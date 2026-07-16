Μέση Ανατολή: Σφοδρά πλήγματα στο Ιράν - Εκκενώθηκε νοσοκομείο παιδιών με καρκίνο

Snapshot Σφοδρές εκρήξεις σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των Μπαντάρ Αμπάς, Αχβάζ και Τσαμπαχάρ.

Το νοσοκομείο «Σαχίντ Μπαγκαΐ» στο Αχβάζ, που περιθάλπει παιδιά με καρκίνο, εκκενώθηκε προσωρινά λόγω πυραυλικών πληγμάτων.

Δεν έχουν αναφερθεί θύματα από τις επιθέσεις, αλλά προκλήθηκαν ζημιές σε κατοικίες και σπάσιμο τζαμιών στην περιοχή.

Το Κουβέιτ αντιμετωπίζει επιθέσεις από ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και έχει ενεργοποιήσει τα συστήματα αεράμυνας.

Οι αρχές του Κουβέιτ χαρακτήρισαν την ιρανική επιθετικότητα «εγκληματική» και κάλεσαν τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας. Snapshot powered by AI

Εκρήξεις αναφέρθηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης σε αρκετές περιοχές του Ιράν, μεταξύ των οποίων η λιμενική πόλη Μπαντάρ Αμπάς, καθώς και οι νότιες πόλεις Αχβάζ και Τσαμπαχάρ, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Για πλήγματα με πυραύλους στην περιοχή γύρω από το νοσοκομείο «Σαχίντ Μπαγκαΐ» στο Αχβάζ έκαναν λόγο τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με την ιρανική κρατική ραδιοτηλεόραση IRIB, το ιατρικό κέντρο, το οποίο φιλοξενεί και περιθάλπει παιδιά με καρκίνο, εκκενώθηκε προσωρινά μετά την επίθεση.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι τέσσερα σημεία στην ευρύτερη περιοχή της πόλης επλήγησαν, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Ο Βαλιόλα Χαγιάτι, αναπληρωτής κυβερνήτης της επαρχίας Χουζεστάν αρμόδιος για θέματα ασφάλειας και επιβολής του νόμου, δήλωσε, σύμφωνα με την IRIB, ότι από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές σε κοντινές κατοικίες, ενώ έσπασαν τα τζάμια σε ορισμένες οικιστικές μονάδες.

Οι αναφορές αυτές ακολούθησαν την ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) για νέο γύρο αεροπορικών επιδρομών εναντίον του Ιράν.

Το υπουργείο Υγείας του Ιράν έδωσε επίσης τα τελευταία στοιχεία για τα θύματα μετά την έναρξη αυτού του πρόσφατου γύρου επιθέσεων, λέγοντας ότι μέχρι στιγμής περισσότεροι από 300 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, και τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί.

Ιρανικά πλήγματα στο Κουβέιτ

Η αεράμυνα του Κουβέιτ βρίσκεται σε επιχείρηση αντιμετώπισης επιθέσεων από εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού της χώρας.

Το Γενικό Επιτελείο έκανε λόγο για «ιρανική επιθετικότητα», χαρακτηρίζοντάς την «εγκληματική», και ανέφερε ότι οι ήχοι εκρήξεων που ενδέχεται να ακούγονται οφείλονται στην ενεργοποίηση των συστημάτων αεράμυνας για την αναχαίτιση των επιθέσεων.

Οι αρχές του Κουβέιτ κάλεσαν τους πολίτες να τηρούν τις οδηγίες ασφαλείας και προστασίας που εκδίδονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στο Μπαχρέιν ήχησαν οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής, ενώ αργότερα έγινε γνωστό ότι χτυπήθηκε ξανά το αρχηγείο του Πέμπτου αμερικανικού στόλου, στη Μανάμα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ακούστηκαν περί τις 10 εκρήξεις από το σημείο, με την αεράμυνα της χώρας να καταρρίπτει στόχους.

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