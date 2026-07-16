Γάλλος καταζητούμενος της Ιντερπόλ συνελήφθη με κόκκινα εσώρουχα στην Ταϊλάνδη
Σε βάρος του είχε εκδοθεί κόκκινη ειδοποίηση κατόπιν αιτήματος του Λουξεμβούργου
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- Ο 29χρονος Γάλλος Yanis Chirrane συνελήφθη σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο Πουκέτ της Ταϊλάνδης κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης.
- Είχε εκδοθεί «κόκκινη ειδοποίηση» από την Ιντερπόλ κατόπιν αιτήματος του Λουξεμβούργου για σοβαρά αδικήματα, όπως ένοπλη ληστεία, απαγωγή και ξέπλυμα χρήματος.
- Ο Chirrane βρέθηκε ημίγυμνος, φορώντας μόνο κόκκινα εσώρουχα, τη στιγμή της σύλληψής του.
- Αντιμετωπίζει πλέον την έκδοσή του στο Λουξεμβούργο για να δικαστεί για τα αδικήματα που του αποδίδονται.
- Η σύλληψή του έγινε εν μέσω αυστηρότερων τοπικών ελέγχων στις μετακινήσεις και τη μετανάστευση στην Ταϊλάνδη.
Ένας 29χρονος Γάλλος φυγάς για τον οποίο η Ιντερπόλ είχε εκδώσει «κόκκινη ειδοποίηση» συνελήφθη σε αστυνομική έφοδο μέσα στο δωμάτιο ξενοδοχείου στο Πουκέτ της Ταϊλάνδης.
Ο Yanis Chirrane, καταζητείτο κατόπιν αιτήματος του Λουξεμβούργου για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα χρημάτων που προέρχονταν από εγκληματική δραστηριότητα, απαγωγή, παράνομη κράτηση, ομηρεία, ένοπλη ληστεία που διαπράχθηκε από δύο ή περισσότερους δράστες, καθώς και για εκβιασμό και εκβιασμό με απειλές.
Φωτογραφίες που δημοσιοποίησε η αστυνομία έδειχναν αστυνομικούς να συλλαμβάνουν τον αιφνιδιασμένο Chirrane στο δωμάτιό του, ενώ φορούσε κόκκινο μποξεράκι, ημίγυμνος πάνω στο κρεβάτι. Τώρα αντιμετωπίζει την έκδοσή του στο Λουξεμβούργο.