Δημητρακόπουλος: «Δικαίωση για Τσιάρα και Μηταράκη, ο αγώνας συνεχίζεται στον πολιτικό στίβο»

Snapshot Οι δύο πρώην Υπουργοί αισθάνονται δικαιωμένοι από την απόφαση αρχειοθέτησης.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος τους, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, δήλωσε ότι ο αγώνας τους συνεχίζεται στον πολιτικό στίβο. Snapshot powered by AI

Άμεσα σχολίασαν την αρχειοθέτηση των υποθέσεών τους οι Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης, με ανακοίνωση του πληρεξούσιου δικηγόρου τους, Μιχάλη Δημητρακόπουλου.

Οι δύο τέως Υπουργοί αισθάνονται δικαιωμένοι και τονίζουν πως ο «αγώνας τους συνεχίζεται στον πολιτικό στίβο»

Η ανακοίνωση

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΕ την δικογραφία , που είχε σχηματισθεί , γιατί ΔΕΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ουδεμία παραβατικη συμπεριφορά εκ μέρους των εντολέων μου..

Αποτελεί ΔΙΚΑΙΩΣΗ για τους κκ Κώστα Τσιάρα και Νότη Μηταράκη και ο αγώνας συνεχίζεται πλέον στον πολιτικό στίβο.

Μιχάλης Δημητρακόπουλος, πληρεξούσιος δικηγόρος Κώστα Τσιάρα και Νότη Μηταράκη