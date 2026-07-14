Οι Χούθι ισχυρίζονται ότι κατέρριψαν σαουδαραβικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος

Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι της Υεμένης υποστήριξαν σήμερα ότι κατέρριψαν ένα σαουδαραβικό, αναγνωριστικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, την επομένη των εκατέρωθεν επιθέσεων, έπειτα από πολλά χρόνια εκεχειρίας μεταξύ της Σαναά και του Ριάντ.

Σύμφωνα με τη δήλωση που εξέδωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρέ, το αεροσκάφος που επλήγη είναι τύπου Wing Loong II. Πρόκειται για ένα κινεζικής κατασκευής, υψηλών δυνατοτήτων μη επανδρωμένο αεροσκάφος μέσου υψομέτρου και μεγάλης εμβέλειας, το οποίο η Σαουδική Αραβία χρησιμοποιεί συστηματικά για αποστολές επιτήρησης και προσβολής επίγειων στόχων.

Ο Σαρέ τόνισε ότι το συγκεκριμένο αεροσκάφος εκτελούσε «εχθρικές αποστολές» τα ξημερώματα στην επαρχία της κεντρικής Υεμένης προτού καταρριφθεί από την αντιαεροπορική άμυνα των ανταρτών.

Η απώλεια ενός τόσο ακριβού και τεχνολογικά προηγμένου μέσου δείχνει ότι οι Χούθι διατηρούν αν όχι ακέραιες, τουλάχιστον ισχυρές, τις αμυντικές και επιθετικές τους δυνατότητες. Αυτή η νέα κατάρριψη drone έρχεται να επιβεβαιώσει τους φόβους των αναλυτών ότι η πολυετής περίοδος σχετικής ηρεμίας έχει φτάσει στο τέλος της. Οι εκατέρωθεν επιθέσεις των προηγούμενων ημερών είχαν ήδη προετοιμάσει το έδαφος για μια νέα, σφοδρή στρατιωτική αντιπαράθεση.

Η Σαουδική Αραβία, η οποία ηγείται του στρατιωτικού συνασπισμού που στηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, δεν έχει προβεί ακόμα σε επίσημο σχολιασμό της απώλειας του αεροσκάφους της.

Η κατάρριψη drone σε αυτή τη χρονική συγκυρία δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο τοπικό επεισόδιο. Την ίδια ώρα που οι Χούθι αναζωπυρώνουν το εσωτερικό μέτωπο με τη Σαουδική Αραβία, συνεχίζουν να αποτελούν τον βασικό αποσταθεροποιητικό παράγοντα στις διεθνείς θαλάσσιες διόδους της περιοχής, πραγματοποιώντας επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν. Η κατάρρευση της εκεχειρίας με το Ριάντ ενδέχεται να συνδέεται άμεσα με τις ευρύτερες περιφερειακές ισορροπίες και τις πιέσεις που δέχεται το Ιράν.

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