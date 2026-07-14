ΟΗΕ: Παρατείνεται η υποχρέωση υποβολής εκθέσεων για τις επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα

Snapshot Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε την Απόφαση 2826, που παρατείνει για έξι μήνες την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων για τις επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η απόφαση κατατέθηκε από κοινού από την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες και υποστηρίχθηκε από 13 μέλη του Συμβουλίου, ενώ Ρωσία και Κίνα απείχαν.

Ο Γενικός Γραμματέας θα συνεχίσει να ενημερώνει το Συμβούλιο Ασφαλείας για τις επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυτιλίας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η Ελλάδα τονίζει την οξεία απειλή των επιθέσεων των Χούθι και τη σημασία της παράτασης της υποβολής εκθέσεων για την παρακολούθηση των επιθέσεων.

Η Ελλάδα συμβάλλει ενεργά στην προστασία της ναυσιπλοΐας και της θαλάσσιας ασφάλειας μέσω της ευρωπαϊκής ναυτικής επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ». Snapshot powered by AI

Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε την Απόφαση 2826, η οποία κατατέθηκε από κοινού από την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες και παρατείνει για ακόμη έξι μήνες την υποχρέωση του Γενικού Γραμματέα να υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με τις επιθέσεις των Χούθι εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονται από την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας.

Η Απόφαση έλαβε την υποστήριξη 13 μελών του Συμβουλίου, ενώ η Ρωσική Ομοσπονδία και η Κίνα απείχαν από την ψηφοφορία.

Βάσει της Απόφασης, ο Γενικός Γραμματέας θα συνεχίσει να ενημερώνει το Συμβούλιο Ασφαλείας για τις επιθέσεις των Χούθι κατά της εμπορικής ναυτιλίας στην Ερυθρά Θάλασσα, επιτρέποντας στα μέλη του Συμβουλίου να παραμένουν ενήμερα για τις εξελίξεις που επηρεάζουν τα πλοία τα οποία δραστηριοποιούνται κατά μήκος της συγκεκριμένης θαλάσσιας οδού.

Η εξάμηνη παράταση διατηρεί σε ισχύ τον υφιστάμενο μηχανισμό υποβολής εκθέσεων και διασφαλίζει τη συνεχή εξέταση από το Συμβούλιο Ασφαλείας των επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στην περιοχή.

Στην αιτιολόγηση ψήφου της, η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβυς Αγλαΐα Μπαλτά, χαιρέτισε την υιοθέτηση της Απόφασης και ευχαρίστησε τις Ηνωμένες Πολιτείες, που συνέταξαν από κοινού με την Ελλάδα την Απόφαση, καθώς και τα μέλη του Συμβουλίου για την εποικοδομητική συνεργασία τους.

Τόνισε ότι η απειλή που συνιστούν οι επιθέσεις των Χούθι κατά της διεθνούς ναυτιλίας και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας παραμένει οξεία, ενώ επισήμανε ότι η παράταση της μηνιαίας υποβολής εκθέσεων παρέχει σταθερή βάση για την επαλήθευση και την παρακολούθηση των επιθέσεων.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σταθερή συμβολή της Ελλάδας στην προστασία της ναυσιπλοΐας και της θαλάσσιας ασφάλειας μέσω του ηγετικού και επιχειρησιακού της ρόλου στην ευρωπαϊκή ναυτική επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ».

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