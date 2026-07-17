Ολυμπιακός - Φορτούνα Σιτάρντ 3-1: Άνετη νίκη με ονειρικό ντεμπούτο Ζότα Σίλβα

Με τον Ζότα Σίλβα να κάνει χατ τρικ (21', 24', 58') στο ντεμπούτο του, ο Ολυμπιακός είχε εύκολη δουλεία κόντρα στην Φορτούνα Σιτάρντ, επικρατώντας με 3-1 στο τρίτο του φιλικό επί ολλανδικού εδάφους.

Newsbomb

Ολυμπιακός - Φορτούνα Σιτάρντ 3-1: Άνετη νίκη με ονειρικό ντεμπούτο Ζότα Σίλβα
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε την θητεία του στον Ολυμπιακό ο Ζότα Σίλβα, με τον Πορτογάλο να κάνει χατ τρικ στο ντεμπούτο του και να οδηγεί τους «ερυθρόλευκους» στη φιλική νίκη με 3-1 κόντρα στη Φορτούνα Σιτάρντ.

Οι Πειραιώτες έδειξαν αρκετά καλά στοιχεία στο τρίτο τους φιλικό επί ολλανδικού εδάφους, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να μένει ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παικτών του.

Ερωτηματικό ο Λορέντσο Σιπιόνι, με τον Αργεντίνο χαφ να τραυματίζεται στον ώμο και να γίνεται αναγκαστική αλλαγή στο 32'. Θετικότατοι Λουίζ και Κουτσίδης.

Επόμενο φιλικό τεστ για τον Ολυμπιακό το Σάββατο (18/7, 16:30), με τους «ερυθρόλευκους» να διασταυρώνουν τα ξίφη τους με τον Άγιαξ, σε ένα σαφέστατα πιο δύσκολο παιχνίδι.

Το ματς

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε την αναμέτρηση προσπαθώντας να επιβάλει τον ρυθμό του και στο 3ο λεπτό κατέγραψε την πρώτη του τελική προσπάθεια. Ο Αντρέ Λουίς έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά, η μπάλα πέρασε από τους αμυντικούς και στρώθηκε στον Σιπιόνι, ο οποίος όμως αστόχησε με σουτ έξω από την περιοχή. Λίγο αργότερα, στο 6', οι Ολλανδοί προσπάθησαν να απαντήσουν βγαίνοντας γρήγορα στην αντεπίθεση, αλλά ο Σιπιόνι λειτούργησε υποδειγματικά στα αμυντικά του καθήκοντα, ανακόπτοντας τη φάση.

Η πρώτη ευκαιρία για τους «ερυθρόλευκους» ήρθε στο 11ο λεπτό, με τον Αντρέ Λουίς να εκτελεί το κόρνερ και τον Κουτσίδη να πιάνει την δυνατή κεφαλιά, στέλνοντας την μπάλα ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι.

Δύο λεπτά αργότερα, μια ασυνεννοησία στην άμυνα του Ολυμπιακού παραλίγο να κοστίσει, ωστόσο ο Ορτέγκα επενέβη την τελευταία στιγμή και έδιωξε τον κίνδυνο. Η Φορτούνα Σιτάρντ απείλησε ξανά στο 15' με νέα αντεπίθεση και σουτ του Πέτερσεν, το οποίο εξουδετέρωσε ο Στουρνάρας διώχνοντας σε κόρνερ.

Ο Ολυμπιακός αύξησε την πίεσή του μετά το πρώτο τέταρτο, με τον Αντρέ Λουίς στο 18' αρχικά να συγκλίνει από τα αριστερά, κάνοντας το σετ που πέρασε λίγο έξω από το δεξί δοκάρι, ενώ στο αμέσως επόμενο λεπτό το νέο του σουτ μέσα από την περιοχή κόντραρε στα σώματα, καταλήγοντας κόρνερ.

Η επιμονή των Πειραιωτών ανταμείφθηκε στο 20ό λεπτό, όταν μετά από νέα εκτέλεση κόρνερ του Αντρέ Λουίς, ο Μασούρας πήρε την πρώτη κεφαλιά, ο Κουτσίδης τη δεύτερη και ο Ζότα Σίλβα από κοντά έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα.

Πριν προλάβουν οι Ολλανδοί να ανασυνταχθούν, στο 25', ο Σιπιόνι έβγαλε εξαιρετική μπαλιά στην πλάτη της άμυνας και ο Ζότα Σίλβα, βγαίνοντας τετ-α-τετ, «κρέμασε» όμορφα τον αντίπαλο τερματοφύλακα με λόμπα, κάνοντας το 2-0.

Λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, στο 36', ο Μασούρας ξεχύθηκε σε μια ωραία ατομική προσπάθεια, πάτησε περιοχή από διαγώνια θέση, όμως το σουτ που επιχείρησε ήταν άστοχο, με το σκορ να παραμένει αμετάβλητο μέχρι την ανάπαυλα.

Στην επανάληψη η Φορτούνα ήταν αυτή που είχε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο 54' με τον Ζοτ στο ύψος της μικρής περιοχής να στέλνει την μπάλα πάνω στον Στουρνάρας, μη καταφέρνοντας να μειώσει.

Η μείωση του σκορ ήρθε δύο λεπτά αργότερα, με τον Ουκίλι να στέλνει με ωραίο τελείωμα την μπάλα στα δίχτυα, κερδίζοντας κατά κράτος τη μονομαχία με τον νεαρό Σιόζιο.

Στο 57ο λεπτό ο Ολυμπιακός κέρδισε πέναλτι μετά από ανατροπή του Ζέλσον μέσα στην περιοχή. Την εκτέλεση ανέλαβε ένα λεπτό αργότερα ο Ζότα Σίλβα, ο οποίος ευστόχησε από την άσπρη βούλα και διαμόρφωσε το αποτέλεσμα, ολοκληρώνοντας με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο ένα ονειρικό χατ τρικ στο ανεπίσημο ντεμπούτο του με την «ερυθρόλευκη» φανέλα.

Στο 75ο λεπτό οι Ολλανδοί άγγιξαν το γκολ. Ο Ζοτ βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση, έπιασε το δυνατό σουτ, όμως η μπάλα κόντραρε πάνω στα σώματα και κατέληξε κόρνερ.

Στο 78ο λεπτό ο Ολυμπιακός απείλησε ξανά, όταν ο Φίλης πάτησε περιοχή από τα αριστερά και επιχείρησε το σουτ, με τον αντίπαλο τερματοφύλακα να διώχνει προσωρινά και τον Ορτέγκα να παίρνει το «ριμπάουντ», στέλνοντας όμως την μπάλα άουτ με δεύτερη προσπάθεια.

Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να παίρνει μια απόλυτα πειστική φιλική νίκη και να δείχνει εξαιρετικά δείγματα γραφής, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ζότα Σίλβα στην πρώτη του εμφάνιση.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Στουρνάρας, Σιόζιος (77' Ροντινέι), Κουτσίδης (77' Σμάιλοβιτς), Κάρμο, Ορτέγκα, Σιπιόνι (35' Μπακούλας), Φίλης, Μαρτίνς, Αντρέ Λουίς, Ζότα Σίλβα, Μασούρας (77' Γιάρεμτσουκ)

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:43ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μαρούλι σε αλυσίδα φαστ φουντ ο «ένοχος» για την επιδημία διάρροιας στη χώρα

21:34ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που κοσμηματοπώλης στην Ιταλία πυροβολεί και σκοτώνει δύο ληστές

21:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Φορτούνα Σιτάρντ 3-1: Άνετη νίκη με ονειρικό ντεμπούτο Ζότα Σίλβα

21:25ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος: Πότε θα φωτίσει το φεγγάρι τον ουρανό τον Ιούλιο

21:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Μόνη υποψήφια η Ρένα Δούρου για την προεδρία της ΚΟ - «Αντιστρέψιμη η κατάσταση»

21:16ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Ένας πολίτης σκοτώθηκε κι ένας αστυνομικός τραυματίστηκε από τα πυρά ενόπλου  

21:07ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από το τροχαίο στην Πανεπιστημίου: Η στιγμή που το λεωφορείο συγκρούεται με το τρόλεϊ

21:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε θα γίνει ο β' κύκλος πληρωμών - Ποιοι θα λάβουν χρήματα

20:58ΚΟΣΜΟΣ

Μανίλα: Έξαλλοι οι Φιλιππινέζοι για τη μαϊμού ΑΙ της Κίνας - Δείτε το βίντεο που τους εξόργισε

20:57ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σάκκαρη: Στο πλευρό της ο Κυριάκος και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης

20:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Η ευρωπαϊκή λίστα για τα ματς με την Πάκσι – Εκτός οι τραυματίες

20:39ΕΛΛΑΔΑ

Νομική Σχολή: Σοβαρό ατύχημα στο γκαράζ - Αυτοκίνητο έπεσε στο κενό

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Οι αμερικανικές αρχές αναλαμβάνουν την έρευνα για επιβάτη που κόντεψε να εκτοξευθεί από παράθυρο αεροπλάνου στη Θεσσαλονίκη 

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ένα μαρκαδοράκι έσωσε τους αστροναύτες Νιλ Άρμστρονγκ και Μπαζ Όλντριν από βέβαιο θάνατο

20:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επίσημο: Στον ΠΑΟΚ ο Χατζηδιάκος

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ο Τραμπ ετοιμάζεται για μεγάλη κλιμάκωση των επιθέσεων κατά του Ιράν – Οι επιλογές του

20:01ΚΟΣΜΟΣ

Το τέλος του Τσάρου Νικολάου Β': Πώς σφαγιάστηκε όλη η οικογένεια με πυροβόλα και ξιφολόγχες

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί στη Δανία: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας αστυνομικός

19:47ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στα 17 λεπτά το ημίχρονο του τελικού του Μουντιάλ - Πόσο θα διαρκέσει το σόου με Σακίρα, Μαντόνα και Μπίμπερ

19:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαμπουσέλε: «Αισθάνομαι την ενέργεια της ομάδας – Θα είναι κάτι ξεχωριστό»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κλείδωσε η μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας για την επόμενη εβδομάδα - Χάρτες GFS και ECMWF 

19:34ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Βίντεο και φωτογραφίες από τον ισχυρό σεισμό των 7,3 Ρίχτερ

16:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός με δύο πρόσωπα το επόμενο 10ημερο: Από τα 40αρια του Σαββατοκύριακου, στη μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας

21:34ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που κοσμηματοπώλης στην Ιταλία πυροβολεί και σκοτώνει δύο ληστές

21:07ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από το τροχαίο στην Πανεπιστημίου: Η στιγμή που το λεωφορείο συγκρούεται με το τρόλεϊ

08:40ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Πότε θα διεξαχθούν ο μικρός και ο μεγάλος τελικός - Η ώρα και το κανάλι

17:39LIFESTYLE

Στούντιο 4: Το πρώτο teaser με Καραβάτου - Φερεντίνο στην ΕΡΤ

20:39ΕΛΛΑΔΑ

Νομική Σχολή: Σοβαρό ατύχημα στο γκαράζ - Αυτοκίνητο έπεσε στο κενό

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη για ναρκωτικά η Σίλα Γεντζόγλου που έκανε ντουέτο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

16:07LIFESTYLE

Η επίσημη ανακοίνωση για το «Voice» - Ποιος αναλαμβάνει την παρουσίαση

12:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Πολύ τοπικά 40άρια και μετά ανατροπή - Μέχρι πότε θα έχει ζέστη

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ένα μαρκαδοράκι έσωσε τους αστροναύτες Νιλ Άρμστρονγκ και Μπαζ Όλντριν από βέβαιο θάνατο

18:48ΚΟΣΜΟΣ

Έφηβος δολοφόνησε την ιδιοκτήτρια διαμερίσματος λίγες ώρες αφότου νοίκιασε δωμάτιο στο Λονδίνο

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Η αμερικάνικη πρεσβεία στην Αθήνα προσλαμβάνει: Ποιες είναι οι θέσεις και ποιοι οι μισθοί

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ο Τραμπ ετοιμάζεται για μεγάλη κλιμάκωση των επιθέσεων κατά του Ιράν – Οι επιλογές του

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Νοέλια Καστίγιο: Νέες αποκαλύψεις για τη φρίκη που έζησε η 25χρονη που πέθανε με ευθανασία - Το ημερολόγιο των βιασμών και η υπόσχεση της μητέρας της να εκδικηθεί

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Οι αμερικανικές αρχές αναλαμβάνουν την έρευνα για επιβάτη που κόντεψε να εκτοξευθεί από παράθυρο αεροπλάνου στη Θεσσαλονίκη 

20:57ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σάκκαρη: Στο πλευρό της ο Κυριάκος και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης

13:04ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Μόλις της είπα ότι δεν την συμπαθώ»: Η απάντηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο σε Ελληνοαμερικανίδα δημοσιογράφο στα ελληνικά που δεν κατάλαβε κανείς - Δείτε βίντεο

13:50ΕΛΛΑΔΑ

Βριλήσσια: Βίντεο ντοκουμέντo από το σημείο της επίθεσης του σκυλιού στον άνδρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ