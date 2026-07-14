Νέες αποκαλύψεις στην υπόθεση του θανάτου του 20χρονου στο Άργος - Η παραδοχή του ενός αστυνομικού

Τι λέει ο ιατροδικαστης Δημήτρης Γαλεντερης

Κατερίνα Ρίστα

Νέες αποκαλύψεις στην υπόθεση του θανάτου του 20χρονου στο Άργος - Η παραδοχή του ενός αστυνομικού

Απολογήθηκαν στο Ναύπλιο οι δύο αστυνομικοί που κατηγορούνται για τον τραυματισμό του 20χρονου έπειτα απο πυροβολισμούς κατα τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος.

Eurokinissi
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας από τους κατηγορούμενους αστυνομικούς ισχυρίστηκε ότι πυροβόλησε προς τον τοίχο για εκφοβισμό και όχι εναντίον του 20χρονου Θοδωρή.
  • Ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης βρήκε βλήμα μεγάλου όγκου στον εγκέφαλο του θύματος, το οποίο δεν φαίνεται να προέρχεται από εξοστρακισμό.
  • Η χρήση πυροβόλου όπλου κατά προσώπου που τρέπεται σε φυγή απαγορεύεται από το θεσμικό πλαίσιο της Ελληνικής Αστυνομίας.
  • Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν συνολικά 21 φορές και η κατηγορία τους αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία.
  • Οι δύο αστυνομικοί παραμένουν κρατούμενοι και θα οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού μετά την απαγγελία της νέας κατηγορίας.
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Ένας εκ των δύο κατηγορούμενων αστυνομικών φέρεται να υποστηρίζει στην απολογία του ότι δεν πυροβόλησε στον αέρα, αλλά προς τον τοίχο, με σκοπό, όπως ισχυρίζεται, τον εκφοβισμό και όχι τη στόχευση του Θοδωρή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο αστυνομικός αναφέρει ότι βρισκόταν σε διαφορετική θέση από τον συνάδελφό του, ότι άρχισε να πυροβολεί αφού προηγήθηκαν οι πυροβολισμοί του δεύτερου αστυνομικού και πως έριξε προς τον τοίχο, χωρίς να έχει αντιληφθεί ότι ο 20χρονος είχε φτάσει στο συγκεκριμένο σημείο.

Παράλληλα, απορρίπτει τον ισχυρισμό περί ενδεχόμενου δόλου, υποστηρίζοντας ότι οι βολές ηταν εκφοβισμού. Σύμφωνα με την αξονική τομογραφία που έφερε στο φως το Star, εκτιμάται από τους επιστήμονες ότι δίνει την απάντηση για το τι έγινε εκείνη τη μοιραία νύχτα.

Όπως σχολιάζει ο ιατροδικαστης Δημήτρης Γαλεντερης, διακρίνεται βλήμα μεγάλου όγκου εντός της εγκεφαλικής ουσίας, στοιχείο που, κατά την άποψή του, δεν συνάδει με την εκδοχή ότι πρόκειται για θραύσμα από εξοστρακισμό. Όπως αναφέρει, το εύρημα φαίνεται να αποδυναμώνει τον ισχυρισμό ότι ο τραυματισμός ήταν αποτέλεσμα ατυχηματικού περιστατικού κατά τη διάρκεια προειδοποιητικών πυροβολισμών. Η τελική αξιολόγηση, ωστόσο, των ευρημάτων είναι στη δικαιοσύνη.

Παράλληλα, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και η τήρηση των κανόνων εμπλοκής της Ελληνικής Αστυνομίας. Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η χρήση πυροβόλου όπλου απαγορεύεται εναντίον προσώπου που τρέπεται σε φυγή προκειμένου να αποφύγει νόμιμο έλεγχο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο 20χρονος φέρεται να δέχθηκε τη σφαίρα ενώ έτρεχε προς το εγκαταλελειμμένο κτίριο.

Η υπόθεση προκαλεί ακόμη μεγαλύτερο προβληματισμό καθώς, σύμφωνα με τη δικογραφία, οι δύο αστυνομικοί φέρονται να πυροβόλησαν συνολικά 21 φορές. Οι δύο αστυνομικοί παραμένουν κρατούμενοι, ενώ μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας από απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ανθρωποκτονία αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να αξιολογούν το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και οι ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες. Οι δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ αφού τους απαγγελθεί η νέα κατηγορία θα οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού.

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