Σφοδρή σύγκρουση ΗΠΑ και Κίνας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Μέση Ανατολή

Ο αναπληρωτής μόνιμος αντιπρόσωπος της Κίνας Σουν Λέι και ο Αμερικανός πρεσβευτής Μάικ Γουόλτς αντάλλαξαν σφοδρά λεκτικά πυρά στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών κατά τη διάρκεια συζήτησης για την κρίση στην Υεμένη.

Ο εκπρόσωπος του Πεκίνου εξαπέλυσε σκληρή επίθεση, κατηγορώντας ευθέως την αμερικανική πλευρά ότι οδηγεί ολόκληρη την περιοχή στην καταστροφή. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο Σουν Λέι, οι ΗΠΑ φέρουν μια αδιαμφισβήτητη ευθύνη για την τωρινή έκρυθμη κατάσταση στην Υεμένη και στην Ερυθρά Θάλασσα. Η Κίνα θεωρεί ότι η Ουάσινγκτον υπονομεύει συστηματικά τη σταθερότητα.

Την ίδια ώρα, ο Κινέζος διπλωμάτης τόνισε ότι η αμερικανική κυβέρνηση εμποδίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να μπει ένα οριστικό τέλος στις εχθροπραξίες, να προστατευτεί ο άμαχος πληθυσμός στη Γάζα και να αποτραπεί η περαιτέρω κλιμάκωση. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ βρέθηκαν στο επίκεντρο της κριτικής του. Χωρίς να υπάρχει καμία σχετική εξουσιοδότηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, και ενώ οι διπλωματικές επαφές ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη βρίσκονταν σε εξέλιξη, οι αμερικανικές δυνάμεις προχώρησαν σε αεροπορικά πλήγματα. Αυτό έσπρωξε ξανά την περιοχή στο χείλος της αβύσσου.

Η αμερικανική απάντηση και το εμπάργκο όπλων

Η τοποθέτηση αυτή του Σουν Λέι δεν ήταν τυχαία. Ήταν μια άμεση απάντηση στις κατηγορίες που είχε διατυπώσει νωρίτερα ο Μάικ Γουόλτς. Ο Αμερικανός πρεσβευτής είχε κατηγορήσει ανοιχτά το Πεκίνο ότι κάνει τα στραβά μάτια στην παραβίαση των διεθνών κυρώσεων. Όπως ανακοινώθηκε από το βήμα του οργανισμού, ο Γουόλτς ανέφερε ότι κινεζικές επιχειρήσεις και οντότητες, μαζί με το Ιράν, έχουν παραβιάσει το ψήφισμα 2216 χωρίς να υποστούν καμία απολύτως συνέπεια.

Πάντως, η αμερικανική πλευρά επιμένει ότι η ροή όπλων προς τους αντάρτες Χούθι πρέπει να σταματήσει αμέσως. Το συγκεκριμένο ψήφισμα, το οποίο εγκρίθηκε το 2015, απαιτεί από τους Χούθι να τερματίσουν τη βία και να αποσυρθούν από τις περιοχές που ελέγχουν στην Υεμένη. Προβλέπει επίσης ένα αυστηρό εμπάργκο όπλων και πάγωμα περιουσιακών στοιχείων για τα ηγετικά στελέχη της οργάνωσης.

Ο Κινέζος εκπρόσωπος έκλεισε την παρέμβασή του με μια αιχμηρή αναφορά. Κάλεσε τις ΗΠΑ να κοιτάξουν τις δικές τους ευθύνες αντί να επιδιώκουν να συκοφαντούν άλλες χώρες.

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