χωρίς Γάλλους», στοχεύοντας ευθέως και με ξεκάθαρα ρατσιστική διάθεση την αφρικανική καταγωγή πολλών Γάλλων διεθνών ποδοσφαιριστών.

Οι αντιδράσεις στο Παρίσι και τη Μαδρίτη υπήρξαν έντονες. Ο Πιερ-Αλεξάντρ Ανγκλάντ, κεντρώος Γάλλος βουλευτής και πρόεδρος της επιτροπής ευρωπαϊκών υποθέσεων της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, έκανε λόγο για μια «σοβαρή προσβολή κατά της γαλλικής μας ομάδας και κατά της χώρας μας». Στο ίδιο μήκος κύματος, ο ηγέτης του γαλλικού κομμουνιστικού κόμματος, Φαμπιέν Ρουσέλ, κατηγόρησε τον Ραχόι ότι επιστρατεύει τον «κραυγαλέο ρατσισμό» για να πλήξει το ηθικό μιας «όμορφης ομάδας».

Στην Ισπανία, το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα (PSOE) του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία χαρακτηρίζει «ντροπή» το γεγονός ότι ένας άνθρωπος που υπηρέτησε στο ύπατο αξίωμα της χώρας προβαίνει σε τέτοιου είδους δηλώσεις. «Είναι ντροπή που ο Μαριάνο Ραχόι, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της ισπανικής κυβέρνησης, κάνει τέτοιου είδους δηλώσεις» διεμήνυσε.

Με το άρθρο του ο Ραχόι επέλεξε να επιτεθεί και στην αριστερά, δηλώνοντας με ειρωνεία ότι δεν συμπαθεί «ούτε τους διάβολους ούτε τους κόκκινους». Η αναφορά αυτή αποτελούσε αιχμή για την εθνική ομάδα του Βελγίου, γνωστή ως «Κόκκινοι Διάβολοι», η οποία είχε ηττηθεί λίγες ημέρες νωρίτερα από την Ισπανία.

Μόλις μια εβδομάδα πριν, η Ιμπι Κασάδο, αναπληρώτρια κυβερνήτης της επαρχίας Μεντόσα στην Αργεντινή, αποκάλεσε τη Γαλλία «αφρικανική ομάδα, χωρίς καθόλου τρόπους», γεγονός που ανάγκασε τη γαλλική πρεσβεία στην Αργεντινή να της απαγορεύσει την είσοδο στις εγκαταστάσεις της.

Παράλληλα, στο στόχαστρο βρέθηκε και ο σούπερ σταρ της Γαλλίας, Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος δέχθηκε μια πρωτοφανή διαδικτυακή λεκτική επίθεση από τη γερουσιαστή της Παραγουάης, Σελέστε Αμαρίγια. Η Αμαρίγια αμφισβήτησε τη γαλλική ταυτότητα του επιθετικού της Ρεάλ Μαδρίτης, αποκαλώντας τον «κτήνος» και «αποικιοκρατούμενο Καμερουνέζο που προσποιείται ότι είναι Γάλλος». Η απάντηση του Εμπαπέ μέσω της πλατφόρμας X ήταν άμεση και πληρωμένη, χαρακτηρίζοντας τη γερουσιαστή «αξιοκαταφρόνητη γυναίκα και ανάξια της θέσης της».