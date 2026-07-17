Παναθηναϊκός: Η ευρωπαϊκή λίστα για τα ματς με την Πάκσι – Εκτός οι τραυματίες

Ο Παναθηναϊκός έστειλε την ευρωπαϊκή του λίστα στην UEFA, ενόψει των αγώνων με την Πάκσι για τον β’ προκριματικό του Conference League. Σε αυτή συμπεριλαμβάνονται 23 ποδοσφαιριστές.

Εκτός είναι οι τραυματίες ποδοσφαιριστές (Καλάμπρια, Ντέσερς) και όσοι δεν υπολογίζονται. Το «τριφύλλι» έχει δικαίωμα για 2 αλλαγές ή προσθήκες μέχρι 24 ώρες πριν τη σέντρα του πρώτου αγώνα. Η μία προσθήκη θα είναι ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, μόλις ολοκληρωθεί η μεταγραφή του.

Η Λίστα Α του Τριφυλλιού αποτελείται από τους:

Πένια, Τσάβες, Κότσαρη, Κάτρη, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ντε Φράι, Τετέι, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Ζαρουρί, Τσέριν, Παντελίδης, Κοντούρη, Τσάπρα, Ταμπόρδα, Καμαρά, Σιώπη, Πελίστρι, Κυριόπουλο, Κρίστιανσεν, Ραστόντερ και Κυριακόπουλο.

Η Λίστα Β των Πράσινων αποτελείται από τους:

Βύντρα, Μπινιάρη, Λάβδα και Γείτονα.