Ουάσινγκτον: Κυκλοφορούσε με μια... γκιλοτίνα στο πορτ μπαγκάζ του

Ένας άνδρας συνελήφθη στην Ουάσινγκτον, μετά την ανακάλυψη μιας γκιλοτίνας - φυσικού μέγεθος - στο πίσω μέρος του ημιφορτηγού του, ανακοίνωσε η αστυνομία του Καπιτωλίου.

Το όχημα εντοπίστηκε από αστυνομικούς χθες το βράδυ παρκαρισμένο παράνομα, τόνισε η αστυνομία του Καπιτωλίου, η έδρα του αμερικανικού Κογκρέσου.

«Ο ύποπτος, ο Φίλαν-Ταμ-Ντιουι Λι, από το Τζούλιαν της Καλιφόρνιας, συνελήφθη για μεταφορά ενός επικίνδυνου όπλου που είχε στην κατοχή του, της γκιλοτίνας», υπογραμμίζεται.

Ο ύποπτος οδήγησε το όχημα από την Καλιφόρνια στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, τόνισε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι ερευνητές «αναλύουν το ιστορικό του υπόπτου για να μάθουν περισσότερα για τους λόγους που βρίσκεται στην Ουάσινγκτον».

Το όχημα ήταν παρκαρισμένο κοντά στο Καπιτώλιο και το Ανώτατο Δικαστήριο. Αυτά τα δύο θεσμικά όργανα βρίσκονται αυτή την περίοδο σε διακοπή των εργασιών τους.