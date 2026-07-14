Γαλλία: Έξι συλλήψεις για τη φωτιά στο Φοντενεμπλό - Ανάμεσά τους και εθελοντής πυροσβέστης

Snapshot Έξι άτομα συνελήφθησαν για τις πυρκαγιές στο δάσος Φοντενεμπλό, μεταξύ αυτών και ένας εθελοντής πυροσβέστης.

Ο εθελοντής πυροσβέστης ομολόγησε ότι προκάλεσε τη φωτιά βάζοντας φωτιά σε χαμόκλαδα με βενζίνη και αναπτήρα.

Ένας άλλος ύποπτος παραδέχτηκε ότι προκάλεσε ακούσια μια δεύτερη εστία πυρκαγιάς πετώντας τσιγάρο.

Οι πυρκαγιές έχουν καταστρέψει πάνω από 20.000 στρέμματα δάσους στο Φοντενεμπλό. Snapshot powered by AI

Έξι άνθρωποι έχουν τεθεί υπό κράτηση στο πλαίσιο της έρευνας για τις πυρκαγιές που καίνε το Φοντενεμπλό, το κάποτε βασιλικό δάσος και πολύτιμο πνεύμονα πρασίνου για το Παρίσι.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ένας εθελοντής πυροσβέστης που ομολόγησε τις πράξεις του, ανακοίνωσε η εισαγγελία.

Εκτός από τον εθελοντή πυροσβέστη, ο οποίος παραδέχτηκε ότι «έβαλε φωτιά σε χαμόκλαδα χρησιμοποιώντας βενζίνη και έναν αναπτήρα», άλλος ένας ύποπτος ομολόγησε ότι «έβαλε φωτιά κατά λάθος, πετώντας ένα τσιγάρο» σε άλλο σημείο, απ’ όπου ξεκίνησε μια δεύτερη εστία, ανέφερε η εισαγγελέας του Φοντενεμπλό Ντιαν Νγκομσίκ.

Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των τοπικών αρχών, από τις πυρκαγιές έχουν καεί περισσότερα από 20.000 στρέμματα δάσους.

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