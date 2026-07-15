ΗΠΑ: Άνδρας μαχαίρωσε υπάλληλο σε εμπορικό κέντρο λόγω της θρησκείας του

Ο δράστης, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο 48χρονος Πίτερ Μάικλ Λάρσεν

Ο άνδρας που ξυλοκοπήθηκε από περαστικούς αφού μαχαίρωσε έναν υπάλληλο σε ένα εμπορικό κέντρο στην Γιούτα των ΗΠΑ την Δευτέρα, δήλωσε στις αρχές ότι στοχοποίησε το θύμα επειδή ήταν μουσουλμάνος, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο δράστης ομολόγησε ότι «θέλει να σκοτώνει Μουσουλμάνους», ενώ η αστυνομία της Γιούτα προειδοποίησε ότι ο άνδρας αποτελεί «σημαντικό κίνδυνο για το κοινό, αν αφεθεί ελεύθερος, λόγω των ιδεολογιών του καθώς και επειδή είχε προσχεδιάσει επιθέσεις που θα είχαν ως αποτέλεσμα πολλά θύματα».

Ο δράστης, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο 48χρονος Πίτερ Μάικλ Λάρσεν, κρατείται σε σωφρονιστικό ίδρυμα στην Γιούτα, ενώ διεξάγεται έρευνα σε βάρος του για απόπειρα φόνου και χρήση απαγορευμένου επικίνδυνου όπλου.

«Ο ύποπτος είπε ότι στοχοποίησε το θύμα με πρόθεση να το σκοτώσει εξαιτίας της θρησκείας του, δηλαδή, επειδή ήταν μουσουλμάνος», αναφέρεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας.

Ο δράστης, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο 48χρονος Πίτερ Μάικλ Λάρσεν Αστυνομία της Γιούτα

Το χρονικό της επίθεσης

Το περιστατικό έλαβε χώρα τη Δευτέρα στο εμπορικό κέντρο Valley Fair Mall γύρω στις 15:00 (τοπική ώρα).

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Salt Lake Tribune, ο δράστης πλησίασε τον εργαζόμενο, τον ρώτησε πώς ονομάζεται, τον ρώτησε για τη θρησκεία του και του είπε ότι θέλει ένα μπουκάλι νερό. Όταν το θύμα γύρισε την πλάτη για να πιάσει το νερό, ο δράστης άρχισε να τον μαχαιρώνει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Τότε, άνθρωποι που βρέθηκαν μπροστά στο συμβάν έσπευσαν να ακινητοποιήσουν τον άνδρα, μέχρι να φτάσουν οι αρχές. Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας δείχνει έναν περαστικό να παλεύει με τον δράστη, προσπαθώντας να του αφαιρέσει το μαχαίρι από τα χέρια, ενώ ένας άλλος του πετάει αντικείμενα.

Στη συνέχεια, δύο άνδρες κρατούν τον δράστη ακινητοποιημένο, ενώ ένας ακόμη τον χτυπάει στο πρόσωπο.

«Πέτα το μαχαίρι! Πέτα το! Πέτα το!» ακούγεται να φωνάζει ένας από τους άνδρες στον δράστη, καθώς τον χτυπάει μέχρι που τελικά πέφτει αναίσθητος στο έδαφος.

Video shows the moments after a man stabbed a kiosk employee at Valley Fair Mall in West Valley, UT



Bystanders intervened, eventually stopping the man, throwing things, & hitting him.



Police took him into custody.

The employee went to hospital for surgery.



?: Dihanna Patti pic.twitter.com/diHcqYovdm — Sarah Murphy (@SarahMurphyTV) July 14, 2026

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο News 4 Utah, ο υπάλληλος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο όπου και υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Για να υποστηρίξει τον υπάλληλο στην ανάρρωσή του, ένας φίλος του διοργάνωσε μια καμπάνια GoFund Me, στην οποία αναφέρεται ότι ο μουσουλμάνος μαχαιρώθηκε 15 φορές και χρειάζεται χειρουργικές επεμβάσεις. Μέχρι στιγμής, έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 38.000 δολάρια.

Η καμπάνια που διοργάνωσε ο φίλος του θύματος GoFundMe

Ο δράστης νοσηλεύεται επίσης λόγω τραυμάτων που υπέστη όταν ξυλοκοπήθηκε από τους περαστικούς.

Οργανώσεις για τα δικαιώματα των Μουσουλμάνων, συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου Αμερικανοϊσλαμικών Σχέσεων, καταδίκασαν το επεισόδιο.

Αμερικανοί υποστηρικτές των ανθρώπινων δικαιωμάτων έχουν επισημάνει την αύξηση της ισλαμοφοβίας εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 και πιο πρόσφατα εξαιτίας των αντιμεταναστευτικών πολιτικών, της ιδεολογίας περί ανωτερότητας των λευκών και του αντίκτυπου του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα.

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