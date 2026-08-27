«Αποχαιρετήσαμε τη ζωή μας»: Τρόμος στην Αλάσκα όταν τεράστια καφέ αρκούδα όρμησε δίπλα σε streamers

Ο FaZe Adapt και η Μάγια Χίγκα βρέθηκαν σε απόσταση αναπνοής από το άγριο θηρίο κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης

Δημήτριος Παπαγεωργίου

«Αποχαιρετήσαμε τη ζωή μας»: Τρόμος στην Αλάσκα όταν τεράστια καφέ αρκούδα όρμησε δίπλα σε streamers
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο FaZe Adapt και η Μάγια Χίγκα βρέθηκαν πολύ κοντά σε μια τεράστια καφέ αρκούδα κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στην Αλάσκα.
  • Η αρκούδα όρμησε με ορμή, αλλά τελικά κατευθύνθηκε προς έναν σολομό στο ποτάμι και όχι προς τους ανθρώπους.
  • Οι streamers παρέμειναν ακίνητοι και απέφυγαν απότομες κινήσεις για να μην προκαλέσουν την αρκούδα.
  • Ο FaZe Adapt δήλωσε ότι πίστεψε πως είχε φτάσει το τέλος του κατά τη διάρκεια της συνάντησης.
  • Η αρκούδα τελικά επικεντρώθηκε στο ψάρι και απομακρύνθηκε χωρίς να προκαλέσει βλάβη στους ανθρώπους.
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Σε εφιάλτη που εκτυλίχθηκε σε ζωντανή μετάδοση μετατράπηκε η εξόρμηση των γνωστών streamers FaZe Adapt και Μάγια Χίγκα στην άγρια φύση της Αλάσκας, όταν μια τεράστια καφέ αρκούδα όρμησε σε απόσταση αναπνοής από δίπλα τους.

Κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης, το επιβλητικό ζώο εμφανίστηκε μόλις λίγα μέτρα μακριά και ξαφνικά άρχισε να τρέχει με ορμή. Για μερικά κρίσιμα δευτερόλεπτα φάνηκε ότι κινούνταν κατευθείαν πάνω στους δύο δημιουργούς περιεχομένου, παγώνοντας όσους παρακολουθούσαν εκείνη τη στιγμή. Ευτυχώς όμως, ο στόχος της αρκούδας δεν ήταν οι άνθρωποι, καθώς είχε μόλις εντοπίσει έναν σολομό μέσα στο ποτάμι και κατευθυνόταν στο νερό.

Οι δύο streamers απέφυγαν κάθε απότομη κίνηση και παρέμειναν ακίνητοι περιμένοντας να απομακρυνθεί το θηρίο. Ο FaZe Adapt παραδέχτηκε λίγο αργότερα ότι η καρδιά του κόντευε να σπάσει, καθώς πίστεψε πραγματικά ότι είχε έρθει το τέλος. Ευτυχώς για την παρέα, το μενού της αρκούδας περιλάμβανε αποκλειστικά ψάρι.

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