Η Σουηδία αγοράζει τέσσερις φρεγάτες από τη Γαλλία
Ο πρόεδρος Μακρόν θα παραστεί στην τελετή υπογραφής της συμφωνίας
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Η Σουηδία θα αγοράσει έναντι 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ τέσσερες φρεγάτες που θα κατασκευάσει ο γαλλικός όμιλος Naval Group, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του Γάλλου προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν
Η Σουηδία θα υπογράψει τη συμφωνία για την αγορά των τεσσάρων φρεγατών στις 31 Αυγούστου στη Στοκχόλμη. Ο πρόεδρος Μακρόν θα παραστεί στην τελετή υπογραφής της συμφωνίας.
Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται να παραδοθεί το 2030.
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