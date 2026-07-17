Δανία: Ένας πολίτης σκοτώθηκε κι ένας αστυνομικός τραυματίστηκε από τα πυρά ενόπλου  

Snapshot Ένας πολίτης σκοτώθηκε και ένας αστυνομικός τραυματίστηκε από πυρά ενόπλου στη βόρεια Δανία.

Ο δράστης τραυματίστηκε σοβαρά από πυρά αστυνομικών και νοσηλεύεται.

Το περιστατικό ξεκίνησε όταν αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε αναφορά για πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη.

Οι αστυνομικοί δέχτηκαν πυρά κατά την άφιξή τους και ανταπέδωσαν τα πυρά.

Το κίνητρο του δράστη παραμένει άγνωστο. Snapshot powered by AI

Ένας πολίτης σκοτώθηκε κι ένας αστυνομικός τραυματίστηκε από τα πυρά ενόπλου στην πόλη Νορεσούντμπι, στη βόρεια Δανία. Ο δράστης τραυματίστηκε σοβαρά από πυρά αστυνομικών και διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί μετέβησαν σήμερα σε βιομηχανική ζώνη ύστερα από αναφορές για πυρκαγιά σε κτίριο. Κατά την άφιξή τους δέχτηκαν πυρά, σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία.

Οι αστυνομικοί ανταπέδωσαν τα πυρά, τραυματίζοντας τον ένοπλο. «Αυτός ο άνδρας διακομίστηκε σε νοσοκομείο κι είναι σοβαρά τραυματισμένος», διευκρίνισαν οι αρχές.

«Ένας πολίτης κι ένας αστυνομικός που βρίσκονταν στο σημείο, χτυπήθηκαν από σφαίρες. Ο πολίτης είναι νεκρός. Ο τραυματισμένος αστυνομικός βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση», αναφέρει η ενημέρωση από την αστυνομία. Αδιευκρίνιστο παραμένει μέχρι στιγμής το κίνητρο του δράστη.