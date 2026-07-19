EES: Το νέο σύστημα ελέγχου συνόρων της ΕΕ μπερδεύει τα πανομοιότυπα δίδυμα

Snapshot Το νέο σύστημα ελέγχου συνόρων της ΕΕ (EES) παρουσιάζει τεχνικά προβλήματα και δυσλειτουργίες, προκαλώντας καθυστερήσεις και μπέρδεμα στα αεροδρόμια.

Υπήρξε περιστατικό όπου το σύστημα μπέρδεψε πανομοιότυπα δίδυμα, κατηγορώντας λανθασμένα τη μία για παράνομη παραμονή στη ζώνη Σένγκεν λόγω σύγχυσης δεδομένων.

Το λάθος οφείλεται πιθανώς σε εσφαλμένη καταχώρηση εξόδου και κακό έλεγχο από τις ρουμανικές αρχές, που βασίστηκαν μόνο στη βιομετρική αναγνώριση προσώπου χωρίς να ελέγξουν δακτυλικά αποτυπώματα ή διαβατήριο.

Η Ρουμανική Συνοριακή Αστυνομία αναγνώρισε το σφάλμα ως μεμονωμένο περιστατικό και ανέφερε ότι το σύστημα λειτούργησε σωστά, αλλά το προσωπικό δεν ακολούθησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η υπόθεση αναδεικνύει προκλήσεις στην εφαρμογή του EES και ανησυχίες για μελλοντικά ταξίδια ατόμων με παρόμοια βιομετρικά χαρακτηριστικά. Snapshot powered by AI

Το νέο ψηφιακό σύστημα ελέγχου εισόδου - εξόδου που ξεκίνησε να εφαρμόζεται στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει φέρει μία σειρά από προβλήματα, και δυσλειτουργίες.

Το σύστημα που βασίζεται σε βιομετρικά στοιχεία τέθηκε σε εφαρμογή από τις 10 Απριλίου, μετά από τετραετή καθυστέρηση, παρουσιάζει «τεχνικά προβλήματα» όπως παραδέχθηκε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με τις ουρές και την αναμονή στα αεροδρόμια να είναι μόνο η μία πλευρά του νομίσματος του EES.

Η άλλη είναι μάλλον πιο περίεργη και περίπλοκη. Αφορά στην περίπτωση υπαλλήλου του Politico, το οποίο και αποκάλυψε το πρόβλημα, η οποία ξαφνικά βρέθηκε σε μία ιδιότυπη κατάσταση ομηρίας, όταν προσπάθησε να επιστρέψει στη Βρετανία από τη Ρουμανία, στα τέλη Μαΐου.

Οι ρουμανικές αρχές κατηγόρησαν τη Βρετανίδα ότι βρισκόταν παράνομα στη ζώνη Σένγκεν, με το σκεπτικό ότι η αναχώρησή της δεν είχε καταγραφεί σωστά μετά από μια προηγούμενη επίσκεψή της στο Άμστερνταμ τον Απρίλιο του 2026.

Και εδώ ακριβώς ήταν το πρόβλημα! Η ίδια δεν είχε πάει στο Άμστερνταμ τον Απρίλιο του 2026, αλλά η δίδυμη αδελφή της.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ανακρίθηκε για περίπου 15 λεπτά από τις αρχές. Όταν ενημέρωσε τους συνοριακούς υπαλλήλους για την ύπαρξη της δίδυμης αδελφής της, αρχικά κατηγορήθηκε ότι είχε δανείσει το διαβατήριό της — κάτι που δεν είχε κάνει. Η δίδυμη αδελφή της γυναίκας βρισκόταν στο Ηνωμένο Βασίλειο τη στιγμή του περιστατικού και δεν έχει πάει ποτέ στη Ρουμανία.

Το EES φαίνεται να μπέρδεψε τις δύο γυναίκες με βάση τις πανομοιότυπες σαρώσεις των προσώπων τους, και πιθανώς τα πανομοιότυπα επώνυμα, τις ημερομηνίες γέννησης και τις εθνικότητές τους — τα μόνα κοινά στοιχεία που έχουν, όσον αφορά το σύστημα. Έχουν διαφορετικά δακτυλικά αποτυπώματα, ονόματα και, κυρίως, τα δικά τους διαβατήρια.

Τελικά, επιτράπηκε στη γυναίκα να πετάξει, αλλά εξακολουθεί να ανησυχεί για μελλοντικά ταξίδια.

Όπως αναφέρει το Politico στην προσπάθειά του να διαλευκάνει την υπόθεση, μίλησε με τη Νιόβη Βαβούλα, από το Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου, η οποία έχει συμβουλεύει σχετικά με τις τεχνικές λεπτομέρειες του EES, και όπως εξήγησε η παράξενη κατάσταση μπορεί να προκλήθηκε από μια εσφαλμένα καταχωρημένη έξοδο της δίδυμης αδελφής στο Άμστερνταμ — καθώς και από έναν κακώς διεξαχθέντα έλεγχο από τις ρουμανικές αρχές στο Κλουζ.

Η ακαδημαϊκός ανέφερε ότι φαίνεται ο έλεγχος εξόδου στο Άμστερνταμ να διεξήχθη όταν το EES «δεν ήταν πλήρως έτοιμο ή υπήρχε δυσλειτουργία» στον σταθμό — κάτι πιθανό, δεδομένου ότι η ημερομηνία ταξιδιού στις 12 Απριλίου ήταν πολύ σύντομα μετά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του υπολογιστικού συστήματος στις 10 Απριλίου.

Αυτό «δεν ήταν καθόλου ασυνήθιστο» και επιβεβαιώθηκε από ευρέως διαδεδομένες αναφορές, πρόσθεσε.

Ωστόσο, η ανάκριση του δεύτερου δίδυμου στο Κλουζ υποδηλώνει επίσης ότι «οι ρουμανικές αρχές δεν έχουν κάνει σωστά τη δουλειά τους».

Σύμφωνα με τους κανονισμούς του EES, οι αρχές δεν πρέπει να ταυτοποιούν έναν ταξιδιώτη αποκλειστικά βάσει της εικόνας αναγνώρισης προσώπου — αλλά πρέπει επίσης να τη συγκρίνουν με τα δακτυλικά αποτυπώματα ή το διαβατήριό του, τα οποία θα είναι όλα διαφορετικά.

Μετά τη δημοσίευση αυτού του άρθρου, η Ρουμανική Συνοριακή Αστυνομία δήλωσε στο POLITICO ότι είχε διενεργήσει εσωτερική εξέταση του περιστατικού. Ανέφερε ότι το EES είχε λειτουργήσει σωστά, αλλά ότι τα δεδομένα στο σύστημα έπρεπε να «διορθωθούν» από το συνοριακό προσωπικό, το οποίο, όπως πρόσθεσε, δεν είχε ακολουθήσει «τις ισχύουσες επιχειρησιακές διαδικασίες». Χαρακτήρισε μεμονωμένο το περιστατικό.