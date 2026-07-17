ΗΠΑ: Μαρούλι σε αλυσίδα φαστ φουντ ο «ένοχος» για την επιδημία διάρροιας στη χώρα

Snapshot Περισσότεροι από 1.644 άνθρωποι σε πέντε πολιτείες των ΗΠΑ διαγνώστηκαν με κυκλοσπορίαση από μολυσμένο μαρούλι που προμηθεύτηκε η αλυσίδα Taco Bell.

Το παράσιτο που προκαλεί τη νόσο εντοπίστηκε σε μαρούλι από Μεξικανό προμηθευτή, σύμφωνα με έρευνα της FDA και ανακοίνωση των CDC.

Η επιδημία προκάλεσε 94 νοσηλείες και προκαλεί σοβαρή διάρροια που μπορεί να διαρκέσει πάνω από έναν μήνα αν δεν αντιμετωπιστεί.

Η Taco Bell απέσυρε το μολυσμένο μαρούλι από την εφοδιαστική αλυσίδα σε εθνικό επίπεδο και σχεδιάζει την αντικατάστασή του μέσα σε 24 ώρες σε ορισμένες πολιτείες.

Το Μίσιγκαν επλήγη ιδιαίτερα, με πάνω από 5.000 κρούσματα κυκλοσπορίασης φέτος. Snapshot powered by AI

Οι αμερικανικές υγειονομικές αρχές απέδωσαν την επιδημία διάρροιας που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτήν τη στιγμή στη χώρα σε ένα παράσιτο, το οποίο εντοπίστηκε στο μαρούλι, που πουλούσε η αλυσίδα ταχυφαγείων Taco Bell, σύμφωνα με ανακοίνωση των Κέντρων για τον Έλεγχο και την Πρόληψη των Ασθενειών των ΗΠΑ (CDC).

Μια έρευνα που διεξήχθη σε ομοσπονδιακό επίπεδο από την αμερικανική Υπηρεσία που είναι επιφορτισμένη με την Ασφάλεια των Τροφίμων (FDA) επέτρεψε στο να καθοριστεί ότι η μόλυνση που προκαλεί γαστρο-εντερικές διαταραχές προέρχεται από έναν Μεξικανό προμηθευτή μαρουλιών, τα προϊόντα του οποίου χρησιμοποίησαν τα εστιατόρια Taco Bell σε πέντε αμερικανικές πολιτείες, σύμφωνα με ένα δελτίο Τύπου των CDC.

Περισσότεροι από 1.644 άνθρωποι σε πέντε διαφορετικές αμερικανικές πολιτείες - Ιντιάνα, Κεντάκι, Μίσιγκαν, Οχάιο και Δυτική Βιρτζίνια - διαγνώστηκαν με κυκλοσπορίαση, μια νόσο που προκαλεί μεταξύ άλλων «εκρηκτική διάρροια», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το παράσιτο προκάλεσε 94 νοσηλείες. Το σύνολο αυτών των περιστατικών που καταμέτρησαν τα CDC συνδέονται με το μολυσμένο μαρούλι, το οποίο είχε αγοραστεί από τα Taco Bell, επισημαίνει η υγειονομική αρχή.

«Το συγκεκριμένο συστατικό που προήλθε από τον προμηθευτή μας αποσύρεται για αόριστο χρονικό διάστημα από την εφοδιαστική αλυσίδα μας σε εθνικό επίπεδο και θα αντικατασταθεί εντός 24 ωρών σε ορισμένες πολιτείες», σημειώνει η Taco Bell.

«Θεωρούμε πως η δημόσια υγεία αποτελεί κοινή ευθύνη των εστιατορίων, των προμηθευτών τους και των αρχών και είμαστε υπερήφανοι που ενεργούμε πάντα ταχέως και προληπτικά για να προστατεύσουμε τους πελάτες μας», συμπλήρωσε η αλυσίδα.

Εάν δεν ληφθεί αγωγή για την κυκλοσπορίαση, μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από έναν μήνα και να προκαλέσει αφυδάτωση. Δεν είναι θανατηφόρα σε γενικές γραμμές.

Το Μίσιγκαν (βόρεια) επλήγη ιδιαίτερα από το παράσιτο φέτος, με τις αρχές να έχουν καταμετρήσει περισσότερα από 5000 κρούσματα.