Γάλλος καταζητούμενος της Ιντερπόλ συνελήφθη με κόκκινα εσώρουχα στην Ταϊλάνδη

Snapshot Ο 29χρονος Γάλλος Yanis Chirrane συνελήφθη σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο Πουκέτ της Ταϊλάνδης κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης.

Είχε εκδοθεί «κόκκινη ειδοποίηση» από την Ιντερπόλ κατόπιν αιτήματος του Λουξεμβούργου για σοβαρά αδικήματα, όπως ένοπλη ληστεία, απαγωγή και ξέπλυμα χρήματος.

Ο Chirrane βρέθηκε ημίγυμνος, φορώντας μόνο κόκκινα εσώρουχα, τη στιγμή της σύλληψής του.

Αντιμετωπίζει πλέον την έκδοσή του στο Λουξεμβούργο για να δικαστεί για τα αδικήματα που του αποδίδονται.

Η σύλληψή του έγινε εν μέσω αυστηρότερων τοπικών ελέγχων στις μετακινήσεις και τη μετανάστευση στην Ταϊλάνδη. Snapshot powered by AI

Ένας 29χρονος Γάλλος φυγάς για τον οποίο η Ιντερπόλ είχε εκδώσει «κόκκινη ειδοποίηση» συνελήφθη σε αστυνομική έφοδο μέσα στο δωμάτιο ξενοδοχείου στο Πουκέτ της Ταϊλάνδης.

Ο Yanis Chirrane, καταζητείτο κατόπιν αιτήματος του Λουξεμβούργου για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα χρημάτων που προέρχονταν από εγκληματική δραστηριότητα, απαγωγή, παράνομη κράτηση, ομηρεία, ένοπλη ληστεία που διαπράχθηκε από δύο ή περισσότερους δράστες, καθώς και για εκβιασμό και εκβιασμό με απειλές.

Φωτογραφίες που δημοσιοποίησε η αστυνομία έδειχναν αστυνομικούς να συλλαμβάνουν τον αιφνιδιασμένο Chirrane στο δωμάτιό του, ενώ φορούσε κόκκινο μποξεράκι, ημίγυμνος πάνω στο κρεβάτι. Τώρα αντιμετωπίζει την έκδοσή του στο Λουξεμβούργο.